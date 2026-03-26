Vì sao khách Nga đến Việt Nam tăng hơn 300%?

Khách Nga đến Việt Nam tăng mạnh sau khi nối lại đường bay, trong khi chiều ngược lại còn khiêm tốn. Sắp tới, Nga xem xét miễn visa cho khách Việt nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch.

Du khách Liza tắm nắng trên Bãi Khem, Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cuối năm 2025, khi nhiệt độ tại Nga xuống tới -13 độ C, Liza quyết định đến Phú Quốc lưu trú dài ngày. Nữ du khách mô tả nơi đây như một "thiên đường" đúng nghĩa với thời tiết nắng ấm quanh năm. Trong suốt một tháng ở đảo, cô gần như ngày nào cũng đến Bãi Khem để tắm biển và phơi nắng.

"Thời tiết ở đây rất dễ chịu. Tôi đặc biệt thích bãi biển này vì cát trắng mịn và nước biển xanh trong. Hòn đảo phù hợp cho một kỳ nghỉ tránh mùa đông", cô nói với Tri Thức - Znews.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Nga là một trong những thị trường trọng điểm. Hiện mỗi năm có khoảng 15.000 lượt khách Việt đến Nga, trong khi Việt Nam đón khoảng 600.000 lượt khách Nga.

Chiều ngược lại, ngày 23/3, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cho biết Nga quan tâm thúc đẩy thu hút khách Việt Nam, từ đó nghiên cứu các chính sách tạo thuận lợi nhập cảnh.

Theo ông, Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh, dân số đông, tầng lớp trung lưu gia tăng, kéo theo nhu cầu du lịch quốc tế lớn. Nga sẵn sàng mở rộng cơ chế nhập cảnh, có khả năng áp dụng miễn thị thực cho khách đi theo đoàn.

LƯỢNG KHÁCH NGA ĐẾN VIỆT NAM TỪ GIAI ĐOẠN 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 339.27 433.987 574.164 606.637 646.524 0 0 39.921 125.61 232.3 689.714

Tăng hơn 300%

Trong năm 2025, Việt Nam đón khoảng 690.000 lượt khách Nga, tăng gần 3 lần so với năm 2024 và vượt mức trước đại dịch Covid-19. Riêng tỉnh Khánh Hòa, chưa đầy một năm sau khi nối lại đường bay thẳng, đã đón hơn 506.000 lượt khách Nga, được mệnh danh là "thủ phủ" khách Nga.

Trong hai tháng đầu năm 2026, gần 250.000 lượt khách Nga đã đến Việt Nam, tăng hơn 300% so với cùng kỳ 2025, trở thành một trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, khách Nga thường lưu trú dài ngày, 15-30 ngày, có mức chi tiêu ổn định và tỷ lệ quay lại cao, qua đó đóng góp tích cực cho hệ sinh thái dịch vụ địa phương.

Julia, du khách Nga, lần đầu đến Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định Nga là một trong những thị trường du lịch quốc tế quan trọng và giàu tiềm năng của Việt Nam.

Theo ông, tình hình du lịch giữa 2 nước không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của thị trường Nga mà còn cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực trong thời gian tới, trong bối cảnh nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng dài ngày của du khách Nga tiếp tục gia tăng.

Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác du lịch với Nga, như tổ chức chương trình giới thiệu du lịch tại Nga, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai bên. Phiên họp trực tuyến Nhóm công tác du lịch Việt Nam - Nga lần thứ hai do Việt Nam đăng cai cũng trở thành diễn đàn trao đổi chính sách và xây dựng nền tảng hợp tác lâu dài.

Để thu hẹp chênh lệch giữa dòng khách hai chiều, phía Nga dự kiến đẩy mạnh quảng bá tại Đông Nam Á thông qua dự án "Khám phá Nga", hướng tới nâng cao nhận diện điểm đến và kích thích nhu cầu từ thị trường Việt Nam.

Khách Nga mặc áo dài, xem hát bội trên sông Sài Gòn hồi tháng 1/2025. Ảnh: Phương Lâm.

Chiều ngược lại, Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự phục hồi ấn tượng của khách Nga. Bước ngoặt của thị trường được ghi nhận từ ngày 17/3/2025, khi chuyến bay đầu tiên của Azur Air từ Irkutsk hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh. Sau đó, hàng loạt hãng hàng không nhanh chóng mở thêm đường bay từ nhiều thành phố lớn của Nga.

Cùng với hoạt động xúc tiến của địa phương, các doanh nghiệp lữ hành chuyên đón khách Nga đã đẩy mạnh quảng bá và kết nối đối tác. Từ giữa năm 2025, số chuyến bay từ Nga đến Khánh Hòa tăng từ 20 lên hơn 30 chuyến mỗi tuần, tạo điều kiện cho làn sóng khách quay trở lại, đặc biệt trong mùa du lịch nghỉ đông.

