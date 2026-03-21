Đổ xô thi ngủ ở Trung Quốc

Một công viên Trung Quốc tổ chức "thử thách ngủ", trong đó người tham gia chỉ cần ngủ và thức dậy tự nhiên, với phần thưởng cao nhất lên đến 3.000 nhân dân tệ.

Công viên ở Thượng Hải, Trung Quốc tuyển người tham gia cuộc thi ngủ. Ảnh: HK01.

Theo Jimu News, sự kiện diễn ra tại công viên ở quận Sùng Minh, Thượng Hải, Trung Quốc, vào các ngày thứ Bảy từ 21/3-26/4, cùng hai ngày 2 và 3/5. Mỗi buổi có tối đa 50 người tham gia, với phí đăng ký 299 nhân dân tệ. Người đăng ký phải trong độ tuổi 18-50 và có tình trạng sức khỏe tốt.

Ban tổ chức cung cấp thiết bị theo dõi giấc ngủ chuyên nghiệp, yêu cầu người tham gia đeo theo hướng dẫn. Kết quả chấm giải dựa trên dữ liệu khách quan thu thập từ các thiết bị này.

Trong thời gian thi, người tham gia không được sử dụng thiết bị điện tử như điện thoại để giải trí, không trò chuyện và không ăn uống. Việc sử dụng thuốc hỗ trợ giấc ngủ cũng bị cấm.

Người có điểm số giấc ngủ cao nhất sẽ nhận danh hiệu "Đệ nhất ngủ ngon" cùng phần thưởng 3.000 nhân dân tệ. Những người có thể ngủ ngay lập tức sẽ nhận 2.000 nhân dân tệ. Ngoài ra, tổng giải thưởng 10.000 nhân dân tệ sẽ được chia cho các thí sinh tuân thủ đầy đủ quy định và tham gia đến hết chương trình.

Đại diện công viên cho biết mỗi người tham gia sẽ được bố trí lều và giường riêng tại khu vực tổ chức, thi trong không gian độc lập. Người dân có thể đến theo dõi nhưng không được vào khu vực thi. Theo bộ phận chăm sóc khách hàng của sự kiện, các suất tham gia vào ngày 21/3 đã kín chỗ.

Cuộc thi tìm ra người ngủ ngon nhất được tổ chức ở công viên Yeouido Hangang (Seoul, Hàn Quốc), năm 2024. Ảnh: Korea Times.

Trung Quốc không phải quốc gia đầu tiên tổ chức cuộc thi ngủ. Năm 2024, Hàn Quốc đã tổ chức cuộc thi tương tự trên sông Hàn tại công viên Yeouido (Seoul).

120 người tham gia chủ yếu là nhân viên văn phòng, sinh viên, những người ít có thời gian nghỉ ngơi. Những người tham gia mặc những trang phục thoải mái nhất và nằm xuống những chiếc ghế dài tại địa điểm thi và cố gắng chìm vào giấc ngủ sâu.

Để tăng thêm phần thử thách cho cuộc thi, ban tổ chức đã dùng lông vũ cù vào sống mũi, má và tay của thí sinh. Hầu hết người chơi đều gãi nhẹ và ngủ tiếp. Tuy nhiên, một số người khác bị loại vì không nhịn được cười.

Người chiến thắng cuộc thi "ngủ ngon" là thí sinh có số báo danh 56 - Yang Seo Hee, sinh viên đại học 20 tuổi. Đến với cuộc thi, cô mặc trang phục thể thoải mái và ôm theo một chú gấu bông.