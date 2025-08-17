Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cha đẻ ChatGPT ví AI như bong bóng dot-com

  • Chủ nhật, 17/8/2025 18:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhận định của Sam Altman như một gáo nước lạnh dội vào mặt các nhà đầu tư đang đổ tiền vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Sam Altman trong một sự kiện tổ chức năm 2023. Ảnh: X/@sama.

Khi các nhà kinh tế tranh luận về khả năng thị trường chứng khoán ở trong một bong bóng AI, có thể sớm vỡ tung như “bong bóng dot-com”, CEO của OpenAI, Sam Altman, vừa thừa nhận nguy cơ này.

"Liệu chúng ta có đang trong giai đoạn các nhà đầu tư quá phấn khích về AI không? Ý kiến của tôi là có", Altman nói trong một cuộc phỏng vấn dài với The Verge và các phóng viên khác vào tối 14/8.

Trong cuộc trao đổi chuyên sâu, Altman so sánh phản ứng của thị trường đối với AI với bong bóng dot-com những năm 90, thời điểm giá trị của các công ty khởi nghiệp Internet tăng vọt trước khi sụp đổ vào năm 2000.

"Khi bong bóng xuất hiện, những người thông minh sẽ quá phấn khích về một hạt nhân thật", Altman nói. Ông cho rằng khi nhìn lại lịch sử của những lần làn sóng đầu tư đổ vỡ, đều có một yếu tố cốt lõi như công nghệ hay Internet. Tất cả đều thật sự quan trọng, bước tiến vượt trội, chỉ là các nhà đầu tư phấn khích quá mức.

Ông cho rằng thật ‘điên rồ’ khi một số công ty khởi nghiệp AI chỉ với "3 người và một ý tưởng" lại nhận được vốn đầu tư với mức định giá cao như vậy. "Đó không phải là hành vi hợp lý. Tôi nghĩ sẽ có người phải chịu thiệt hại", Altman cảnh báo.

Trong năm qua, thế giới công nghệ từng chứng kiến một số công ty khởi nghiệp AI, bao gồm Safe Superintelligence, do đồng sáng lập OpenAI Ilya Sutskever dẫn đầu và Thinking Machines, do cựu giám đốc công nghệ OpenAI Mira Murati sáng lập, huy động được hàng tỷ USD.

"Sẽ có người mất một khoản tiền khổng lồ và rất nhiều người kiếm được lợi nhuận cực lớn. Chúng ta không biết đó là ai. Niềm tin cá nhân của tôi, mặc dù có thể sai, nhìn chung đây sẽ là lợi ích lớn cho nền kinh tế", Altman nói thêm.

CEO Open AI kỳ vọng sẽ vượt qua được vụ nổ bong bóng tiềm ẩn trước mắt và nghĩ về tương lai không xa, khi công ty đứng sau ChatGPT chi hàng nghìn tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu.

Những câu hỏi chúng ta phải đối mặt trong thế giới AI

Chúng ta có rất nhiều câu hỏi về thế giới AI, mà đó đều là những nghi hoặc không dễ có ngay đáp án.

Cuốn sách Thời đại AI - Và tương lai loài người chúng ta trình bày cách AI làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta với tri thức, chính trị và xã hội. Mục tiêu tối thượng của cuốn sách này là giải thích về AI và cung cấp cho độc giả những câu hỏi mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong những năm tới lẫn bộ công cụ để bắt đầu trả lời chúng.

Nguyễn Hiếu

Theo The Verge

