Đà Nẵng cấm buôn bán vỉa hè

Đà Nẵng hướng đến xây dựng 100% xã, phường đảm bảo trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch "Triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng".

Một trong những mục tiêu được thành phố hướng đến là xây dựng 100% xã, phường đảm bảo trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị, thay đổi nhận thức, thói quen cũ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

Đà Nẵng cấm buôn bán trên vỉa hè. Ảnh: Thanh Hiền.

Đồng thời góp phần xây dựng không gian đô thị văn minh, thông thoáng, nâng cao trải nghiệm của du khách, qua đó thúc đẩy phát triển các hoạt động dịch vụ du lịch và quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng.

Thành phố yêu cầu vỉa hè phải kẻ vạch phân định phạm vi dành cho người đi bộ, phạm vi sử dụng tạm thời làm nơi để xe máy. Sắp xếp lại hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo hướng tích hợp đảm bảo rõ ràng, dễ quan sát và không ảnh hưởng đến người đi bộ trên vỉa hè.

Đặc biệt, không được phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán; không được phép đặt, để, lắp đặt các biển hiệu kinh doanh di động, bảng quảng cáo di động, các chậu cây cảnh, tượng trang trí, các vật dụng khác...trên vỉa hè, lòng đường (trừ các trụ bảng quảng cáo được bố trí theo Quy hoạch quảng cáo đã được phê duyệt). Phải đảm bảo vỉa hè luôn thông thoáng, không có vật cản trên vỉa hè (trừ trường hợp để xe máy trên vỉa hè trong phạm vi đã được kẻ vạch quy định sử dụng tạm thời làm nơi để xe máy nêu trên).

Không tồn tại các điểm "chợ cóc", "chợ tạm" trái quy định trên lòng đường, vỉa hè tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Phương tiện trên vỉa hè được sắp xếp gọn gàng theo đúng quy định; đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị. Không được treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo, biển hiệu trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh và các công trình hạ tầng khác.

Ngoài ra, phương tiện dừng, đỗ, đón, trả khách phải được sắp xếp, bố trí, tập kết tại các khu vực, vị trí phù hợp, đúng quy định đảm bảo không gây cản trở, ùn tắc giao thông.

Thành phố cũng lưu ý đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, các khu đất trống, vỉa hè, dọc tuyến đường, khu dân cư, kiệt hẻm; thu dọn rác thải kích thước lớn; vệ sinh khu vực chợ, khu thương mại, chợ hoa và nơi tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa - nghệ thuật...

Lộ trình thực hiện hoàn thành trong quý I năm nay, với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung vào tuyên truyền, vận động nhân dân. Giai đoạn 2 sẽ tiến hành tổng kiểm tra, xử lý vi phạm, hoàn thành trước ngày 30/4. Giai đoạn 3 sẽ duy trì phòng ngừa, chống tái phạm.