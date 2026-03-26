Khách Tây mặc áo dài, đi tàu trên cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam

Du khách nước ngoài mặc áo dài, trải nghiệm tàu "Hành trình kết nối di sản miền Trung" với diện mạo mới, ngắm đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô trên cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam.

Khách Tây mặc áo dài, ngắm vịnh Lăng Cô trên chuyến tàu di sản, ngày 26/3.

Sáng 26/3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp UBND TP Huế tổ chức lễ ra mắt giao diện mới đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản miền Trung" và công bố quyết định công nhận ga Huế là điểm du lịch.

Trong ngày đầu vận hành với diện mạo mới, đoàn tàu đón nhiều du khách quốc tế. Một nam du khách mặc áo dài, ngắm cảnh đèo Hải Vân và vịnh Lăng Cô qua ô cửa sổ.

Ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc VNR, cho biết sau 2 năm hoạt động, đoàn tàu đã phục vụ hơn 440.000 lượt khách với trên 2.800 chuyến an toàn tuyệt đối.

Đơn vị vận tải đã triển khai chương trình kích cầu, liên kết với hơn 140 doanh nghiệp lữ hành tại Huế và Đà Nẵng. Sản phẩm không chỉ thu hút khách nội địa mà còn ghi nhận tỷ lệ khách quốc tế cao, thường chiếm 50-55% tổng lượng khách.

Đoàn tàu cũng được vinh danh trong "Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế năm 2024", cho thấy hiệu quả của mô hình kết hợp vận tải đường sắt với trải nghiệm du lịch di sản.

Đoàn tàu di sản chạy qua cầu vòm Đồn Cả (Đà Nẵng) sáng 26/3.

Phiên bản mới ra mắt được thiết kế theo hướng hiện đại nhưng vẫn đậm chất di sản. Ngoại thất sử dụng tông tím đặc trưng của Huế kết hợp gam ghi sáng của Đà Nẵng, logo sơn nhũ vàng tạo điểm nhấn nhận diện.

Đoàn tàu gồm 12 toa, mỗi toa 56 ghế ngồi mềm được thay mới hoàn toàn, có thể xoay 180 độ giúp hành khách ngồi thuận hướng di chuyển, tăng trải nghiệm ngắm cảnh.

Toa VIP (32 chỗ) mang phong cách hoài cổ, lấy cảm hứng từ nội thất cung đình Huế, bố trí bàn dọc lượn cửa sổ để hành khách thưởng thức đồ uống, nghe nhạc trực tiếp và quan sát đèo Hải Vân.

Toa cộng đồng được thiết kế như không gian trải nghiệm văn hóa với các hoạt động biểu diễn, ẩm thực và giới thiệu sản phẩm địa phương. Họa tiết trang trí tái hiện hình ảnh ngói âm dương, đèn lồng Hội An bằng kỹ thuật khảm xà cừ và gốm xanh lam, lấy cảm hứng từ hai di sản tiêu biểu là Cố đô Huế và phố cổ Hội An.

Toàn bộ các toa được trang bị hệ thống đèn LED, âm thanh chất lượng cao và màn hình LCD cung cấp thông tin hành trình, giải trí. Các tiện ích như ổ cắm điện, khu vệ sinh, khoang hành lý cũng được cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm.

Giá vé dao động 180.000-400.000 đồng vào ngày thường và 220.000-500.000 đồng vào cuối tuần, tùy thời điểm. Hành khách trên toa VIP được phục vụ đồ uống, bánh ngọt và khăn ướt; các toa tiêu chuẩn có nước miễn phí.

Đoàn tàu đón khách trong ngày đầu vận hành với diện mạo mới.

Theo ông Đào Anh Tuấn, dự án cải tạo, nâng cấp 16 toa xe được triển khai với triết lý "mỗi toa xe là một tác phẩm nghệ thuật", hướng đến phục vụ cả khách nội địa và quốc tế.

"Hành trình Huế - Đà Nẵng không chỉ là tuyến vận tải mà còn là sản phẩm du lịch trải nghiệm, đi qua một trong những cung đường sắt được đánh giá đẹp nhất thế giới", Tổng giám đốc VNR nói.

Tuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng với tên gọi "Kết nối di sản miền Trung" dài 102 km, chính thức vận hành từ tháng 3/2024, được đánh giá là cung đường tàu du lịch đẹp nhất Việt Nam.

Hai đôi tàu mang số hiệu HĐ1/2 và HĐ3/4 khởi hành từ hai ga Huế và Đà Nẵng. Hàng ngày, tàu HĐ1 xuất phát tại ga Huế lúc 7h45, đến ga Đà Nẵng lúc 10h35; tàu HĐ3 xuất phát từ Huế lúc 14h25 và đến Đà Nẵng lúc 17h40.

Ở chiều ngược lại, tàu HĐ2 rời ga Đà Nẵng lúc 7h50, đến Huế lúc 11h05; tàu HĐ4 xuất phát từ Đà Nẵng lúc 15h và đến Huế lúc 17h45.

Các chuyến tàu được thiết kế theo mô hình kết hợp vận tải và du lịch, hành trình uốn lượn qua đèo Hải Vân và vịnh Lăng Cô. Trong hành trình, tàu dừng khoảng 10 phút tại ga Lăng Cô để du khách ngắm cảnh, chụp ảnh và check-in tại vịnh biển từng được vinh danh là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.

