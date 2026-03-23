Vì sao khách Nga đến Trung Quốc tăng đột biến?

Chính sách miễn thị thực 30 ngày cùng hạ tầng du lịch, thanh toán được cải thiện giúp lượng khách Nga đến Trung Quốc tăng đột biến.

Du khách Nga Nga tản bộ dọc bãi biển Đại Đông Hải ở Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, tháng 12/2025.

Sau 6 tháng Trung Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực 30 ngày cho công dân Nga, lượng khách du lịch xuyên biên giới tăng nhanh, đặc biệt qua tỉnh Hắc Long Giang.

Theo số liệu do CCTV News dẫn từ cơ quan kiểm tra biên phòng Hắc Long Giang, từ ngày 15/9/2025 đến giữa tháng 3/2026, khoảng 232.000 lượt công dân Nga nhập cảnh qua các cửa khẩu tại tỉnh, tăng 61,2% so với cùng kỳ năm trước. Năm ngoái, Trung Quốc đón khoảng 2,5 triệu lượt khách Nga.

Chính sách miễn thị thực được Trung Quốc triển khai từ ngày 15/9/2025-14/9/2026 đối với người mang hộ chiếu phổ thông Nga. Sau đó, Nga cũng áp dụng chính sách tương tự cho công dân Trung Quốc từ ngày 1/12/2025.

Việc đi lại thuận tiện giúp các chuyến du lịch cuối tuần trở nên phổ biến. Nhiều gia đình Nga lựa chọn nhập cảnh qua các thành phố biên giới như Heihe hoặc Suifenhe vào thứ Sáu và quay về vào Chủ nhật, kết hợp trải nghiệm văn hóa vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Du khách Nga bị thu hút bởi các sản phẩm thủ công mỹ nghệ dân tộc được trưng bày tại huyện Raohe, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, tháng 10/2025.

Ông Liu Bin, quản lý một công ty lữ hành chuyên đón khách qua hai cửa khẩu này, cho biết lượng đặt tour đã tăng khoảng 50% trong nửa năm qua.

Không chỉ dừng ở các điểm biên giới, nhiều du khách Nga tiếp tục di chuyển sâu vào nội địa, đến các thành phố như Cáp Nhĩ Tân hoặc các điểm đến ven biển như Đại Liên và Thanh Đảo.

Hệ thống cửa khẩu tại Hắc Long Giang cũng dần trở thành một phần của "vòng tròn sinh hoạt xuyên biên giới" đối với cư dân Nga. Chính quyền địa phương đã nâng cấp biển chỉ dẫn tiếng Nga, cải thiện phương thức thanh toán và tăng năng lực phục vụ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Theo đại diện công ty lữ hành CYTS Tours Holding, lợi thế khoảng cách gần, thủ tục thông quan nhanh giúp các cửa khẩu đường bộ như Heihe trở thành điểm trung chuyển quan trọng. Tuy nhiên, đường hàng không vẫn giữ vai trò lớn.

Các điểm đến truyền thống như Bắc Kinh, Thượng Hải và Tam Á tiếp tục ghi nhận lượng khách Nga ổn định, tăng khoảng 30% kể từ khi miễn thị thực.

Riêng tại Tam Á, mỗi tuần trong tháng 1 đón hơn 5.000 khách Nga. Tại sân bay quốc tế Phượng Hoàng Sanya, lượng khách Nga trong quý IV/2025 - quý đầu tiên sau khi áp dụng chính sách - tăng tới 400% so với cùng kỳ.

Du khách Trung Quốc và quốc tế thư giãn trên bãi cát của bãi biển Đại Đông Hải ở Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, tháng 12/2025.

Cùng với sự gia tăng về số lượng, hành vi du lịch của khách Nga cũng thay đổi. Nếu trước đây chủ yếu đi theo tour trọn gói để tham quan hoặc nghỉ dưỡng biển, hiện nay xu hướng du lịch tự túc và cá nhân hóa ngày càng rõ rệt.

Nhờ chính sách miễn thị thực, rào cản nhập cảnh giảm mạnh, du khách không còn hài lòng với các hành trình "lướt qua" mà muốn khám phá các thành phố nhỏ và trải nghiệm đời sống bản địa.

Bên cạnh các điểm tham quan truyền thống, du khách Nga ngày càng quan tâm đến ẩm thực địa phương, phong tục dân gian, các dịch vụ như tắm kỳ kiểu Trung Quốc, võ thuật hay y học cổ truyền.

"Trước đây, hoạt động chủ yếu của du khách là mua sắm và công tác. Hiện nay, các trải nghiệm văn hóa và chăm sóc sức khỏe cũng rất được ưa chuộng", một đại diện doanh nghiệp du lịch cho biết.

Để tiếp tục thúc đẩy du lịch xuyên biên giới, tỉnh Hắc Long Giang đã công bố các biện pháp mới từ tháng 1, bao gồm tăng chuyến bay, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù và cải thiện hệ thống thanh toán, hoàn thuế.

Những thay đổi này cho thấy Trung Quốc đang từng bước tận dụng chính sách thị thực để thu hút khách Nga, bên cạnh định hình xu hướng du lịch ngắn ngày nhưng trải nghiệm sâu trong khu vực.