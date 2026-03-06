Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Làm rõ nghi vấn tại dự án khiến 8 nhà dân trên 'bờ vực'

  • Thứ sáu, 6/3/2026 14:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà nối với sân bay Quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải đang là tâm điểm chú ý của dư luận.

Dong Nai anh 1

Nhà cửa của các hộ dân chênh vênh bên mép khi thi công hạ cốt nền đường ĐT.753 tại xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nhật Bình/TTXVN.

Có chiều dài 13 km đi qua 3 địa phương (xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước) với tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà nối với sân bay Quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là Thành phố Hồ Chí Minh) đang là tâm điểm chú ý của dư luận trong thời gian qua.

Bên cạnh những kỳ vọng về cú hích phát triển kinh tế, hàng loạt câu hỏi dành cho các đơn vị liên quan đối với việc quản lý tài nguyên khoáng sản khi hàng nghìn m3 đất được đào từ việc hạ cốt nền được xử lý ra sao, có thực hiện đúng quy định về Luật Khoáng sản hay bị lợi dụng để trục lợi bất chính dưới danh nghĩa thi công dự án.

Trước những nghi vấn về việc khai thác khoáng sản trái phép, ông Võ Văn Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Trường Thọ cho biết, trong quá trình thi công, theo hồ sơ thiết kế được duyệt, có đoạn hạ cao độ nền đường, lượng đất dư thừa này được điều phối sang những vị trí thiếu hụt trên tuyến.

Đối với phần đất dư thừa, nhà thầu đã thuê 4 vị trí ở dọc hai bên tuyến đường để tập kết bảo quản, khi công trình hoàn thành sẽ bàn giao lại cho cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, vị này cũng chỉ ra một thực trạng phức tạp, trong quá trình thi công tuyến đường, có một số hộ dân tự ý hạ cốt mặt bằng phần đất của mình để bằng với cao độ mặt đường và đơn vị thi công đã nhắc nhở những hộ dân này.

Trong phạm vi mặt bằng thi công sẽ thuộc về trách nhiệm của đơn vị, còn ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng, nếu các hộ dân muốn hạ độ cao thì phải báo cáo cho chính quyền địa phương và các bên liên quan để xin ý kiến. Đơn vị thi công không chịu trách nhiệm với các hành vi, việc làm của người dân ngoài phạm vi thi công công trình của nhà thầu.

Dong Nai anh 2

Nhà thầu đã thuê 4 vị trí ở dọc hai bên tuyến đường để tập kết bảo quản đất dư thừa, khi công trình hoàn thành sẽ bàn giao lại cho cơ quan chức năng. Ảnh: Nhật Bình/TTXVN.

Để bảo vệ uy tín, phía nhà thầu đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra hiện trạng thực tế đất đai ở hai bên tuyến đường để tránh trường hợp lợi dụng công trình đang thi công để san, hạ cốt nền hoặc vận chuyển đất đi ra khỏi công trình trái phép gây hiểu lầm trong dư luận.

Đồng quan điểm, ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết: Dựa trên Luật Khoáng sản, đất đào từ dự án sẽ được điều phối nội bộ. Đối với phần đất dư thừa, quy trình xử lý sẽ tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản. Toàn bộ thông tin về khối lượng và địa điểm đổ đất dư thừa đều được ghi nhận cụ thể trong hồ sơ dự án, đảm bảo tính minh bạch và khả năng giám sát chặt chẽ.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo tạm dừng triển khai thi công đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà để phòng ngừa nguy cơ sạt lở tại khu vực; có giải pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản cho các hộ dân. Đồng thời, thống nhất phương án hỗ trợ chi phí chỗ ở tạm 6 triệu đồng/tháng, thời gian hỗ trợ trong 6 tháng cho 8 hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình.

Sau khi nhận hỗ trợ, trong thời gian một ngày các hộ dân sẽ chủ động di dời người và tài sản về nơi ở tạm, chờ hoàn tất bồi thường theo quy định. Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo an toàn thi công, không làm ảnh hưởng đến tài sản còn lại của các hộ dân.

Ký họa về Đông Dương - Nam Kỳ là một bộ tranh gồm hàng trăm bức ký họa có giá trị nghệ thuật đặc sắc, phản ánh trực quan, sinh động về đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa ở Sài Gòn và Nam Kỳ đầu thế kỷ XX.

https://www.vietnamplus.vn/dong-nai-lam-ro-nghi-van-khai-thac-khoang-san-tai-du-an-duong-dt753-post1097318.vnp

Đậu Tất Thành - Nhật Bình/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đồng Nai Đồng Nai DDT753 8 nhà dân Giao thông Sân bay Long Thành

