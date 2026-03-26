Vì sao Việt Nam là 'điểm trú ẩn' mới nổi của khách Australia?

Giữa lo ngại xung đột Trung Đông leo thang, du khách Australia chuyển hướng sang châu Á, trong đó Việt Nam nổi lên nhờ chi phí hợp lý, trải nghiệm đa dạng và mức độ an toàn cao.

Jack (áo xanh, du khách Australia) dạo chơi chợ Bến Thành, TP.HCM, đầu năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong bối cảnh khủng hoảng tại Trung Đông khiến hoạt động hàng không quốc tế bị ảnh hưởng, xu hướng du lịch của người Australia đang thay đổi nhanh chóng, theo Sydney Morning Herald.

Thay vì các hành trình xa, nhiều du khách chuyển hướng sang những điểm đến gần, an toàn và dễ tiếp cận hơn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, như Việt Nam.

Theo ông Paul Ryan, Giám đốc điều hành công ty lữ hành Inspiring Vacations, Việt Nam nổi bật nhờ "giá trị vượt trội so với chi phí", trong khi điểm đến khác như Sri Lanka ghi điểm nhờ sự thân thiện và đa dạng cảnh quan, từ đồi chè, bãi biển đến các khu bảo tồn động vật hoang dã.

TỔNG LƯỢNG KHÁCH AUSTRALIA ĐẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 323.792 320.678 370.438 386.934 383.511 0 0 144.736 390.087 490.88 548.471

Việt Nam

Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm đến "khó bị đánh bại". Sự kết hợp giữa cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và chi phí hợp lý giúp Việt Nam ghi điểm với du khách Australia.

Hai đô thị lớn Hà Nội và TP.HCM mang đến nhịp sống sôi động, trong khi vùng nông thôn lại mở ra không gian yên bình với ruộng lúa xanh, làng quê truyền thống và núi đồi trải dài. Chi phí du lịch tại Việt Nam được nhận xét "dễ chịu", còn mức độ an toàn nhìn chung ổn định.

Du khách Australia khám phá khu ẩm thực Bến Nghé Street Food (TP.HCM) năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Các chuyên gia khuyến nghị du khách không nên du lịch Việt Nam "một cách vội vàng". Trải nghiệm giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam có sự khác biệt rõ rệt, du khách cần ít nhất 10 ngày để khám phá trọn vẹn mỗi vùng.

Trên thực tế, Australia nằm trong top 10 thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam, trong khi Việt Nam nằm trong top 20 thị trường khách quốc tế của Australia.

Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 550.000 lượt khách Australia, tăng khoảng 12% so với năm 2024. Trong khi đó, gần 200.000 lượt khách Việt Nam đến Australia.

Nhật Bản

Ngay cả những du khách Australia dày dạn kinh nghiệm, Nhật Bản vẫn mang lại cảm giác háo hức như lần đầu đi xa. Từ ẩm thực, phong cách sống, thời trang đường phố ở Tokyo đến các quy tắc sinh hoạt đặc trưng, tất cả tạo nên trải nghiệm khác biệt. Điểm đến này cũng được đánh giá an toàn, kể cả với khách nữ đi một mình.

Bán đảo Kii là một sự tương phản tuyệt vời với sự hối hả và nhộn nhịp của các thành phố lớn ở Nhật Bản. Ảnh: SMH.

Du khách có thể tham gia tour ẩm thực tại Tokyo, khám phá khu bar Golden Gai ở Shinjuku hoặc ghé thăm các khu vườn thiền tại Kyoto.

Ngoài các đô thị sôi động, bán đảo Kii phía Nam Osaka mang đến một Nhật Bản cổ kính với rừng tre, đền cổ và làng núi yên bình. Tuy nhiên, chi phí tại Nhật Bản tương đối cao, nhất là dịch vụ theo chuẩn phương Tây. Các tour trọn gói thường được lựa chọn để tối ưu ngân sách.

