Cuộc lật đổ tại OpenAI sắp thành phim

Tình tiết nội bộ về việc CEO OpenAI Sam Altman bị sa thải trong 5 ngày vào tháng 11/2023 có thể được chuyển thể thành phim, với sự tham gia của nam diễn viên Andrew Garfield.

"Bộ tứ huyền thoại" của OpenAI chụp ảnh vào tháng 3/2023 trước khi CEO Sam Altman bị sa thải và tái bổ nhiệm chỉ trong vòng 5 ngày. Ảnh: New York Times.

Một bộ phim khắc họa thời kỳ hỗn loạn tại OpenAI, khi đồng sáng lập và CEO Sam Altman bị sa thải và tái bổ nhiệm chỉ trong vòng 5 ngày vào tháng 11/2023, được cho là đang trong quá trình sản xuất.

Theo The Hollywood Reporter, bộ phim xoay quanh câu chuyện về tranh giành quyền lực tại công ty đứng sau chatbot ChatGPT sẽ có tựa đề "Artificial" và đang được phát triển tại Amazon MGM Studios.

Mặc dù thông tin chi tiết về dự án vẫn chưa được tiết lộ, nguồn tin của The Hollywood Reporter khẳng định Luca Guadagnino, người nổi tiếng với Call Me by Your Name và Challengers, đang được đàm phán để nhận vai trò đạo diễn.

Bên cạnh đó, hãng phim đang cân nhắc nam diễn viên Andrew Garfield trong vai Altman, Monica Barbaro thủ vai cựu CTO Mira Murati và Yura Borisov đang được liên hệ cho vai của Ilya Sutskever, một đồng sáng lập đã thúc giục việc sa thải Altman.

Simon Rich - nhà biên kịch của Saturday Night Live được cho là sẽ đảm nhận phần kịch bản, dấu hiệu cho thấy bộ phim có thể sẽ kết hợp các yếu tố hài hước.

Năm 2015, ông Sutskever là một trong những cộng sự đắc lực của CEO Sam Altman trong việc thành lập OpenAI và tạo ra chatbot ChatGPT nổi tiếng. Tuy nhiên, ông cũng là một trong 4 thành viên hội đồng quản trị đồng ý sa thải Altman vào tháng 11/2023 với lý do thiếu minh bạch trong quá trình lãnh đạo.

Tuy nhiên, Altman được phục chức Giám đốc điều hành sau 5 ngày hỗn loạn. Điều này đã khiến Sutskever và 2 giám đốc khác quyết định rời khỏi hội đồng quản trị. Giám đốc Công nghệ Mira Murati sau đó cũng tuyên bố từ chức để tìm kiếm "không gian để khám phá riêng mình".