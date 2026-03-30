Chính quyền địa phương lên tiếng vụ Juky San tắm ở Giếng Tiên

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông cho biết không có quy định cấm tắm tại Giếng Tiên, song sẽ bổ sung biển cảnh báo sau vụ việc nữ ca sĩ Juky San chụp ảnh gây tranh luận.

Juky San chụp ảnh trong Giếng Tiên gây tranh cãi, ngày 30/3. Ảnh: FBNV.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), cho biết địa phương đã nắm thông tin sự việc ca sĩ Juky San chụp ảnh áo tắm tại Giếng Tiên.

Theo ông, đây là địa danh quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Khu vực có mạch nước ngọt chảy liên tục, được người dân đắp bờ tạo thành dạng "giếng" tự nhiên.

"Từ trước đến nay, địa phương không ra thông báo cấm tắm tại Giếng Tiên, chỉ có một tấm biển giới thiệu về địa danh. Sau một trận bão năm ngoái, tấm biển đã bị cuốn trôi", ông Quang nói.

Trước đó, tấm biển đặt tại khu vực giới thiệu: "Tương truyền hàng nghìn năm trước xuất hiện một khe đá với dòng nước ngọt quanh năm. Trong quan niệm dân gian, đây là nước được trời đất ban tặng nên người địa phương đặt tên là Giếng Tiên. Các bô lão tin rằng uống nước giếng có thể cầu con cái, trẻ sơ sinh tắm nước để được phù hộ, phụ nữ mang thai uống nước để mẹ tròn con vuông, người đi thuyền lấy nước để thuận buồm xuôi gió".

Thời điểm Juky San chụp ảnh không có biển giới thiệu địa danh. Ảnh: FBNV, Review Gia Lai.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết đây không phải giếng thiêng thuộc di tích văn hóa, lịch sử theo quy định chính thức, mà chỉ là cách gọi mang tính truyền miệng trong dân gian.

Giếng nước ngọt không lớn, thường được người đi biển và du khách dùng can múc nước để tắm tráng sau khi lên bờ. Ngoài mục đích này, người dân địa phương không sử dụng nguồn nước tại đây cho ăn uống hay sinh hoạt hàng ngày.

Theo ông, nhờ nguồn nước luôn lưu thông nên không xảy ra tình trạng ứ đọng hay mất vệ sinh. Tuy nhiên, khu vực này không phải điểm tắm chuyên biệt, không phù hợp cho hoạt động bơi lội, du khách chủ yếu đến tham quan, chụp ảnh.

Du khách khám phá Kỳ Co, Eo Gió. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa.

Đại diện địa phương cho hay tại khu vực Eo Gió không có quy định cấm, song cơ quan chức năng khuyến cáo hạn chế tắm tại một số vị trí do địa hình nhiều đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và thực tế cũng ít người xuống tắm.

"Sau sự việc này, chúng tôi sẽ lắp biển cảnh báo, khuyến cáo du khách tham quan Eo Gió và Giếng Tiên đảm bảo an toàn, giữ gìn cảnh quan và trải nghiệm chung", vị đại diện nói.

Sáng 30/3, sự việc Juky San diện trang phục áo tắm, tạo dáng bên trong lòng Giếng Tiên (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) gây bức xúc. Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, dân mạng "tràn" vào trang cá nhân của nữ ca sĩ, để lại nhiều bình luận phản ứng.

Họ cho rằng cô thiếu ý thức cộng đồng, làm ảnh hưởng đến cảnh quan và giá trị văn hóa của Giếng Tiên. Hành động này có thể ảnh hưởng đến vệ sinh nguồn nước cũng như trải nghiệm của những du khách khác.

Sau đó, Juky San xóa toàn bộ loạt ảnh khỏi trang cá nhân. Đến trưa 30/3, Juky San chính thức lên tiếng xin lỗi về bộ hình đang gây xôn xao dư luận.

“Tôi nhận được nhiều phản hồi và lời nhắc nhở từ cộng đồng mạng xung quanh bộ ảnh mới nhất được chụp tại khu vực Eo Gió. San xin gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất vì đã làm phiền lòng mọi người”, nữ ca sĩ cho biết.

Cô nói tiếp: "Về sự việc này, ê-kíp Juky San xin được chia sẻ một cách thật tâm rằng: Tại thời điểm chụp, ê-kíp không nhận thấy biển báo thông tin hay cảnh báo nào về tính chất tôn nghiêm của địa điểm ở xung quanh. Ngay sau ồn ào xảy ra, ê-kíp nhanh chóng quay lại địa điểm này để kiểm tra và có quay video ở dưới bình luận. Tôi và ê-kíp đều là du khách từ xa đến, do chưa có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về tín ngưỡng, văn hóa địa phương nên đã vô tư nghĩ đây chỉ là một bối cảnh thiên nhiên thông thường. Tôi hoàn toàn không có ý định thiếu tôn trọng những giá trị văn hóa của địa phương".