Sốt sắng tìm nơi du lịch 30/4 khi giá liên tục 'nhảy múa'

Giá vé máy bay và chi phí vận hành biến động khiến du khách đẩy sớm kế hoạch du lịch dịp 30/4. Thị trường ghi nhận xu hướng đặt tour sớm, chọn điểm đến gần và cân nhắc kỹ chi phí.

Đầu tháng 3, Nguyễn Ngân (31 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) đã nộp hồ sơ xin thị thực (visa) du lịch Bắc Kinh (Trung Quốc). Ngoài lo ngại thủ tục kéo dài, cô chủ động lên kế hoạch từ sớm để kịp đặt vé máy bay, khách sạn và tour trong bối cảnh giá liên tục biến động do ảnh hưởng của xăng dầu và tình hình chính trị thế giới.

Năm nay, kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4-1/5 cách nhau hai ngày, Ngân sắp xếp lịch làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lên 9 ngày, phù hợp cho chuyến xuất ngoại.

"Đây là lần thứ hai tôi đi Trung Quốc nên muốn đầu tư nhiều thời gian để trải nghiệm", cô nói với Tri Thức - Znews.

Không còn chạy theo "điểm nóng"

Không riêng Ngân, xu hướng "đặt sớm để giữ giá" đang xuất hiện rõ trên thị trường du lịch năm nay. Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty du lịch Vietluxtour, nhu cầu du lịch dịp 30/4-1/5 vẫn ở mức tích cực, nhưng hành vi của du khách đã thay đổi đáng kể.

Khách có xu hướng đặt sớm hơn với các tour cần giữ chỗ vé máy bay, trong khi nhóm đặt cận ngày vẫn còn nhưng cân nhắc kỹ hơn về chi phí tổng thể.

"Du khách không còn chạy theo các 'điểm nóng' đơn thuần, mà ưu tiên hành trình phù hợp thời gian nghỉ, chi phí hợp lý và trải nghiệm rõ ràng", bà Thu nói, cho biết thêm với kỳ nghỉ 4 ngày (nếu không hoán đổi), thị trường vẫn duy trì sức cầu tốt nhưng mang tính chọn lọc cao hơn so với trước.

Biển Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) với nhiều hoạt động vui chơi, thể thao mạo hiểm thu hút du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Linh Huỳnh.

Xu hướng này cũng được ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, ghi nhận qua số liệu bán hàng.

Đến cuối tháng 3, doanh nghiệp đã bán được khoảng 50-60% số ghế tour nội địa cho các tuyến "hot" như: Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng - Huế - Hội An, Đà Lạt và 70-80% với các tour nước ngoài gần như Thái Lan, Singapore - Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Theo ông Vũ, thị trường tour lễ năm nay tăng trưởng nhẹ, nhưng khách đặt sớm hơn và sẵn sàng chi nhiều hơn cho trải nghiệm, khách sạn và dịch vụ. Dự kiến lượng khách dịp lễ có thể tăng 15-20% so với năm ngoái, đặc biệt ở các tour nội địa 3-4 ngày và outbound (du lịch nước ngoài) gần 4-5 ngày.

"Nhiều khách tìm kiếm và chốt tour ngay từ đầu tháng 3, dù vậy tâm lý đặt sát giờ vẫn phổ biến với tour nội địa nhất là trong 1-2 tuần cuối", ông Vũ nói.

Đối với thị trường trong nước, du khách vẫn ưu tiên các điểm đến dễ đi, dịch vụ ổn định và phù hợp nghỉ ngắn ngày. Sa Pa, Hạ Long, Cát Bà, Sầm Sơn, Cửa Lò ở phía Bắc; miền Trung có Đà Nẵng, Huế, Hội An, Nha Trang, Phú Yên; phía Nam nổi bật là Phan Thiết, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt.

Đặc biệt, TP.HCM cũng ghi nhận nhu cầu lớn, vừa là điểm đến vừa là trung chuyển, kết hợp thăm thân và du lịch nội đô.

Ở thị trường quốc tế, xu hướng nghiêng về các điểm đến khoảng cách gần, chi phí hợp lý và thủ tục thuận tiện như: Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Khách Việt khám phá Thượng Hải (Trung Quốc), Manila (Philippines) và Okinawa (Nhật Bản). Ảnh: Hồng Nhung, Linh Huỳnh, Khánh Giao.

Du thuyền kín chỗ

Ông Nguyễn Quốc Duy, Giám đốc kinh doanh của hãng du thuyền và khách sạn cao cấp Paradise Vietnam, cho biết lượng khách đặt du thuyền dịp lễ 30/4 đã đạt khoảng 70-75% ở các tàu ngủ đêm tại vịnh Hạ Long và Lan Hạ, một số ngày đạt công suất 100%.

Đáng chú ý, khách sạn đã kín phòng toàn bộ ngày nghỉ lễ, dù thời điểm còn cách gần một tháng.