Đại diện phía Nga cũng đánh giá cao sự phù hợp của sản phẩm du lịch và sự đón tiếp của địa phương, coi đây là yếu tố quan trọng giúp thu hút du khách. Nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày của khách Nga tiếp tục gia tăng, tạo dư địa tăng trưởng ổn định trong thời gian tới.

Khách Nga đang ở đâu?

Không chỉ Khánh Hòa, các điểm đến khác cũng ghi nhận tín hiệu tích cực như Phú Quốc, Mũi Né. Trong khi đó tại Đà Nẵng, năm 2025 đón hơn 171.000 lượt khách Nga, gần gấp đôi năm trước và nằm trong nhóm 15 thị trường quốc tế lớn.

Hai tháng đầu năm, Nga đã vào nhóm 10 thị trường của thành phố, chiếm 2,94% tổng lượng khách quốc tế. Dự báo, lượng khách Nga đến Đà Nẵng có thể tăng khoảng 50% trong năm nay nếu hoạt động xúc tiến và kết nối được duy trì hiệu quả.

Từ tháng 4, dự kiến các chuyến bay charter (thuê bao) sẽ được khai thác từ 12 thành phố của Nga và khu vực lân cận như Moscow, Irkutsk, Novosibirsk, Vladivostok… đến Đà Nẵng. Đây được xem là yếu tố then chốt để mở rộng quy mô thị trường.

Khách Nga lần đầu đi bar nghe chuyện Bà Triệu tại TP.HCM, tháng 11/2024. Ảnh: Phương Lâm.

Dù tăng trưởng tích cực, cạnh tranh giữa các điểm đến trong nước ngày càng rõ nét. Đại diện doanh nghiệp lữ hành cho biết Khánh Hòa đang chịu áp lực từ Phú Quốc. Để duy trì vị thế, địa phương cần tiếp tục đầu tư vào dịch vụ giải trí, ẩm thực và sản phẩm du lịch sinh thái, tăng cường hiện diện tại các hội chợ du lịch lớn ở Nga.

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy lượng khách Nga tăng mạnh là lợi thế "giá trị trên chi phí". So với các điểm đến truyền thống tại châu Âu, Việt Nam mang lại trải nghiệm với chi phí hợp lý hơn đáng kể. Lợi thế này càng rõ nét trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, xu hướng thắt chặt chi tiêu diễn ra phổ biến.

Bên cạnh đó, sức hút của Việt Nam còn đến từ yếu tố văn hóa và trải nghiệm. Ẩm thực Việt ngày càng được du khách Nga ưa chuộng, trong khi văn hóa hiếu khách, đề cao sự ấm áp và thân thiện có nhiều điểm tương đồng với các giá trị truyền thống của Nga. Đây được xem là lợi thế cạnh tranh mang tính bền vững của du lịch Việt Nam.

Khí hậu cũng là yếu tố then chốt. Trong khi mùa đông tại Nga kéo dài và khắc nghiệt, thời tiết ấm áp, nhiều nắng tại Việt Nam trở thành lựa chọn lý tưởng cho các kỳ nghỉ dài ngày.

Về cơ cấu khách, nhóm phổ biến nhất là du khách từ 30-50 tuổi, thường đi cùng gia đình. Lượng khách trên 50 tuổi cũng chiếm tỷ trọng đáng kể, ưa thích nhịp sống chậm, môi trường nghỉ dưỡng và sự thân thiện của người dân địa phương.

Khách Nga trong một buổi dạo chơi TP.HCM, tháng 7/2024. Ảnh: Phương Lâm.

Hành vi tiêu dùng của khách Nga tại Việt Nam cũng khá đặc trưng. Ban ngày, họ ưu tiên các hoạt động nghỉ dưỡng như tắm biển, kết hợp tham gia tour khám phá văn hóa. Buổi tối, nhu cầu chuyển sang các trải nghiệm mang tính giao lưu, giải trí, thưởng thức đồ uống chất lượng. Âm nhạc, đồ uống và tương tác xã hội được xem là những yếu tố quan trọng trong kỳ nghỉ của du khách Nga.

Các chuyên gia nhận định nếu phát triển thêm các sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, dòng khách này có thể mở rộng hành trình đến Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương khác, bên cạnh các điểm đến truyền thống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Nga ngày 22-25/3 theo lời mời của người đồng cấp Mikhail Mishustin. Sau cuộc hội đàm ngày 23/3 tại Moskva, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết Hiệp định giữa hai chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Ngày 25/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Cuộc gặp đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga.