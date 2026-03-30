Juky San bị chỉ trích vì hành động tắm trong Giếng Tiên

Nữ ca sĩ vấp phải tranh cãi khi đăng tải loạt ảnh tắm trong Giếng Tiên. Những bức ảnh này hiện đã được gỡ bỏ trên các tài khoản mạng xã hội của cô.

Sáng 30/3, mạng xã hội lan truyền những bức ảnh Juky San check-in tại Giếng Tiên, Gia Lai. Người đẹp xuất hiện với trang phục bikini họa tiết chấm bi, nằm trong giếng nước và tạo nhiều dáng gợi cảm.

Loạt ảnh của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm dấy lên tranh cãi. Nhiều dân mạng bày tỏ bức xúc khi Juky San mặc bikini và tắm trực tiếp trong giếng. Họ cho rằng hành động này có thể ảnh hưởng đến vệ sinh nguồn nước cũng như trải nghiệm của những du khách khác. Một số luồng ý kiến còn chỉ trích người đẹp thiếu ý thức cộng đồng, làm ảnh hưởng đến cảnh quan và giá trị văn hóa của Giếng Tiên.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị T.T, một người dân tại Nhơn Lý (nay là phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), cho hay khu vực Giếng Tiên được ngăn cách riêng, có cắm bia đá miêu tả nguồn gốc và ý nghĩa của giếng nước với người dân bản địa. “Không ai tắm trong giếng cả. Nước ở giếng trong với ngọt, nên mọi người toàn dùng để uống, hoặc rửa mặt cho mát. Còn đối diện là bãi tắm nước mặn”, người này chia sẻ.

Phóng viên cũng đã liên hệ với phía Juky San, quản lý của nữ ca sĩ trả lời ngắn gọn "sẽ kiểm tra lại và phản hồi sau".

Juky San sinh năm 1998, nổi tiếng với những bản cover, đặc biệt video Cầu hôn (bản gốc của Văn Mai Hương). Năm 2019, nữ ca sĩ tham gia chương trình Giọng hát Việt và thuộc đội Hồ Hoài Anh. Năm 2021, cô có ca khúc Phải chăng em đã yêu nổi tiếng và đạt lượt xem lớn.

Nữ ca sĩ gần đây tham gia Em xinh "say hi" và đã tiến tới vòng chung kết. Cô được đánh giá cao ở giọng hát ngọt ngào, kỹ năng trình diễn tốt lại có ngoại hình đẹp, sáng sân khấu.