"So với các năm trước, thời gian đặt dịch vụ năm nay sớm hơn đáng kể. Trước đây khách thường đặt trong khoảng 3 tuần trước lễ và kín phòng trước 2 tuần, nhưng năm nay nhiều khách sạn đã kín từ trước một tháng", ông Duy nói.

Du thuyền cao cấp khám phá vịnh Hạ Long. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Theo đơn vị, dịp lễ 30/4 năm nay dự báo sôi động hơn năm ngoái, nhờ lợi thế cảnh quan và các hoạt động như Carnaval Hạ Long. Nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp, đặc biệt cho gia đình, cũng tăng rõ rệt.

Do chi phí cao hơn so với các loại hình du lịch khác, du thuyền vẫn là phân khúc khiến nhiều du khách cân nhắc trước khi quyết định. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế duy trì ổn định khiến công suất phòng từ nay đến 30/4 dự kiến tiếp tục tăng nhanh. Nếu đặt sát ngày, khả năng cao khách sẽ không còn các hạng phòng đẹp hoặc vị trí có tầm nhìn tốt.

Để chuẩn bị cho mùa cao điểm, doanh nghiệp đã tăng cường bảo trì đội tàu, chuẩn hóa quy trình vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm đảm bảo trải nghiệm đồng đều ngay cả khi công suất tăng cao.

Giá tour "nhảy múa"

Theo đại diện Vietluxtour, biến động chi phí nhiên liệu và vận hành ảnh hưởng nhất định đến giá tour, nhất là với các tuyến phụ thuộc vào đường bay. Tuy nhiên, giá không tăng đồng loạt mà phân hóa theo từng tuyến.

Các tour nội địa hoặc tuyến gần ít bị tác động hơn, trong khi các hành trình bay dài có thể điều chỉnh nhẹ. Thực tế cho thấy khách vẫn sẵn sàng chi trả nếu lịch trình hợp lý, dịch vụ đảm bảo và không phát sinh chi phí bất ngờ.

Bà Thu cho biết giá vé máy bay tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua tour. Vé máy bay hiện chiếm 50-70% giá tour, khiến các tour sử dụng đường bay chịu áp lực lớn.

"Khi bước vào giai đoạn sát lễ, vé đẹp thường hết sớm và giá tăng nhanh, khiến lựa chọn của khách bị thu hẹp", bà nói.

Bãi biển Nha Trang đông đúc du khách khi nhiệt độ dịu mát dần dịp lễ 30/4/2024. Ảnh: Tường Vi.

Đồng quan điểm, ông Phạm Anh Vũ cho biết kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay đều ghi nhận giá tour tăng hơn 10% so với năm trước, do chi phí đầu vào (vận chuyển, dịch vụ) tăng và nhu cầu mạnh. Tuy nhiên, bối cảnh thế giới còn nhiều biến động (xung đột, giá nhiên liệu) khiến các dịch vụ đầu vào đều tăng nên một bộ phận khách chuyển lựa chọn từ tour châu Âu, Mỹ sang tour gần hơn chi phí thấp (Đông Bắc Á, Đông Nam Á), hoặc ưu tiên nội địa.

Không chỉ hàng không, tour đường bộ cũng chịu áp lực lớn từ giá nhiên liệu. Các nhà xe đối tác của Du lịch Việt đã điều chỉnh đơn giá tăng khoảng 20-25% với tuyến 2-4 ngày và 25-30% với hành trình dài như Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Trung.

Bên cạnh đó, việc các nhà xe không dám ký hợp đồng dài hạn với giá cố định khiến doanh nghiệp lữ hành gặp khó trong việc xây dựng kế hoạch và ổn định giá tour.

"Theo dự báo, giá tour hè 2026 có thể tăng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái do tác động cộng hưởng từ vé máy bay, xăng dầu và nhu cầu cao điểm", ông Vũ nhận định.

Cảnh "vỡ trận" tại bãi biển Sầm Sơn ngày đầu nghỉ lễ dịp 30/4/2022. Ảnh: Thạch Thảo.

Trước bối cảnh giá biến động và nguy cơ "cháy chỗ", các doanh nghiệp lữ hành khuyến nghị du khách nên đặt tour sớm từ 3-4 tuần, nhất là nhóm đi gia đình hoặc đông người.

Khách cũng nên linh hoạt về ngày khởi hành, có thể đi lệch cao điểm hoặc chọn điểm đến thay thế để tối ưu chi phí. Với nhóm ngân sách hạn chế, có thể ưu tiên tuyến gần hoặc đi đường bộ.

Doanh nghiệp cũng khuyến cáo nên đăng ký dịch vụ tại đơn vị uy tín để tránh rủi ro "combo giá rẻ ảo" trong mùa cao điểm, dễ dẫn đến đổi giờ bay, đổi khách sạn hoặc phát sinh phụ phí.

"Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để chúng tôi tập trung vào những sản phẩm chất lượng, có lịch trình rõ ràng, vận hành ổn định và tư vấn đúng nhu cầu, thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá", bà Thu nhận định.