OgeNus đáp trả khi bị chỉ trích mải yêu

Khi bị nói mải mê yêu đương và bỏ bê sự nghiệp, OgeNus lên tiếng. Thời gian qua, anh trai này vướng tin hẹn hò TikToker Ciin.

Mới đây, OgeNus thẳng thắn lên tiếng khi bị nói vì yêu đương mà xao nhãng sự nghiệp. Cụ thể, một tài khoản nhận xét OgeNus chưa đủ đông fan. Do đó, thay vì mải mê yêu đương, anh trai này nên tập trung hơn cho sự nghiệp. Theo tài khoản này, fan của OgeNus thậm chí đang rất khổ sở vì thần tượng.

OgeNus lên tiếng khi bị nói xao nhãng sự nghiệp. Ảnh: FBNV.

Trước ý kiến trên, OgeNus thẳng thắn phản hồi: “Không đủ ‘nổi’ vẫn khiến bạn phải viết đoạn dài thế này cũng mừng rồi. Là fan của tôi thì nên về nhà cùng tôi. Chứ không phải cứ đứng trước cửa, trách móc tôi thế này”.

Sau đó, anh viết thêm: “Thôi dừng lại ở đây. Bận lắm. Ai cảm thấy không hài lòng về tôi, coi như hết duyên. Nhưng đừng làm những người còn lại bị xao nhãng. Chúng tôi còn phải dành thời gian cho nhau nữa. Mỗi người một việc”.

OgeNus, tên thật Nguyễn Tuấn Duy, sinh năm 1997, từng là thực tập sinh tại công ty giải trí Hàn Quốc FNC Entertainment trong 18 tháng. Sau khi về nước, anh nổi lên qua chương trình Rap Việt mùa 3 và các sản phẩm âm nhạc cá nhân như Nàng, Sau đêm qua, Làm lành hay album Thời. Vừa qua, nam rapper tham gia Anh trai “say hi" mùa 2.

Từ cuối 2025, OgeNus vướng tin hẹn hò TikToker Ciin. Thời điểm đó, rapper đăng tải ảnh chụp thân mật với TikToker này lên trang cá nhân kèm chú thích: “Hpbd (PV: chúc mừng sinh nhật) em bé”.

Tối 22/3, thông tin OgeNus và TikToker Ciin bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội gây xôn xao. Trong danh sách theo dõi trên trang cá nhân Instagram của Ciin không có tài khoản của OgeNus. Ngược lại, danh sách theo dõi của OgeNus cũng là 0, tức không follow bạn gái tin đồn.

Động thái này làm dấy lên tin đồn cả 2 đã chia tay nhau. Tuy nhiên, cũng có tài khoản cho rằng 2 người có thể vốn không theo dõi nhau. Do đó, hành động trên chưa thể chứng tỏ họ đã chia tay. Hai người vẫn giữ im lặng về thông tin này.