Nhóm khách ngoại âm thầm gia tăng, 'ghen tỵ' với du lịch Việt Nam

Nhóm nhà báo Philippines nhận định sự bùng nổ du lịch tại Việt Nam là "đáng ghen tỵ" với hạ tầng đồng bộ, dịch vụ phát triển và lượng khách quốc tế tăng mạnh.

Đoàn phóng viên Philippines ngồi thuyền trên sông ở Hội An. Ảnh: Philstar.

Trong nhiều thập kỷ, du khách Philippines thường dành ngân sách cho các chuyến đi xa tới châu Âu hoặc những điểm đến "trong mơ". Tuy nhiên, xu hướng phổ biến hơn là các chuyến du lịch ngắn ngày đến các điểm lân cận như Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Bangkok (Thái Lan), tiếp đến là Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc).

Thời gian gần đây, Đà Nẵng nổi lên như điểm đến hấp dẫn với du khách Philippines nhờ hiệu ứng truyền miệng, trong khi Hội An, Huế và Sa Pa (Lào Cai) tiếp tục thu hút sự quan tâm, theo báo Philstar.

Hai tháng đầu năm, hơn 46.000 lượt khách Philippines đến Đà Nẵng, được nhận xét là thị trường tăng trưởng ấn tượng

"Đáng ghen tỵ"

Cách đây vài tuần, đoàn khách gồm các phóng viên và giám khảo giải thưởng báo chí nông nghiệp BrightLeaf nhận định sự bùng nổ du lịch của Việt Nam là điều "đáng ghen tỵ". Trong khi Philippines đón khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 (giảm từ 8 triệu), Việt Nam ghi nhận mức tăng mạnh, đạt 21 triệu lượt khách.

Ấn tượng này thể hiện rõ ngay khi đoàn đặt chân tới Đà Nẵng. Bữa trưa chào đón được tổ chức tại Madame Lan, nhà hàng thuộc danh sách Michelin Selected hai năm liên tiếp, nổi tiếng với món vịt quay đặc trưng cùng nhiều món ăn đậm hương vị thảo mộc.

Đoàn lưu trú tại khách sạn 5 sao, sau đó bắt đầu hành trình khám phá thành phố, băng qua Cầu Rồng. Tại khu vực bán đảo Sơn Trà, tượng Phật Bà cùng khu vườn bonsai và tầm nhìn toàn cảnh biển mang lại trải nghiệm ấn tượng. Buổi tối, đoàn tham quan và mua sắm tại chợ đêm đường Lê Duẩn.

Khách Philippines khám phá Hà Nội, TP.HCM. Ảnh: Đinh Hà, Linh Huỳnh.

Ngày thứ hai, nhóm khách Philippines đến Bà Nà Hills, nơi có hệ thống cáp treo một dây dài nhất thế giới (5.801 m), đưa du khách lên độ cao 1.400 m. Điểm nhấn là Cầu Vàng với thiết kế bàn tay khổng lồ, trở thành biểu tượng du lịch của Đà Nẵng.

Một thành viên trong đoàn nhận xét "khu làng Pháp" tại đây thực chất là công viên chủ đề với các công trình mô phỏng, được xây dựng từ năm 2007.

Ngày tiếp theo, đoàn tham quan Ngũ Hành Sơn, nơi du khách có thể leo 300 bậc hoặc sử dụng thang máy để khám phá chùa chiền, tượng Phật và hang động. Sau đó, đoàn tới làng dừa Cẩm Thanh, trải nghiệm thuyền thúng trên sông.

Điểm dừng chân cuối là phố cổ Hội An. Dù gặp mưa, đoàn vẫn dạo bộ qua các con phố, ghé thăm xưởng dệt lụa và quán cà phê Tri Long, thưởng thức các loại đồ uống đặc trưng như cà phê trứng, cà phê muối, cà phê bơ - những món được du khách Philippines đặc biệt ưa chuộng.

Tại Hội An, du khách quốc tế tập trung đông đảo bên sông để trải nghiệm hoạt động thả đèn hoa đăng. Mỗi nhóm 5 người lên thuyền, thắp nến, cầu nguyện và thả đèn xuống dòng nước, một hoạt động mang tính biểu tượng được phát triển trong khoảng một thập kỷ gần đây.

Toàn cảnh phố cổ Hội An với những bức nhà tường vàng đặc trưng, tháng 8/2024. Ảnh: Phạm Toàn, Linh Huỳnh.

Ấn tượng

Trong bữa tối cuối cùng tại nhà hàng Morning Glory, các thành viên trong đoàn đánh giá sự phát triển du lịch của Việt Nam gắn liền với định hướng quản lý ổn định, giúp các dự án được triển khai liên tục và tạo nên diện mạo đô thị đồng bộ.

Đà Nẵng gây ấn tượng với những tuyến đường ven biển sạch đẹp, bãi cát dài, cùng hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và không gian giải trí trải dài. Theo đánh giá, cảnh quan nơi đây gợi liên tưởng đến các điểm đến như Rio de Janeiro (Brazil) hay South Beach (Miami, Florida, Mỹ), nhưng với quy mô phù hợp hơn.

Trong khi đó, nhiều địa phương tại Philippines dù có tiềm năng tương tự song thiếu sự phát triển dài hạn và liên tục.

Khách Việt khám phá Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Philippines, tháng 10/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Năm 2025, hơn 482.000 lượt khách Philippines đến Việt Nam, tăng gần 200% so với cùng kỳ 2024. Riêng tại Đà Nẵng, thị trường này đang tăng trưởng nhanh, với 165.698 lượt khách, gấp 2,5 lần so với năm trước.

Hiện có hai hãng hàng không khai thác đường bay trực tiếp Manila - Đà Nẵng với tần suất 17 chuyến mỗi tuần và dự kiến sẽ mở thêm đường bay mới từ tháng 3/2026.

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III nhận định Việt Nam đang trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn với du khách Philippines. Chiều ngược lại, lượng khách Việt Nam đến Philippines vẫn còn biến động và chưa ổn định, thậm chí có xu hướng giảm trong thời gian gần đây.

Cặp đôi Philippines mặc áo dài, trải nghiệm Tết Nguyên đán tại Việt Nam năm 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết sau đại dịch Covid-19, lượng khách Philippines đến Việt Nam đã phục hồi và tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt ưa chuộng các điểm đến như Đà Nẵng, Sa Pa, Phú Quốc, Nha Trang.

"Việt Nam và Philippines có nhiều điểm tương đồng về tài nguyên du lịch, điều kiện tự nhiên và văn hóa, cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết phát triển sản phẩm và thu hút khách", ông nói.