Áp lực đè nặng ca sĩ Việt

Các ca sĩ Việt có lượng fan lớn, trung thành càng dễ đối mặt với áp lực. Quyền lực từ người hâm mộ buộc họ làm việc chỉn chu, cẩn trọng hơn.

Việc người hâm mộ gửi vòng hoa đến công ty quản lý ca sĩ đang ngày càng phổ biến ở Vpop. Mới đây, fan của Neko Lê gửi vòng hoa đến trụ sở công ty quản lý của nam rapper để bày tỏ sự bức xúc về fan meeting. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều khán giả cho rằng vị trí ghế ngồi thực tế tại sự kiện không trùng khớp với seat map khi mở bán vé. Ngoài ra, một số người tham dự cũng phản ánh tình trạng trả thiếu ảnh benefit và cho rằng khâu hậu sự kiện chưa được xử lý rõ ràng.

Quyền lực của người hâm mộ

Trước đó không lâu, mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh nhiều lẵng hoa được đặt trước công ty DreamS Entertainment - đơn vị quản lý JSOL, Hoàng Duyên và Sơn.K. Những vòng hoa này do fan của Sơn.K gửi tới, kèm thông điệp: “Đề nghị DreamS đưa ra phản hồi chính thức - From Capo With Love”.

Khác với hình thức chúc mừng thường thấy, vòng hoa trong trường hợp này mang tính chất gây chú ý, yêu cầu công ty sớm phản hồi trước các vấn đề fandom đang tranh luận.

Cách phản ứng này cho thấy fandom hiện nay không chỉ dừng ở việc ủng hộ thần tượng mà còn ngày càng quan tâm đến trải nghiệm sự kiện, quyền lợi vé, quà tặng đi kèm và cách ê-kíp xử lý sự việc.

Có thể thấy, thời gian gần đây, cộng đồng fan Việt càng lúc càng quyết liệt để bảo vệ quyền lợi cá nhân cũng như nghệ sĩ họ yêu thích. Người hâm mộ của Bùi Công Nam, RHYDER, Dương Domic, Soobin… đã không ít lần “làm căng” yêu cầu các công ty quản lý làm việc bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Đáp lại, các công ty cũng nhanh chóng lên tiếng, trấn an người hâm mộ. Điều đó cho thấy khi văn hóa thần tượng phát triển mạnh ở Việt Nam, quyền lực của người hâm mộ cũng vì thế lớn hơn. Đồng nghĩa, sức ép lên các công ty giải trí lẫn ca sĩ Việt ngày một lớn, buộc họ phải làm việc chỉn chu, phản hồi nhanh chóng.

Bùi Công Nam thậm chí từng phải thay đổi ê-kíp, tái cấu trúc nhân sự và lập công ty riêng để xoa dịu sự tức giận của người hâm mộ. Trước đó, ê-kíp của anh bị phàn nàn vì thông báo lịch diễn muộn màng, đăng poster thiếu sót, tự ý chia sẻ thông tin ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ, thậm chí ngầm trách fan "đòi hỏi quá đáng".

Những gì công chúng đang thấy có thể khá mới mẻ, xa lạ ở văn hóa Vpop. Nhưng nó đã quá phổ biến tại thị trường âm nhạc có văn hóa thần tượng phát triển mạnh như Kpop. Hình ảnh người hâm mộ gửi xe tải hay vòng hoa tới trụ sở công ty để phản đối quyết định nào đó đã quá phổ biến.

Thời điểm SM thông báo Seunghan hoạt động trở lại cùng nhóm RIIZE sau thời gian ca sĩ này tạm dừng ca hát vì vướng bê bối, người hâm mộ đã gửi 1.000 vòng hoa tang cùng xe tải biểu tình tới trụ sở công ty này để phản đối.

Quyền lực của người hâm mộ có thể lý giải bằng việc họ rất chịu chi. Người hâm mộ luôn sẵn sàng bỏ số tiền lớn để mua album, vé concert, thậm chí “cày” số liệu, nâng cao thành tích cho thần tượng. Do đó, thành - bại của một ca sĩ, đặc biệt khoản tiền lớn họ thu về phần lớn đến từ sự trung thành tuyệt đối của người hâm mộ.

Cách làm nhiều tranh cãi

Cách phản đối bằng vòng hoa, xe biểu tình gần như trở thành một “văn hóa” của fan Kpop. Tuy nhiên, cách làm này cũng không ít lần gây tranh cãi vì quá cực đoan và tiêu cực. Trở lại trường hợp fan Neko Lê mới đây, thay vì gửi vòng hoa thông thường như trường hợp DreamS, người hâm mộ anh tài này lại gửi vòng hoa được cho là hoa tang.

Do đó, Neko Lê đã lên tiếng cảnh báo. Anh tài này viết: “Có thể bức xúc, có thể phản ánh nhưng như thế này thật sự không hay rồi ạ. Hành vi này là vi phạm pháp luật rồi các bạn ơi”.

Công ty của nam rapper cũng thông báo: “Công ty mong nhận được những đóng góp tích cực, mang tính xây dựng thay vì hành động quá khích có thể dẫn đến việc vi phạm pháp luật một cách đáng tiếc mà không ai mong muốn”.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Hoàng Hà, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết theo ông hành vi gửi hoa viếng hay vật phẩm trù ẻo không mặc nhiên vi phạm pháp luật nếu đó chỉ là một hành động đơn lẻ, ôn hòa nhằm bày tỏ sự bức xúc của người tiêu dùng. Nhưng hành vi này sẽ lập tức cấu thành vi phạm nếu đi kèm các thông điệp nguyền rủa, bôi nhọ, làm nhục hoặc có mục đích hạ thấp uy tín và cản trở hoạt động kinh doanh bình thường của cá nhân, tổ chức.

Hành vi sẽ vượt quá giới hạn và xâm phạm trực tiếp đến uy tín, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nếu gắn liền với các thông điệp nguyền rủa, xúc phạm ví dụ ám chỉ doanh nghiệp "đã chết", xuất phát từ động cơ cố ý bôi nhọ, làm nhục và hạ thấp danh tiếng của bên bị hại.

Bên cạnh đó dấu hiệu vi phạm cũng được xác lập khi hành vi này đi kèm với sự việc gây rối, cản trở hoạt động kinh doanh bình thường của công ty hoặc việc phát tán thông tin, hình ảnh xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội.

Khi có hành vi vi phạm được cơ quan chức năng xác định rõ ràng thì tùy thuộc vào tính chất và mức độ, người thực hiện có thể phải đối mặt với các chế tài.

“Tóm lại việc sử dụng hoa viếng hay vật phẩm mang tính chất trù ẻo để giải quyết mâu thuẫn hoặc bộc lộ sự bức xúc là một phương thức tiêu cực và tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn. Dù xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào, một khi hành vi này đi quá giới hạn biểu đạt thông thường và gây tổn hại đến uy tín, hoạt động kinh doanh của cá nhân hay tổ chức khác, người thực hiện sẽ phải đối mặt với các chế tài nghiêm khắc của pháp luật”, luật sư chỉ ra.