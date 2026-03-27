Một nhóm khách Đông Nam Á đang âm thầm tăng hiện diện tại Việt Nam

Không ồn ào nhưng bền bỉ, khách Philippines đang âm thầm gia tăng hiện diện tại Việt Nam. Thực tế sau đại dịch Covid-19, thị trường này phục hồi và tăng trưởng ấn tượng.

Nhóm khách Philippines lần đầu trải nghiệm kem 3D mô phỏng Nhà thờ Lớn Hà Nội, tháng 6/2024. Ảnh: Đinh Hà.

Japheth Graspela vẫn nhớ buổi sáng cuối cùng ở Sa Pa (Lào Cai) hồi tháng 10 năm ngoái, khi tiết trời se lạnh, sương phủ lối và thị trấn còn ngái ngủ. Anh mang theo chiếc máy ảnh, lang thang qua những con dốc để ghi lại khoảnh khắc khiến mình rung động, gọi đó là "Vietnam Postcard".

Trong chuyến đi Việt Nam, du khách Philippines ghé Sa Pa, Ninh Bình và Hà Nội, mỗi nơi để lại trong anh một dấu ấn riêng. Nếu Hà Nội cổ kính, Ninh Bình yên bình, thì Sa Pa chậm rãi trong từng khoảnh khắc.

"Trước khi đến Việt Nam, tôi đã nghe nhiều về vẻ đẹp nơi đây, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến, tôi mới thấy mọi lời kể đều chưa đủ", anh nói với Tri Thức - Znews.

Graspela là một trong hơn 482.000 lượt khách Philippines đến Việt Nam năm 2025. Con số này tăng gần 200% so với cùng kỳ 2024, củng cố nhận định của Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III rằng Việt Nam đang trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn với du khách Philippines.

LƯỢNG KHÁCH PHILIPPINES ĐẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 101.451 110.967 133.543 151.641 179.19 0 0 49.266 153.168 265.947 482.173

Khách Philippines đang ở đâu?

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định sau đại dịch Covid-19, lượng khách Philippines đến Việt Nam phục hồi và tăng trưởng ấn tượng. Tệp khách này đặc biệt yêu thích các điểm đến như: Đà Nẵng, Sa Pa, Phú Quốc, Nha Trang.

Chiều ngược lại, lượng khách Việt Nam đến Philippines vẫn còn biến động và chưa ổn định, thậm chí có xu hướng giảm trong thời gian gần đây.

Theo Cục trưởng, điều này phần nào đến từ sự cạnh tranh ngày càng cao giữa các điểm đến trong khu vực. Ông đề xuất Philippines đẩy mạnh sự hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, hai bên cần tăng cường phối hợp trong xúc tiến quảng bá, chia sẻ thông tin thị trường, xây dựng sản phẩm phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách.

"Việt Nam và Philippines có nhiều điểm tương đồng về tài nguyên du lịch, điều kiện tự nhiên và văn hóa, cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết phát triển sản phẩm và thu hút khách", Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nói.

Ynito và Ky (du khách Philippines) lần đầu ăn bánh xèo, thịt nướng và chả giò tại một nhà hàng ở trung tâm TP.HCM, tháng 10/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III cho biết các hãng hàng không Philippines đang tích cực triển khai nhiều sáng kiến nhằm thu hút khách, xem xét khả năng thành lập văn phòng đại diện du lịch tại Việt Nam.

Ông đánh giá cao những chia sẻ từ phía Việt Nam và tin tưởng quan hệ hợp tác du lịch giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển, góp phần gia tăng lượng khách trong thời gian tới.

Ở cấp độ địa phương, những kết nối cụ thể cũng đang dần hình thành. Hồi tháng 1, tại thành phố Cebu (Philippines), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình khảo sát, giới thiệu du lịch dành cho các doanh nghiệp lữ hành Philippines. Đại diện 12 doanh nghiệp lữ hành Cebu đã trao đổi, tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ và chính sách phát triển du lịch tại Quảng Ninh.

Không chỉ dừng lại ở các tour tham quan, doanh nghiệp lữ hành Philippines bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác sang các sản phẩm du lịch giáo dục, giao lưu thể thao như pickleball, golf. Phía Quảng Ninh khẳng định sẵn sàng đồng hành, hướng tới xây dựng các tuyến du lịch song phương và phát triển thị trường khách Philippines.

Sở hữu vịnh Hạ Long, Quảng Ninh được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với Cebu về điều kiện tự nhiên, khí hậu biển đảo, phù hợp với thị hiếu du khách Philippines. Địa phương này kỳ vọng việc kết nối đường bay trực tiếp sẽ sớm hiện thực hóa các kế hoạch hợp tác.

Ida (du khách Philippines) cùng bạn trai đến Bến Bạch Đằng, TP.HCM chờ xem pháo hoa đón năm mới 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đường bay thẳng đến "thiên đường"

Một trong những cú hích đáng chú ý là hãng hàng không quốc gia Việt Nam mở đường bay thẳng Hà Nội - Cebu từ ngày 1/12/2025, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 3 giờ. Đây là lần đầu thành phố biển Cebu được kết nối trực tiếp với Việt Nam, mở thêm lựa chọn cho du khách hai nước.

Cebu được mệnh danh là "thiên đường biển đảo" với làn nước xanh ngọc, bãi cát trắng và hệ sinh thái biển phong phú. Đây cũng là cửa ngõ để khám phá các điểm đến nổi tiếng khác như Bohol, Mactan hay Malapascua.

Việc đưa Cebu vào mạng lưới khai thác không chỉ mang đến lựa chọn mới cho du khách Việt Nam mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch hai chiều.

Hiện hãng khai thác 9 chuyến bay mỗi tuần từ Hà Nội và TP.HCM đến Manila. Việc bổ sung 3 chuyến bay thẳng Hà Nội - Cebu nâng tổng số chuyến bay giữa hai nước lên 12 chuyến mỗi tuần, giúp hành khách có thêm lựa chọn và thuận tiện hơn trong di chuyển.

Việt Nam ấn tượng qua ống kính của du khách Philippines. Ảnh: Japheth Graspela.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, Philippines đang trở thành một trong những thị trường nguồn tăng trưởng nhanh. Năm 2025, thành phố đón 165.698 lượt khách Philippines, tăng 2,5 lần so với năm 2024.

Hiện có hai hãng hàng không khai thác đường bay trực tiếp Manila - Đà Nẵng với tần suất 17 chuyến mỗi tuần và dự kiến sẽ mở thêm đường bay mới từ tháng 3/2026.

Chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá tại Philippines từ đầu năm góp phần mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy hợp tác hàng không và nâng cao nhận diện điểm đến Việt Nam trong khu vực.