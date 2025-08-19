AI thành trò đỏ đen mới

Các nền tảng dự đoán đang biến cuộc đua AI thành một trò chơi đặt cược lớn. Khối lượng giao dịch trên các thị trường dự đoán AI đã tăng lên khoảng 20 triệu USD chỉ trong tháng 8.

Theo WSJ, trên Kalshi, Polymarket và các trang web khác, nơi cho phép đặt cược "dự đoán" vào những sự kiện thực tế, có hàng nghìn người sẵn sàng bỏ vài triệu USD mỗi tháng vào các lựa chọn cho mô hình AI hàng đầu.

Cuộc đua AI đang diễn ra một cách sôi nổi. Trên mạng xã hội, các trang web xếp hạng mô hình AI được hàng triệu người dùng đam mê công nghệ săn lùng. Tiếng vang liên tục làm cho chủ đề này trở nên hấp dẫn đối với các vụ cá cược, mặc dù không phải mọi thông tin đều có ý nghĩa.

Kiếm hàng nghìn USD chỉ trong vài giờ

Foster McCoy kiếm được 10.000 USD chỉ trong vài giờ vào đầu tháng 8 bằng cách đặt cược bản phát hành GPT-5 của OpenAI sẽ thất bại.

Trả lời WSJ, chuyên gia giao dịch 27 tuổi nhận thấy một trang web xếp hạng trực tuyến dường như đang thổi phồng mô hình này. Do đó, McCoy đã đặt 4.500 USD vào đối thủ Gemini của Google, sẽ trở thành “AI tốt nhất trong tháng”.

Kết quả, chỉ vài ngày sau khi ra mắt, mạng xã hội tràn ngập phản ánh về những lỗi cơ bản của GPT-5 lặp lại từ các phiên bản trước, điển hình như gắn nhãn sai bản đồ Mỹ. Một số chuyên gia còn cho rằng mô hình mất đi “tính cách” vốn có, hiệu suất thấp hơn đối thủ trong các bài kiểm tra chuẩn.

Sau nhiều hứa hẹn, GPT-5 được đánh giá chỉ là một phiên bản cải tiến nhỏ thay vì bước tiến nhảy vọt. Thomas Wolf, đồng sáng lập Hugging Face nhận xét rằng người dùng chờ đợi điều gì đó hoàn toàn mới, nhưng thực tế không có.

Tỷ lệ đặt cược cho Gemini của Google sẽ thắng "mô hình AI tốt nhất tháng" bất ngờ tăng vọt khi có nhiều người chơi tin tưởng nhận xét của McCoy. Ảnh: Kalshi.

Đó chỉ là một ngày bình thường đối với McCoy, người đã giao dịch tổng cộng 3,2 triệu USD trên Kalshi kể từ đầu năm 2025, và kiếm được 170.000 USD .

Đáng nói, anh chỉ là một thành viên trong nhóm chuyên đặt cược và thực hiện hàng trăm giao dịch một tuần trên các thị trường AI.

Những câu hỏi xung quanh chủ đề công nghệ như “AI tốt nhất vào cuối năm 2025”, “Quy định AI có trở thành luật liên bang trong năm nay” hay “Liệu Sam Altman có được cấp cổ phần trong OpenAI trong năm nay hay không?” đều được đưa ra làm chủ đề cá cược.

WSJ cho biết, chỉ trong tháng 8, khối lượng giao dịch trên các thị trường dự đoán AI đã tăng lên khoảng 20 triệu USD . Một phát ngôn viên của Kalshi tiết lộ nền tảng này đang chứng kiến khối lượng giao dịch về các sự kiện AI tăng gấp 10 lần so với đầu năm.

Săn tin để cá cược

Mỗi vụ cá cược, hoặc “hợp đồng”, được định giá bằng USD để phản ánh tỷ lệ cược. McCoy mua hàng nghìn hợp đồng Gemini sẽ chiến thắng trong cuộc đua về hiệu suất AI trong tháng 8, với giá khoảng 0,4 USD , đồng nghĩa với 40% cơ hội chiến thắng.

Nếu kết quả là Gemini thắng, 0,4 USD của McCoy sẽ trở thành 1 USD . Nếu thua, chuyên gia này cũng sẽ mất tất cả.

Mặc dù vậy, phần lớn các hoạt động xảy ra trước khi kết quả cuối cùng. Khi ngày càng có nhiều người đổ tiền vào Gemini, giá hợp đồng sẽ tăng lên. McCoy lập tức bán khi hợp đồng tăng giá lên khoảng 0,87 USD . Cơ chế hoạt động giống như cá cược vào một trận đấu thể thao, nhưng có phần ít rủi ro hơn khi người chơi có thể chọn rút tiền khi tỷ lệ cược tăng lên.

“Bạn chỉ đang cá cược chống lại những gì người khác biết", McCoy nói, đồng thời cho rằng thành công của mình là nhờ thường xuyên dành thời gian online.

Không chỉ cuộc đua về hiệu suất AI, các cuộc tranh cãi trên mạng xã hội có thể là "mỏ vàng". Sau khi GPT-5 ra mắt, một loạt các bài đăng của Elon Musk tuyên bố sự vượt trội của chatbot xAI Grok đã khiến lựa chọn “Grok thắng” tăng hơn 500% chỉ trong vài giờ. Chẳng bao lâu sau, hợp đồng này đã giảm gần như trở lại vị trí cũ.

Để có thể dự đoán những biến động lớn, sinh viên đại học Harvard Rishab Jain thường xuyên quét các tài khoản X của những nhà nghiên cứu ít được biết đến. Kể từ khi bắt đầu những công việc này vào tháng 6, Jain đã thắng hơn 3.500 USD .

Sinh viên đại học Harvard Rishab Jain, người đã thắng hơn 3.500 USD từ thị trường giao dịch AI đang quét mọi thông tin có thể thu thập được từ mạng xã hội của các chuyên gia ít được biết đến. Ảnh: Rishab Jain.

Một ngày trước khi GPT-5 ra mắt, CEO Sam Altman của OpenAI đã đăng một hình ảnh về Ngôi sao Chết từ loạt phim Star Wars. Ở phần bình luận, một nhà nghiên cứu từ Google DeepMind trả lời bằng một hình ảnh về quả cầu sát thủ bị tấn công.

Theo Jain, đây là một dấu hiệu của sự tự tin từ những người tạo ra Gemini. Ngoài ra, chàng sinh viên này cũng quét các tệp nguồn từ các ứng dụng của Google và theo dõi những kho lưu trữ công khai trên GitHub được gắn với các sản phẩm của nó.

Jain cho rằng việc tìm kiếm các thay đổi phụ trợ có thể báo hiệu một mô hình Gemini sắp được phát hành. “Tôi gần như ám ảnh với những gì đang diễn ra trong thế giới này. Google có rất nhiều sản phẩm cần tích hợp một mô hình mới trước khi nó chính thức ra mắt, và bạn có thể thấy những thay đổi đó đang diễn ra ở phần phụ trợ nếu biết cách tìm", sinh viên đại học Harvard chia sẻ.

Robin Hanson, giáo sư kinh tế tại Đại học George Mason cho biết, khi khối lượng giao dịch cho các hợp đồng liên quan đến AI tiếp tục tăng, động lực từ thông tin tốt sẽ ngày càng tăng lên. Đây cũng sẽ là lợi thế lớn đối với những người chơi thiếu sự hiểu biết.

“Khi có thông tin tốt hơn trong loại thị trường này, bạn có thể đưa ra các quyết định tốt hơn. Nếu biết nhiều hơn một chút, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn”, Hanson nhận xét.