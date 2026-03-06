Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ Nội vụ lên tiếng trước tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

  • Thứ sáu, 6/3/2026 12:28 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Theo đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và hiện chưa có đề xuất điều chỉnh.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin hoán đổi lịch làm việc để dịp nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nối liền với nghỉ 30/4-1/5, kéo dài 9 ngày liên tiếp.

Trước thông tin này, đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) khẳng định số ngày nghỉ của những ngày lễ trên sẽ theo quy định của Bộ luật Lao động và hiện chưa có đề xuất điều chỉnh.

Nghi le anh 1

Chi tiết lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Cụ thể, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch rơi vào Chủ nhật (26/4 Dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ Bảy 25/4 đến hết thứ Hai 27/4.

Dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Quốc tế Lao động 1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý là hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi làm lại hai ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 và khoản 1 Điều 59 Nghị định 145/2020 của Chính phủ, doanh nghiệp muốn sử dụng người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết phải được sự đồng ý của người lao động (trừ một số trường hợp công ty được điều động làm thêm giờ mà không cần người lao động đồng ý theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động năm 2019).

Về mức lương làm thêm giờ, theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm dịp lễ, Tết vào ban ngày được trả ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, người lao động đi làm vào ngày nghỉ của dịp lễ, Tết được trả số tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Đồng thời, nếu người lao động làm việc vào ban đêm và làm thêm giờ vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương, 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.

Sau Tết, cán bộ, công chức sẽ được nghỉ 7 ngày vào hai dịp lễ lớn

Nếu tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy ngày 25/4 đến hết thứ hai - ngày 27/4. Ngay sau đó là đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

09:40 23/2/2026

Sau Tết Nguyên đán, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ dài ngày

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Thống nhất 30/4, Quốc tế lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9, kéo dài liên tiếp 3-5 ngày.

16:27 22/2/2026

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các dịp lễ trong năm 2026

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ được kéo dài với 9 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ theo quy định và 4 ngày nghỉ hàng tuần.

18:00 5/1/2026

