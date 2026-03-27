'Phá sản' kế hoạch du lịch 30/4 vì giá vé nóng lên từng ngày

Giá vé máy bay và đường bộ biến động theo giá nhiên liệu toàn cầu khiến kế hoạch du lịch dịp 30/4-1/5 bị đảo lộn. Du khách và đơn vị lữ hành tìm cách xoay xở trước mùa cao điểm.

Đầu năm, Nguyễn Đức (Hải Phòng) dự định đưa cả gia đình đi Thái Lan nghỉ lễ dịp 30/4-1/5. Với kinh nghiệm những năm trước, anh tính toán giá vé máy bay khoảng 5 triệu đồng/người/khứ hồi. Anh nhận xét đây là mức giá "dễ chịu" với một chuyến đi nước ngoài ngắn ngày.

Cuối tháng 2, khi bắt đầu "săn" vé, giá đã tăng lên 7 triệu đồng/người. Gia đình 3 người dự kiến chi khoảng 21 triệu đồng cho riêng tiền vé máy bay. Tuy nhiên, đến ngày 15/3, khi kiểm tra lại, giá vé đã vọt lên 10 triệu đồng/người.

"Giá tăng quá nhanh, lại thêm thông tin xăng dầu biến động, nhiều hãng có thể hủy chuyến, nên tôi quyết định hủy kế hoạch", Đức nói với Tri Thức - Znews.

Thay vì xuất ngoại, gia đình anh chuyển hướng du lịch trong nước, lựa chọn Đà Nẵng và dự định tự lái xe xuyên Việt. Tuy nhiên, phương án này cũng không "dễ thở" hơn khi giá xăng dầu liên tục tăng bất thường. Anh đang cân nhắc chuyển sang đi xe khách để giảm áp lực chi phí xăng dầu, nhưng lại lo ngại việc di chuyển đường dài với trẻ nhỏ.

Biến động

Không riêng Đức, biến động giá nhiên liệu đang tác động rõ rệt đến thị trường du lịch dịp lễ 30/4 sắp tới.

Theo ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, giá xăng đang tạo áp lực ngày càng lớn lên các tour đường bộ. Các nhà xe đối tác đã điều chỉnh đơn giá theo biến động nhiên liệu đối với các đoàn khởi hành từ cuối tháng 3 đến tháng 4, khiến chi phí phát sinh tăng đáng kể.

Mức phụ trội phổ biến hiện nay khoảng 20-25% so với báo giá cũ cho các tuyến ngắn 2-4 ngày và 25-30% đối với các hành trình dài như Tây Bắc, Tây Nguyên hay miền Trung - những tuyến tiêu thụ nhiều nhiên liệu.

Không chỉ chịu áp lực về giá, doanh nghiệp lữ hành còn gặp khó trong việc giữ xe cho mùa cao điểm hè. Theo ông Vũ, các đơn vị vận tải hiện rất thận trọng, hạn chế ký hợp đồng dài hạn với mức giá cố định do lo ngại giá xăng dầu tiếp tục biến động. Điều này khiến doanh nghiệp khó chủ động xây dựng kế hoạch và ổn định giá tour từ sớm.

Ở mảng tour nước ngoài, giá landtour (du lịch trọn gói) hiện chưa tăng nhưng được dự báo sẽ sớm điều chỉnh do ảnh hưởng chung của chi phí đầu vào. Mức tăng có thể dao động 5-10% đối với các thị trường Đông Nam Á và Đông Bắc Á.

"Tác động lớn nhất là tâm lý du khách trở nên nhạy cảm hơn với giá tour trọn gói khi cả vé máy bay và landtour cùng tăng. Khách sẽ cân nhắc kỹ hơn, thậm chí cắt giảm một số dịch vụ", ông nói.

Theo dự báo, giá tour hè 2026 có thể tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm trước, do cộng hưởng của giá vé máy bay, nhiên liệu và nhu cầu cao điểm.

Trong cơ cấu giá tour, vé máy bay hiện chiếm khoảng 50-70%, nên các tour sử dụng đường hàng không chịu tác động rõ rệt nhất. Giá vé tăng khiến khách có xu hướng cân nhắc kỹ hơn, chuyển sang các điểm đến gần, đi đường bộ hoặc so sánh giữa du lịch trong nước và nước ngoài như Thái Lan, Singapore nơi có nhiều hãng bay cạnh tranh.

"Thực tế có tình trạng khách nhận thấy chi phí bay nội địa cao, thậm chí cân nhắc đi nước ngoài vì tổng chi phí tương đương hoặc thấp hơn", ông Vũ cho biết. Điều này không chỉ làm chậm tốc độ chốt tour mà còn buộc doanh nghiệp lữ hành phải tái cấu trúc sản phẩm, tăng tỷ trọng các tuyến gần, tour đường bộ để giữ chân khách.

Xoay xở

Thực tế, xung đột tại Trung Đông khiến nguồn cung nhiên liệu bay Jet A-1 có nguy cơ thiếu hụt. Các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cắt giảm chuyến bay từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, tổng số chuyến bay dự kiến cắt giảm trong giai đoạn tháng 4-5 có thể lên đến 1.000 chuyến. Một số hãng cũng thông báo tăng phụ phí nhiên liệu trên các đường bay quốc tế từ đầu tháng 4.

Trong khi đó, để đáp ứng nhu cầu cao điểm, một số hãng vẫn tăng chuyến đến các điểm du lịch lớn như: Đà Nẵng, Phú Quốc, Hà Nội, TP.HCM và nối lại đường bay quốc tế. Tuy nhiên, theo lãnh đạo một hãng bay, doanh nghiệp đang ở "thế khó" khi phải cân bằng giữa duy trì thị trường và đảm bảo lợi nhuận.

Trong bối cảnh đó, giá tour không tăng đồng loạt mà có sự phân hóa. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty du lịch Vietluxtour, cho biết các tour nội địa hoặc tuyến gần ít chịu tác động hơn, trong khi các tuyến bay dài có thể điều chỉnh tăng nhẹ.

"Giá vé máy bay vẫn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua tour. Khi sát ngày lễ, vé đẹp thường hết sớm và giá tăng nhanh, khiến lựa chọn bị thu hẹp", bà Thu nói.

Bà nhận định thị trường du lịch dịp 30/4 - 1/5 vẫn duy trì sức cầu tốt, nhưng đang chuyển sang giai đoạn khách đi du lịch cân nhắc kỹ hơn nhu cầu và ưu tiên giá trị thực tế của chuyến đi.

Từ kinh nghiệm thực tế, các doanh nghiệp khuyến nghị du khách nên đặt tour sớm để giữ giá và chỗ, linh hoạt về ngày đi và điểm đến, hoặc cân nhắc các tuyến gần, đi đường bộ nếu muốn tối ưu chi phí.

Phía Du lịch Việt cũng chủ động làm việc với đối tác để chia sẻ chi phí, tái cấu trúc sản phẩm theo hướng tăng các tour đường bộ, tàu hỏa, điểm đến gần nhằm giảm phụ thuộc vào hàng không.

"Trong 3-4 tháng tới, biến động giá vẫn có thể tiếp diễn. Chúng tôi đẩy mạnh các chương trình 'đặt sớm - chốt giá' để chia sẻ một phần chi phí phát sinh với khách hàng nhằm duy trì sức cầu trong giai đoạn này", ông Vũ nói.