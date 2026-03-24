Người trẻ hào hứng chuẩn bị du lịch khi sắp được nghỉ lễ 30/4 dài ngày

Vừa nghỉ Tết Nguyên đán, giới trẻ lại chuẩn bị đón kỳ nghỉ dài vào cuối tháng 4. Với lịch trình thuận lợi, nhiều bạn trẻ dự định tận dụng khoảng thời gian này để xả hơi.

Vừa nghỉ Tết Nguyên đán, giới trẻ lại chuẩn bị đón kỳ nghỉ dài vào cuối tháng 4. Với lịch trình thuận lợi, nhiều bạn trẻ dự định tận dụng khoảng thời gian này để xả hơi.

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào cuối tuần, được nghỉ bù thêm ngày đầu tuần, tạo thành chuỗi 3 ngày liên tiếp. Ngay sau đó, lễ 30/4-1/5 rơi vào thứ năm và thứ sáu, nối tiếp với cuối tuần thành 4 ngày nghỉ lễ. Việc hai kỳ nghỉ chỉ cách nhau vài ngày giúp dân văn phòng có thể linh hoạt xin thêm phép để kéo dài hành trình. Thực tế, nhiều bạn trẻ gọi vui đây là “kỳ nghỉ Tết thứ hai” trong năm và đang hào hứng chuẩn bị đi chơi từ sớm.

Lên kế hoạch nghỉ lễ trước 2 tháng

Khi lịch nghỉ tương đối thuận lợi, nhiều người bắt đầu cân nhắc những chuyến dài hơi như đi nước ngoài. Phương Thanh (26 tuổi, nhân viên truyền thông tại Đà Nẵng) cho biết đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch Hàn Quốc kéo dài 9 ngày cùng nhóm bạn thân. Ý tưởng này được cả nhóm bàn bạc từ khá sớm, ngay sau Tết Nguyên đán.

Theo kế hoạch, nhóm bạn sẽ dành vài ngày ở Seoul trước khi di chuyển đến Busan và khám phá đảo Jeju. Thay vì lên lịch trình dày đặc, họ chủ động sắp xếp thời gian linh hoạt để vừa tham quan địa điểm nổi tiếng, vừa có đủ thời gian khám phá đời sống địa phương.

Nhiều du khách chọn xuất ngoại để tận dụng tối đa thời gian nghỉ lễ.

Trong khi đó, nhiều dân văn phòng lại ưa chuộng du lịch ngắn ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, sau đó dành kỳ nghỉ 30/4-1/5 bên gia đình và bạn bè. Lựa chọn này phù hợp với những ai không thể sắp xếp cho chuyến đi dài ngày, cũng như giúp cân bằng quãng thời gian du lịch và nghỉ ngơi cá nhân.

Quang Huy (29 tuổi, kỹ sư công nghệ ở TP.HCM) cũng sắp xếp lịch trình “nhẹ hơi” cho mình. Công việc của Quang Huy đòi hỏi nhịp làm việc khá căng thẳng, nên khi được nghỉ lễ, anh muốn dành thời gian thư thả để vừa đi chơi vừa thư giãn.

Nhiều người ưu ái du lịch ngắn ngày trong đợt nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Ngoài ra, Quang Huy tâm sự do trong công ty cũng khá nhiều người xin nghỉ phép để kéo dài lịch trình, nên việc nam nhân viên xin nghỉ phép cũng khá khó khăn và không được sếp ủng hộ.

“Tôi dự định khám phá Đà Lạt trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, sau đó về công ty đi làm lại, và trở về nhà bên gia đình trong 4 ngày nghỉ cuối cùng. Tôi thấy như vậy sẽ không bị mất sức hay rơi vào cảnh chạy show đi chơi quá nhiều”, anh tâm sự.

Bí kíp chuẩn bị cho chuyến du lịch

Cùng với nhu cầu tăng cao trong các dịp lễ, nhiều người trẻ thường nghiên cứu và chuẩn bị cho chuyến đi khá sớm. Việc săn vé máy bay, đặt phòng khách sạn hay tìm hiểu lịch trình… thường được thực hiện trước 1-2 tháng để tránh phải chạy đua trước kỳ nghỉ, đặc biệt với chuyến dài ngày.

Bài toán nhẹ gánh tài chính vẫn được nhiều bạn trẻ ưu tiên hàng đầu. Tham khảo giá nhiều đơn vị lữ hành hay các ứng dụng thanh toán giúp họ chủ động cân đối chi phí du lịch.

“Tôi tình cờ biết ưu đãi đặt vé máy bay, phòng khách sạn khi mua bằng app ShopeePay trong tháng 3. Khi sử dụng mã voucher, tôi được giảm 10% giá vé, lên đến 100.000 đồng. Nhóm tôi đi đông, khi cộng dồn các thành viên cũng tiết kiệm được cả triệu đồng nhờ ưu đãi này”, Phương Thanh chia sẻ mẹo giúp cả nhóm tiết kiệm chi tiêu trong chuyến khám phá Hàn Quốc.

Với Quang Huy, mỗi chuyến đi chơi đều bắt đầu từ việc nghiên cứu điểm đến. Anh thường xem video review hoặc hỏi han những người từng đi trước đó. Bên cạnh lên sẵn lịch trình, Huy cũng xem trước thời tiết để chuẩn bị đồ dùng và trang phục phù hợp.

“Việc tìm hiểu trước không chỉ giúp chuyến đi thuận lợi, mà còn giúp tôi lên dây cót tinh thần. Cứ nghĩ đến sắp được đi chơi, tôi như được tiếp thêm 200% năng lượng làm việc”, anh tâm sự.

Quang Huy đánh giá kỳ nghỉ lễ sắp tới nhất định rất đáng giá khi anh vừa được khám phá vùng đất mới, vừa dành nhiều thời gian hơn bên gia đình và bạn bè.