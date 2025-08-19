Hai trung tâm công nghệ tỷ USD được khởi công sáng nay

Trung tâm dữ liệu và nghiên cứu phát triển tại Hà Nội là những công trình khoa học công nghệ được khởi công cùng loạt dự án sáng 19/8.

Phối cảnh trung tâm dữ liệu Viettel tại xã An Khánh, Hà Nội. Ảnh: Viettel.

Theo tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, sáng nay lễ khởi công trung tâm dữ liệu tại xã An Khánh và trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc của tập đoàn sẽ diễn ra.

Viettel cho biết trung tâm R&D được đầu tư 10.000 tỷ USD , còn trung tâm dữ liệu An Khánh có tổng vốn đầu tư 17.500 tỷ USD . Tổng mức đầu tư vượt 1 tỷ USD , là một phần trong các hoạt động khởi công, khánh thành 250 dự án trên cả nước sáng 19/8, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phối cảnh trung tâm nghiên cứu và phát triển dự kiến hoàn thành vào 2030. Ảnh: Viettel.

Dự án trung tâm R&D Viettel được xây dựng trên diện tích 13 ha tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, dự kiến hoàn thành vào 2030. Đây là trung tâm R&D trọng điểm, gồm toàn bộ quy trình nghiên cứu, thiết kế, chế thử và sản xuất sản phẩm công nghệ cao và khí tài quân sự. Khi hoàn thành, trung tâm dự kiến thu hút 2.500 nhân sự chất lượng cao.

Trung tâm dữ liệu mới được xây dựng trên diện tích 1,9 ha, với công suất thiết kế 60 MW, được thiết kế theo tiêu chuẩn Uptime Tier III.Trung tâm dự kiến vận hành giai đoạn 1 từ quý II/2026, và được kỳ vọng trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất miền Bắc. Tới năm 2030, Viettel dự kiến DC này được nâng cấp thành trung tâm dữ liệu siêu quy mô (Hyperscale Data Center) thứ hai của tập đoàn.

“Hai công trình sẽ được bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công và vận hành, không những là hạ tầng nghiên cứu hiện đại hôm nay mà còn là nền tảng bền vững cho những thế hệ mai sau”, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết.

Theo báo cáo của Bộ KH&CN vào tháng 5, Việt Nam có 41 trung tâm dữ liệu thương mại đang vận hành toàn quốc, thuộc 12 doanh nghiệp, với tổng công suất thiết kế 221 MW.

Các tập đoàn tại Việt Nam cũng đang liên tục xây dựng DC mới. Vào tháng 4, Viettel cũng khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu tại TP.HCM với công suất thiết kế 140 MW, thuộc top 10 Đông Nam Á.

DC này hoạt động giai đoạn đầu từ quý I/2026. Khi hoàn thành, đây dự kiến là trung tâm dữ liệu đầu tiên của Việt Nam đạt công suất trên 100 MW.