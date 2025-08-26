Kịch bản thảm họa khi núi Phú Sĩ phun trào

Chính quyền Tokyo vừa công bố video mô phỏng bằng AI, tái hiện kịch bản núi Phú Sĩ phun trào và lượng tro bụi khổng lồ tràn xuống thủ đô.

Video dài 3 phút đưa ra hàng loạt cảnh báo, mô phỏng cảnh núi lửa phun trào. Ảnh: ITmedia.

Trong video, những đám mây xám khổng lồ hình nấm bao trùm đường chân trời Tokyo. Khói bụi dày đặc nuốt chửng các con phố quen thuộc ở khu Shibuya. Người đi bộ xuất hiện trong cảnh tượng quen mà lạ, bước đi giữa một đô thị chìm trong tro bụi.

Đây là lần đầu tiên công nghệ AI được sử dụng để mô phỏng và nâng cao nhận thức của người dân về mức độ nguy hiểm, cũng như kêu gọi chuẩn bị cho kịch bản núi Phú Sĩ phun trào.

Theo các nhà dự báo, nếu sự kiện xảy ra, chỉ từ 1-2 giờ sau vụ phun trào đầu tiên, tro bụi đã có thể bắt đầu rơi xuống thủ đô nước này. Mức tích tụ từ 2-10 cm. Đây là kịch bản do chính phủ Nhật Bản tính toán, tham chiếu từ lần phun trào gần nhất vào năm 1707. Vào thời điểm đó tro bụi rơi liên tục suốt 16 ngày và phủ kín cả vùng Kanto, thậm chí bay xa đến tận biển.

Theo video dài 3 phút được đăng tải, tro bụi núi lửa có đặc tính rất khác tuyết. Nó không tan, mà phải dọn bỏ bằng sức người. Khi ướt, tro trở nên rắn chắc, dẫn điện, gây nguy hiểm cho hệ thống điện và viễn thông.

Đây là lần đầu tiên AI được chính quyền Tokyo sử dụng để nâng cao nhận thức cộng đồng về mức độ nghiêm trọng của thảm họa núi lửa tiềm tàng và kêu gọi người dân chuẩn bị. Ảnh: ITmedia.

Tại Tokyo, dù cách núi Phú Sĩ khoảng 100 km, gió vẫn có thể cuốn tro bụi đến và phủ kín thành phố. Khi đó, hệ thống giao thông sẽ là đối tượng bị ảnh hưởng đầu tiên. Tro phủ trên đường ray và đường băng sẽ làm tàu điện, máy bay ngừng hoạt động. Đường bộ cũng trở nên nguy hiểm vì tầm nhìn suy giảm và mặt đường trơn trượt. Theo phân tích, xe 2 bánh gần như không thể lưu thông nếu tro khô vượt quá 10 cm hoặc chỉ 3 cm trong điều kiện mưa.

Tình trạng gián đoạn giao thông đồng nghĩa hàng chục nghìn người có thể bị mắc kẹt, không thể về nhà, tương tự những gì từng diễn ra sau thảm họa động đất miền Đông Nhật Bản​​ năm 2011. Chính quyền Tokyo khuyến cáo mỗi gia đình cần tích trữ đủ thực phẩm dùng trong ít nhất 3 ngày, phòng trường hợp cạn kiệt nguồn cung thực phẩm do giao thông ngưng trệ.

Không chỉ giao thông, nếu tro bụi ướt bám vào dây điện hoặc ăng-ten trạm phát sóng, viễn cảnh mất điện và gián đoạn thông tin liên lạc trên diện rộng hoàn toàn có thể xảy ra. Các cơ sở hạ tầng khác như nguồn nước sinh hoạt cũng có nguy cơ ô nhiễm, hệ thống thoát nước dễ bị tắc nghẽn hoặc trào ngược.

Để bảo vệ sức khỏe, người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang và kính bảo hộ khi buộc phải ra ngoài. Các hạt tro bụi rất nhỏ, sắc cạnh, có thể gây kích ứng mắt, đau rát, ngứa hoặc tổn thương giác mạc. Khi hít phải, bụi dễ ảnh hưởng đến hệ hô hấp, đặc biệt nguy hiểm với người bị hen suyễn hoặc bệnh phổi mạn tính.

Trên website chính thức, chính quyền Tokyo còn công bố chuyên trang về tro bụi núi Phú Sĩ nhằm hướng dẫn cụ thể hành động trong tình huống khẩn cấp. Người dân được khuyến khích chuẩn bị sẵn nước uống, đèn pin, khẩu trang, kính bảo hộ, bộ dụng cụ khẩn cấp.

Tháng 4, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng đã công bố kế hoạch đưa vào hệ thống cảnh báo và dự báo lượng tro bụi theo từng khu vực, nhằm giúp người dân chủ động hơn trong ứng phó.

“Vì chúng ta không biết khi nào núi Phú Sĩ sẽ phun trào và phủ kín chúng ta bằng tro bụi, nên điều cần thiết là phải trang bị kiến thức và chuẩn bị trong đời sống hàng ngày, để bảo vệ bản thân và những người thân yêu”, trích đoạn thuyết minh trong video.