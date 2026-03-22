Vì sao Đà Nẵng và Phú Quốc là lựa chọn 'đáng từng giờ' của khách Hàn?

Du khách Hàn Quốc ngày càng ưa chuộng các chuyến đi ngắn ngày nhưng tối đa trải nghiệm, đưa Đà Nẵng và Phú Quốc trở thành lựa chọn "đáng từng giờ".

Seulgi, thành viên của nhóm nhạc nữ Red Velvet (Hàn Quốc) chụp ảnh tạp chí tại Phú Quốc, tháng 5/2025. Ảnh: @marieclairekorea.

Dữ liệu từ nền tảng du lịch Yanolja Research cho thấy mỗi du khách Hàn Quốc chi trung bình khoảng 971 USD cho một chuyến đi nước ngoài. Mức ngân sách này cùng với quỹ thời gian nghỉ hạn chế, đã thúc đẩy xu hướng "micro-trip" (du lịch ngắn ngày, tối ưu chi phí).

Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như điểm đến hàng đầu. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 4,3 triệu lượt khách Hàn Quốc, trong tổng số gần 29,6 triệu người Hàn đi du lịch nước ngoài.

Con số này vượt xa các điểm đến cạnh tranh trong khu vực như: Thái Lan, Singapore và Philippines, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm du lịch hàng đầu tại Đông Á, Travel And Tour World nhận định.

Sự thay đổi hành vi du lịch của khách Hàn Quốc phần lớn đến từ áp lực kinh tế. Lạm phát cao, giá vé máy bay tăng và chi phí lưu trú đắt đỏ tại các điểm đến phương Tây khiến du khách chuyển sang các lựa chọn tiết kiệm hơn. Theo khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Outbox, "chi phí" vốn là tiêu chí quan trọng nhất đối với 41% du khách Hàn Quốc.

Du khách Jang Hyun Woo (trái) cùng gia đình du lịch Đà Nẵng vào tháng 12/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Khả năng cung cấp hạ tầng du lịch cao cấp với mức giá tầm trung là lợi thế then chốt của Việt Nam. Với thời gian bay khoảng 5 giờ cùng chất lượng dịch vụ cao, các điểm đến như Đà Nẵng và Phú Quốc cho phép du khách tận hưởng trải nghiệm quốc tế mà không phải chịu áp lực tài chính như các chuyến đi xa.

Trong đó, Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với khách Hàn Quốc nhờ hệ thống trải nghiệm đa dạng. Thành phố này phát triển mạnh các sản phẩm du lịch mang tính trải nghiệm, phù hợp với nhóm du khách trẻ coi du lịch là cách tích lũy trải nghiệm và dấu ấn cá nhân.

Sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại và cảnh quan tự nhiên giúp Đà Nẵng duy trì sức hút với du khách ngắn ngày.

Bên cạnh Đà Nẵng, Phú Quốc đang nổi lên mạnh mẽ. Dữ liệu từ Booking.com cho thấy lượng tìm kiếm về đảo ngọc tăng 71% trong giai đoạn cuối năm 2025 đến đầu năm 2026. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi hạ tầng ven biển hiện đại và tuyến cáp treo Hòn Thơm.

Các chương trình giải trí quy mô lớn góp phần nâng cao trải nghiệm, phù hợp với xu hướng "du lịch trải nghiệm" của khách Hàn Quốc, tạo ra nhiều điểm chụp ảnh nổi bật như cầu Hôn.

Sân bay Phú Quốc đông nghẹt khách quốc tế dịp cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sự quan tâm ngày càng lớn đối với Việt Nam còn đến từ chính sách và hạ tầng. Chính sách miễn thị thực 30 ngày cho du khách quốc tế đến Phú Quốc giúp giảm đáng kể rào cản nhập cảnh, tạo điều kiện cho các chuyến đi ngắn ngày.

Ngành hàng không cũng đang mở rộng để đáp ứng nhu cầu. Các đường bay trực tiếp giúp duy trì lợi thế bay 5 giờ, yếu tố quan trọng khiến Việt Nam hấp dẫn hơn các điểm đến xa.

Các chuyên gia nhận định đây không chỉ là xu hướng ngắn hạn sau đại dịch Covid-19 mà là sự thay đổi căn bản trong cách người Hàn Quốc lên kế hoạch du lịch. Với lợi thế về trải nghiệm, khả năng tiếp cận và chi phí, Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong thị trường khách Hàn Quốc trong những năm tới.