Quần đảo Cook

Quần đảo Cook là điểm đến nhiệt đới ít phổ biến hơn so với Cộng hòa Fiji hay Polynesia thuộc Pháp. Nơi đây gồm 15 hòn đảo rải rác giữa Nam Thái Bình Dương, bao quanh bởi rạn san hô, hàng dừa, con người thân thiện và những đêm ấm áp như "làn lụa mềm".

Những hòn đảo mang nhịp sống chậm. Nếu kỳ nghỉ lý tưởng gắn với mô tô nước hay chuỗi đồ ăn nhanh, quần đảo này có thể không phù hợp. Điểm đến gồm 2 nhóm chính là phía Bắc và phía Nam, nhưng phần lớn du khách thường dành thời gian ở nhóm phía Nam.

Các khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế tập trung chủ yếu tại đảo Rarotonga. Trong khi đó, Aitutaki, hòn đảo dài chỉ 12 km, bao quanh bởi chuỗi đảo san hô nhỏ hình răng cá mập, được xem là "viên ngọc" nổi bật nhất.

Aitutaki được mệnh danh là "hoa hậu" của quần đảo Cook. Ảnh: SMH.

Thái Lan

Với các đảo nghỉ dưỡng ngập nắng, hệ thống spa cao cấp, khách sạn sang trọng, nhà hàng, nightlife (cuộc sống về đêm) và thể thao mạo hiểm, Thái Lan là điểm đến đáp ứng nhiều nhu cầu du lịch.

Phuket và đảo Koh Samui đều có sức hút riêng, nhưng tỉnh Krabi được đánh giá cao nhờ lợi thế vị trí. Nằm bên biển Andaman, nhìn ra vùng biển với hàng trăm đảo đá vôi của vịnh Phang Nga, Krabi đặc biệt phù hợp với các hoạt động thể thao dưới nước.

Hệ thống lưu trú trải dài dọc nhiều bãi biển trong khu vực, từ khu nghỉ dưỡng boutique ở Tubkaak phía Bắc đến Railay Beach phía Nam, nơi được bao quanh bởi vách đá dựng đứng và chỉ có thể tiếp cận bằng đường biển.

Du khách nghỉ dưỡng tại bãi biển Layan ở Phuket, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Các bãi biển tại đây đều có cảnh quan đẹp và chính những hoạt động dưới nước đã giúp Krabi trở thành điểm đến nổi bật với du khách ưa khám phá.

Chi phí du lịch tại Thái Lan tương đối rẻ, ẩm thực có giá phải chăng và du khách nhận được nhiều giá trị ngay cả khi lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Trong bối cảnh lượng khách châu Âu sụt giảm, điểm đến này càng trở nên hấp dẫn về giá. Theo Bloomberg, một số khách sạn hạng sang đang giảm giá phòng tới 70%.

Trung Quốc

Trung Quốc mang đến nhiều lựa chọn phong phú từ ẩm thực, văn hóa, lịch sử đến cảnh quan và trải nghiệm mạo hiểm. Quốc gia này hiện vẫn miễn thị thực cho du khách Australia sau khi gia hạn thêm 12 tháng.

Tỉnh Vân Nam giáp Myanmar, Việt Nam và Lào được ví như "viên ngọc thô". Đây là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số với bản sắc riêng thể hiện qua kiến trúc, ẩm thực và trang phục.

Những điểm nổi bật gồm cảnh quan núi non với ruộng bậc thang trồng lúa mạch và ngô, cùng các hẻm núi sâu của sông Dương Tử.

Cổ trấn Lệ Giang gây ấn tượng với các cửa hàng và đền chùa nằm dọc theo dòng suối chảy xiết, gợi hình ảnh sống động như một bức tranh cổ.

Cổ trấn Lệ Giang hiện lên như một bức tranh cổ tích nhiều màu sắc, năm 2019. Ảnh: Bình Dương.