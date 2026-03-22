Lợi nhuận du lịch khổng lồ khi BTS 'tái xuất' ở Seoul

Khoảng 42.000 người đổ về quảng trường Gwanghwamun tối 21/3 trong màn tái xuất của BTS, đưa trung tâm Seoul thành tâm điểm toàn cầu.

Tối 21/3, quảng trường Gwanghwamun (Seoul) bùng nổ với màn tái xuất của BTS sau hơn 3 năm vắng bóng. Đêm concert miễn phí thu hút hàng trăm nghìn khán giả đổ về khu trung tâm, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt hiếm thấy tại thủ đô Hàn Quốc.

Vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện âm nhạc, chương trình còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh tới du lịch, lưu trú và chi tiêu, đến mức được nhìn nhận như một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, thu hút du khách toàn cầu, theo Reuters.

Ngay trước thời điểm diễn ra concert, các số liệu cho thấy “hiệu ứng BTS” rõ rệt. Theo phân tích của nền tảng AllMyTour, lượng đặt phòng khách sạn của du khách nước ngoài tại Hàn Quốc trong tuần diễn ra sự kiện tăng tới 103% so với tuần trước đó. So với cùng kỳ năm 2025, mức tăng đạt 63,3%. Đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh nhu cầu du lịch thường cần thời gian dài hơn để chuyển từ quan tâm sang hành động đặt dịch vụ.

Dòng khách đổ về không phân tán mà tập trung mạnh quanh các khu vực gần địa điểm tổ chức concert. 41,8% lượng đặt phòng từ trong tuần, tại các điểm quanh concert như Myeong-dong, City Hall, Jongno và Dongdaemun.

Điều đó cho thấy với nhiều fan quốc tế, chuyến đi không chỉ nhằm đến Hàn Quốc nói chung mà hướng thẳng về khu trung tâm Seoul, nơi họ có thể vừa tham dự concert, vừa kết hợp trải nghiệm ăn uống, mua sắm và khám phá nhịp sống đô thị quanh một trong những quảng trường biểu tượng nhất của thành phố.

Cơ cấu khách quốc tế cũng phản ánh quy mô toàn cầu của hiện tượng này. Du khách từ Trung Quốc (bao gồm đại lục, Hong Kong và Đài Loan) chiếm tỷ trọng lớn nhất với 41%, tiếp theo là khách từ châu Mỹ và châu Âu với 29,2%, Đông Nam Á chiếm 26,2%.

Đây là chi tiết quan trọng bởi cho thấy BTS không chỉ kéo khách trong khu vực Đông Á, mà còn tạo ra sức hút đủ mạnh để fan từ các thị trường xa hơn bay tới Seoul chỉ để trở thành một phần của đêm diễn.

Trong 48 giờ sau khi concert được công bố, lượng tìm kiếm quốc tế liên quan đến các chuyến đi tới Seoul cũng tăng vọt 155%, cho thấy âm nhạc đã nhanh chóng được chuyển hóa thành nhu cầu du lịch thực tế.

Cuối cùng, theo ước tính được Yonhap cập nhật, khoảng 40.000-42.000 người hiện diện tại sự kiện tối 21/3. Con số thực tế thấp hơn dự báo, song vẫn đủ để cho thấy BTS đã biến khu vực Gwanghwamun thành một không gian sự kiện mang tầm quốc tế, nơi âm nhạc, du lịch và trải nghiệm thành phố hòa vào nhau.

Tác động kinh tế của hiện tượng này cũng rất lớn. Theo Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc, một buổi concert của BTS tại Hàn Quốc tạo ra khoảng 1,2 nghìn tỷ won giá trị kinh tế.

Xa hơn, album Arirang bán được gần 4 triệu bản ngay trong ngày đầu phát hành, trong khi tour diễn thế giới được giới thiệu là lớn nhất lịch sử K-pop, kéo dài tới năm 2027 qua 34 khu vực với 82 buổi biểu diễn. Một số ước tính cho rằng doanh thu toàn tour có thể lên tới 2,7 nghìn tỷ won, ngang hàng với những tour diễn đình đám nhất thế giới hiện nay.

Nhìn từ góc độ du lịch, thành công của concert miễn phí này nằm ở chỗ đã xóa mờ ranh giới giữa biểu diễn và trải nghiệm điểm đến. Người hâm mộ đến vì BTS, nhưng đồng thời tiêu dùng dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm, tham quan và lan truyền hình ảnh Seoul ra toàn thế giới.