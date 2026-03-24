Tàu du lịch dành riêng cho khách nước ngoài ngắm núi Phú Sĩ

Nhật Bản vận hành tuyến tàu du lịch chuyên phục vụ khách quốc tế ngắm núi Phú Sĩ, kết hợp hành trình tham quan nhiều điểm đến đặc trưng tại tỉnh Shizuoka trong thời gian giới hạn.

Núi Phú Sĩ được nhìn thấy từ thành phố Fuji, tỉnh Shizuoka, ngày 14/3. Ảnh: Philip Fong.

Một tuyến tàu du lịch đặc biệt phục vụ du khách nước ngoài ngắm núi Phú Sĩ đã bắt đầu vận hành trong thời gian giới hạn tại miền Trung Nhật Bản từ ngày 19/3, theo Kyodo News. Đoàn tàu kết nối hai ga Mishima và Fujinomiya thuộc tỉnh Shizuoka, là đoàn tàu đầu tiên của công ty đường sắt Trung Nhật Bản (JR Central) chỉ phục vụ riêng khách quốc tế.

Nhằm mang lại tầm nhìn tốt nhất về ngọn núi cao nhất Nhật Bản, tàu sẽ dừng tại nhiều ga dọc tuyến và di chuyển chậm ở một số đoạn. Hành trình còn bao gồm chuyến tham quan bằng xe buýt tới một ngôi đền lớn dưới chân núi, cùng các điểm đến như cánh đồng wasabi và thác nước trong khu vực.

Không gian bên trong tàu được trang trí bằng hình ảnh từ bộ tranh 36 góc nhìn núi Phú Sĩ của họa sĩ Katsushika Hokusai. Trên tàu có hướng dẫn viên nói tiếng Anh thuyết minh cho du khách.

Phát biểu tại lễ khởi hành ở ga Mishima, Chủ tịch JR Central Shunsuke Niwa cho biết đơn vị sẽ nỗ lực để du khách có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm tại Shizuoka. Chuyến tàu đặc biệt chở khoảng 20 hành khách đã khởi hành vào buổi sáng 19/3. Theo kế hoạch, tour được tổ chức vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, kéo dài đến ngày 22/12.

Một buổi lễ được tổ chức tại ga JR Mishima ở tỉnh Shizuoka đánh dấu sự khởi đầu của chuyến tàu ngắm núi Phú Sĩ, ngày 19/3. Ảnh: Kyodo.

Núi Phú Sĩ cao 3.776 m, được xem là biểu tượng du lịch của Nhật Bản. Ngọn núi nằm cách Tokyo khoảng 100 km về phía Tây Nam và có thể quan sát từ thủ đô trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Ngọn núi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ ngày 22/6/2013 nhờ giá trị văn hóa. Mỗi năm, nơi đây đón hàng trăm nghìn lượt khách tham quan, leo núi và cắm trại, đặc biệt trong mùa leo từ tháng 7-9.

Để hạn chế tình trạng quá tải, Nhật Bản đã tăng phí leo núi từ 1.000-2.000 yen lên 4.000 yen từ tháng 3/2025. Từ năm 2024, nước này cũng triển khai nhiều biện pháp kiểm soát du lịch như hạn chế du khách vào một số con hẻm tại khu phố geisha Gion, dựng rào chắn ở thị trấn Fujikawaguchiko gần núi Phú Sĩ để ngăn chụp ảnh, áp dụng quy định và thuế du lịch mới khi leo núi.

Mới đây, thành phố Fujiyoshida, tỉnh Yamanashi đã hủy lễ hội hoa anh đào tại công viên Arakurayama Sengen có tầm nhìn hướng về núi Phú Sĩ.