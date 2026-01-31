Juky San ngày càng táo bạo

Juky San thu hút sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo táo bạo, khác lạ so với hình ảnh trước đây.

Mới đây, Juky San thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh với vẻ ngoài táo bạo, có phần lạ lẫm. Cô diện áo bra-top xám, phối cùng chân váy ngắn và áo khoác dáng rộng, tạo tổng thể gợi cảm và cá tính. Nữ ca sĩ cũng diện thêm mũ len cùng tone màu.

Trang phục làm nổi bật vóc dáng gọn gàng, khỏe khoắn của Juky San, đặc biệt là phần vòng eo. Diện mạo trên được xem là sự thay đổi rõ rệt so với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính mà nữ ca sĩ từng gắn bó trước đây.

Juky San tại Làn Sóng Xanh. Ảnh: @Jukysan.

Tạo hình lần này nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Không ít ý kiến khen ngợi Juky San sở hữu vóc dáng săn chắc, phù hợp với hướng xây dựng hình ảnh táo bạo và trưởng thành hơn mà nữ ca sĩ đang theo đuổi.

Trước đây, Juky San từng lên tiếng việc bị body shaming. Cô thường nhận về những ý kiến miệt thị liên quan đến ngoại hình. Việc đó khiến nữ ca sĩ buồn bã, áp lực. "Tôi không muốn gầy tý nào. Tôi muốn lên cân nhưng tôi thuộc tạng người không dễ tăng cân. Ngoài ra, công việc của tôi khá bận rộn nên không được ăn theo sở thích. Có lúc tôi ăn không đúng giờ, lúc khác lại mệt quá không cảm thấy hứng thú ăn uống", Juky San giải thích.

Nữ ca sĩ gần đây tham gia Em xinh "say hi" và đã tiến tới vòng chung kết. Sau Live Stage 4, Juky San nằm trong danh sách em xinh bị loại. Tuy nhiên, cô được hồi sinh nhờ phiếu bầu của các em xinh trong chương trình. Cô được đánh giá cao ở giọng hát ngọt ngào, kỹ năng trình diễn tốt lại có ngoại hình đẹp, sáng sân khấu.

Juky San sinh năm 1998, nổi tiếng với những bản cover, đặc biệt video Cầu hôn (bản gốc của Văn Mai Hương). Năm 2019, nữ ca sĩ tham gia chương trình Giọng hát Việt và thuộc đội Hồ Hoài Anh. Năm 2021, cô có ca khúc Phải chăng em đã yêu nổi tiếng và đạt lượt xem lớn.

Từ 2022, Juky San bắt đầu thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc. Các ca khúc như Nghĩ đến anh (2024), Em là Coffee (2023) và Xe đạp ơi (hợp tác với Hoàng Duyên) thể hiện nỗ lực làm mới bản thân của nữ ca sĩ.