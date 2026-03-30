Juky San xin lỗi vụ ảnh tắm ở Giếng Tiên do 'không thấy biển báo'

Juky San thừa nhận sai lầm khi chụp ảnh bikini ở Giếng Tiên. Nữ ca sĩ bày tỏ cô và ê-kíp chưa tìm hiểu kỹ lưỡng về các giá trị văn hóa, lịch sử.

Trưa 30/3, Juky San chính thức lên tiếng xin lỗi về bộ hình đang gây xôn xao dư luận.

“Tôi nhận được nhiều phản hồi và lời nhắc nhở từ cộng đồng mạng xung quanh bộ ảnh mới nhất được chụp tại khu vực Eo Gió. San xin gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất vì đã làm phiền lòng mọi người”, nữ ca sĩ cho biết.

Theo Juky San, mục đích ban đầu của chuyến đi là mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp trước thiên nhiên hùng vĩ của vùng biển Eo Gió, đồng thời chia sẻ cảnh đẹp của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình tác nghiệp, ê-kíp đã vô tình chọn khu vực Giếng Tiên làm bối cảnh chụp ảnh.

Hình ảnh gây tranh cãi của Juky San. Ảnh: FBNV.

“Về sự việc này, ê-kíp Juky San xin được chia sẻ một cách thật tâm rằng: Tại thời điểm chụp, ê-kíp không nhận thấy biển báo thông tin hay cảnh báo nào về tính chất tôn nghiêm của địa điểm ở xung quanh. Ngay sau ồn ào xảy ra, ê-kíp nhanh chóng quay lại địa điểm này để kiểm tra và có quay video ở dưới bình luận. Tôi và ê-kíp đều là du khách từ xa đến, do chưa có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về tín ngưỡng, văn hóa địa phương nên đã vô tư nghĩ đây chỉ là một bối cảnh thiên nhiên thông thường. Tôi hoàn toàn không có ý định thiếu tôn trọng những giá trị văn hóa của địa phương”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Cô nhận sai và coi đây là một bài học: “Dẫu vậy, San hiểu rằng ‘không biết’ không thể là lý do để trốn tránh trách nhiệm. Thiếu sót lớn nhất thuộc về khâu chuẩn bị của tôi và ê-kíp khi chưa chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về các giá trị văn hóa, lịch sử của nơi mình đặt chân đến. Đây là một bài học đắt giá về sự cẩn trọng mà tôi và ê-kíp xin khắc cốt ghi tâm. Ngay khi nhận được những góp ý từ mọi người, ê-kíp đã lập tức rà soát, gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh không phù hợp trên tất cả nền tảng mạng xã hội”.

Juky San cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong các hoạt động sắp tới.

Juky San đang trở thành tâm điểm bàn luận sau khi loạt ảnh check-in tại Giếng Tiên của cô lan truyền trên mạng xã hội sáng 30/3.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ diện bikini chấm bi, tạo dáng bên trong lòng giếng. Loạt ảnh nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn nhưng đồng thời kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc mặc bikini và xuống trực tiếp khu vực giếng nước gây phản cảm trong bối cảnh đây là địa điểm thiên nhiên được nhiều người đến tham quan.

Nhiều ý kiến cũng bày tỏ lo ngại về yếu tố vệ sinh nguồn nước, cho rằng hành động này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của các du khách đến sau.