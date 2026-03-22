Tranh cãi về bức ảnh chụp ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh quốc tế

  • Chủ nhật, 22/3/2026 15:42 (GMT+7)
Bức ảnh "Fish Eyes" chụp ngư dân Hội An giúp nhiếp ảnh gia Sophia Spurgin giành giải cao nhất cuộc thi quốc tế, song cũng làm dấy lên tranh luận về ý tưởng thực hiện.

Bức ảnh "Fish Eyes" (Mắt cá) đoạt giải thưởng quốc tế. Ảnh: Sophia Spurgin.

Bức chân dung ngư dân Hội An của tác giả Sophia Spurgin, giáo viên về hưu đến từ Hertfordshire (Anh), đã vượt qua hơn 14.500 tác phẩm để giành giải cao nhất tại cuộc thi LCE Photographer of the Year 2026. Tác phẩm mang tên Fish Eyes (Mắt cá), đứng đầu hạng mục Du lịch, ghi lại hình ảnh một ngư dân cầm hai con cá đưa lên trước mắt, phía sau là tấm lưới đánh cá.

Theo chia sẻ của Sophia, bức ảnh được chụp trên một chiếc thuyền tại Hội An, vào thời điểm buổi chụp ảnh gần kết thúc. Trong một tương tác ngẫu hứng, bà trò chuyện với ngư dân và nhận được phản hồi bất ngờ khi ông giơ hai con cá vừa bắt lên trước mặt, tạo nên khoảnh khắc mang tính hài hước tự nhiên.

"Tôi đã chụp ông ấy khi đang đánh cá và đây là khoảnh khắc vui nhộn ở cuối buổi chụp", Spurgin nói trên Digital Camera World.

Bức ảnh gây ấn tượng nhờ bố cục đối xứng, khi hai con cá được đặt trùng vị trí đôi mắt, tạo điểm nhấn thị giác rõ rệt. Tên gọi Fish Eyes cũng là một cách chơi chữ, góp phần làm nổi bật tính sáng tạo của tác phẩm.

Ban giám khảo đánh giá cao sự kết hợp giữa yếu tố đời thường và cách thể hiện dí dỏm, giúp biến một khoảnh khắc du lịch thành hình ảnh đáng nhớ. Với chiến thắng này, Sophia nhận phần thưởng trị giá 3.000 bảng Anh dưới dạng phiếu mua thiết bị nhiếp ảnh.

Bức "Fish eye" thắng giải Smithsonian Magazine Photo Contest năm 2019. Ảnh: Amir Ali Navadeh Shahla.

Sau khi đoạt giải, bức ảnh gây tranh cãi khi nhiều ý kiến cho rằng ý tưởng có sự tương đồng với các tác phẩm trước đó. Nhân vật trong ảnh là ông Mười, một ngư dân địa phương làm việc tại khu vực sông Thu Bồn.

Ông vốn là gương mặt quen thuộc với giới nhiếp ảnh, thường tham gia các tour chụp ảnh, diễn lại cảnh kéo rớ chồ với trang phục đặc trưng. Ông từng nhiều lần thực hiện động tác cầm cá che mắt theo yêu cầu của các đoàn chụp.

Trước đó, một bức ảnh của nhiếp ảnh gia Việt Nam chụp vào tháng 6/2024, xuất hiện trên Lightroom World và được mua độc quyền hai năm với giá 2.500 USD, được cho là có cách thể hiện tương tự.

Trên thực tế, ý tưởng "cá che mắt" không mang tính độc quyền. Năm 2019, bức ảnh mang tên Fish eye của nhiếp ảnh gia Iran Amir Ali Navadeh Shahla từng đoạt giải Smithsonian cũng sử dụng cách sắp đặt tương tự.

Sophia Spurgin là thành viên của Bishop's Stortford Camera Club, thường xuyên tham gia các cuộc thi và từng nhận chứng nhận của Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoàng gia Anh. Bà chủ yếu theo đuổi các chủ đề đời sống và thiên nhiên.

Cuộc thi LCE Photographer of the Year do London Camera Exchange tổ chức từ năm 2024, dành cho cả nhiếp ảnh gia nghiệp dư và chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Đây là sân chơi miễn phí, nhằm phát hiện tài năng và khuyến khích sáng tạo.

Năm 2026, cuộc thi nhận bài từ ngày 15/10/2025 đến 21/1/2026, thu hút khoảng 14.500 tác phẩm. Lễ trao giải và triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (NEC) ở Birmingham, với tổng giá trị giải thưởng 10.000 bảng Anh.

Châu Sa

