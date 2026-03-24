Sân bay Đà Nẵng 'kêu cứu'

UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Bộ Công an và các đơn vị liên quan đề nghị tháo gỡ khó khăn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Trung bình mỗi ngày Đà Nẵng đón khoảng 130-170 chuyến bay đi và đến, trong đó có 60-70 chuyến bay quốc tế. Sản lượng hành khách thực tế tại các nhà ga quốc nội và quốc tế đã vượt công suất khai thác. Bên cạnh đó, các chuyến bay quốc tế phần lớn hạ cánh vào khung giờ trưa và ban đêm với lượng hành khách lớn.

Các nhà ga bị quá tải trong phục vụ check in, nhập cảnh, xuất cảnh, soi chiếu hành lý, xảy ra tình trạng ùn tắc, hành khách phải chờ đợi rất lâu tại. Đồng thời, hạ tầng và nguồn lực phục vụ tại sân bay còn chịu áp lực lớn đã ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ hành khách và hình ảnh điểm đến.

Chuyên cơ của các tỷ phú trên thế giới hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hiền.

Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành "Điểm đến hấp dẫn của thế giới" và là trung tâm MICE (du lịch hội nghị, sự kiện) của khu vực, ngành du lịch giữ vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Do đó, việc duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ tại sân bay quốc tế Đà Nẵng góp phần bảo đảm hình ảnh điểm đến, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng khách và đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trước thực tế đó, UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh nghiên cứu, xem xét hỗ trợ, tăng cường nhân lực cho lực lượng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu kiểm soát xuất nhập cảnh, soi chiếu hành lý, đảm bảo an ninh, an toàn và tạo thuận lợi hành khách; mở tối đa các quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh, bố trí, điều tiết nhân lực hợp lý.

Bên cạnh đó nghiên cứu, mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh tự động đối với hành khách đủ điều kiện; từng bước đơn giản hóa thủ tục, giảm kiểm tra thủ công đối với các trường hợp phù hợp, góp phần giảm tải khu vực kiểm soát truyền thống.

UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà ga, sân đỗ tàu bay và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan nhằm nâng cao năng lực khai thác của sân bay, phù hợp với tốc độ tăng trưởng hành khách và định hướng phát triển. Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các nhà đầu tư liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai.

Du khách xếp hàng dài làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Đà Nẵng.

Với Bộ Tài chính, thành phố đề nghị bộ này chỉ đạo Cục Hải quan Việt Nam bố trí đầy đủ nhân lực, mở tối đa các lối kiểm tra hành lý trong giờ cao điểm; tăng cường hướng dẫn, phân luồng, ứng dụng quản lý rủi ro, rút ngắn thời gian kiểm tra, bảo đảm thông suốt. Nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng lực xử lý hành lý, giảm thời gian chờ của hành khách.

Đà Nẵng cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo Cảng vụ Hàng không miền Trung tăng cường giám sát, cải tiến quy trình thủ tục, tăng cường điều phối slot bay, phân bổ khung giờ khai thác hợp lý; chỉ đạo các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, áp dụng công nghệ sinh trắc học tối ưu quy trình phục vụ.

Đề nghị ACV chỉ đạo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp đường băng và khu vực cất hạ cánh; triển khai các phương án nâng cấp, mở rộng, nâng cao năng lực khai thác sân bay; tối ưu hóa quy trình khai thác tại nhà ga nội địa, khu vực an ninh, băng chuyền hành lý...; tăng cường nhân lực phục vụ trong các khung giờ cao điểm. Rà soát, sắp xếp hợp lý các khu vực chức năng trong nhà ga, bổ sung thêm khu vực soi chiếu tại nhà ga nội địa; triển khai các giải pháp điều tiết luồng hành khách và tối ưu hóa quy trình phục vụ...