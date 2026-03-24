Nga xem xét nới visa cho khách Việt

Khách Việt du lịch Nga hồi tháng 5/2025. Ảnh: Nguyễn Thu Hương.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov ngày 23/3 cho biết nước Nga quan tâm đến việc thúc đẩy nhằm thu hút thêm khách du lịch đến từ Việt Nam, từ đó nghiên cứu các chính sách tạo thuận lợi nhập cảnh cho du khách đến từ quốc gia Đông Nam Á này.

Theo ông Reshetnikov, Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh, có dân số đông và tầng lớp trung lưu gia tăng, kéo theo nhu cầu du lịch lớn. Nga sẵn sàng mở rộng và điều chỉnh cơ chế nhập cảnh đối với du khách Việt Nam, trong đó có khả năng áp dụng chế độ miễn thị thực cho khách đi theo đoàn.

Hiện mỗi năm có khoảng 15.000 lượt khách Việt Nam đến Nga, trong khi Việt Nam đón khoảng 600.000 lượt khách Nga. Để thu hẹp khoảng cách này, Nga dự kiến đẩy mạnh quảng bá hình ảnh tại các thị trường Đông Nam Á thông qua dự án “Khám phá Nga”.

Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Nga tăng 12%. Từ năm 2024, các địa phương của Nga được quảng bá ra quốc tế dưới thương hiệu chung “Khám phá Nga”.