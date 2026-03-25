Ngày mai khai mạc lễ hội ẩm thực đặc sắc hàng đầu thế giới

Ngày mai, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 chính thức khai mạc, hứa hẹn mang đến một “đại tiệc” trải nghiệm trọn vẹn cả vị giác lẫn cảm xúc.

Theo đó, lễ khai mạc diễn ra lúc 17h30 ngày 26/3 tại khu du lịch Văn Thánh (TP.HCM). Lễ hội mở cửa đón khách từ 15h đến 22h mỗi ngày, kéo dài liên tục trong 4 ngày, từ 26/3 đến 29/3.

“Hành trình hương vị” quy mô và giàu bản sắc

Với chủ đề “Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam”, sự kiện quy tụ hơn 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao trong hệ thống trên toàn quốc cùng sự tham gia của các địa phương, đối tác chiến lược trong nước lẫn quốc tế.

Khu vực cổng chính khu du lịch Văn Thánh (thuộc Saigontourist Group).

Toàn bộ khu vực được thiết kế như một “dòng chảy văn hóa”, đưa thực khách đi qua 10 hành trình ẩm thực đặc trưng từ Tây Bắc, miền Trung, miền Nam đến ẩm thực biển đảo, ẩm thực hoàng gia, ẩm thực từ hạt gạo Việt, trà Việt, ẩm thực xanh và khu “ẩm thực không biên giới”. Ở mỗi “chặng dừng”, du khách không chỉ thưởng thức món ăn, mà còn cảm nhận được câu chuyện văn hóa phía sau, từ nguyên liệu, cách chế biến đến phong tục vùng miền.

Lễ hội đã chào đón và phục vụ 70.000 lượt khách năm 2025.

Đặc biệt, khu “ẩm thực không biên giới” với sự góp mặt của các Tổng lãnh sự quán và đối tác quốc tế mang đến cơ hội trải nghiệm tinh hoa ẩm thực thế giới ngay tại TP.HCM.

500 món ngon - hơn cả trải nghiệm ẩm thực

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của lễ hội năm nay là chương trình “500 món ăn Saigontourist Group - 10 hành trình hương vị”. Thực khách có thể “du ngoạn” từ Bắc vào Nam chỉ trong vài bước chân: Thưởng thức món ăn vùng cao Tây Bắc, khám phá vị đậm đà miền Trung, cảm nhận sự phóng khoáng của miền Nam hay tìm về nét tinh tế trong ẩm thực cung đình.

Hơn 500 món ăn sẵn sàng phục vụ thực khách từ 15h ngày 26/3.

Song song đó, xu hướng ẩm thực xanh, lành mạnh cũng được chú trọng với các món sử dụng nguyên liệu tự nhiên, thân thiện môi trường.

Hội thi, chuyên đề - nơi tôn vinh người làm nghề

Trước thềm lễ hội, ngày 25/3 sẽ diễn ra chuỗi hội thi chuyên môn tại khu du lịch Văn Thánh, bao gồm vinh danh “Top 10 món ngon vùng miền”, “Top 10 đầu bếp xuất sắc” và “Top 6 chuyên gia pha chế giỏi”.

Khách tham dự lễ hội trải nghiệm làm bánh tráng tại khu làng nghề.

Bên cạnh đó, 2 chuyên đề đáng chú ý gồm “Tinh hoa ẩm thực Việt vươn tầm thế giới” (10h ngày 27/3) và “Du lịch xanh - Ẩm thực miền sông nước” (10h ngày 28/3) sẽ quy tụ các chuyên gia, nghệ nhân, đầu bếp, sinh viên ngành du lịch - khách sạn.

Không gian văn hóa, nghệ thuật sống động

Không chỉ là lễ hội ẩm thực, sự kiện còn là một “đại tiệc văn hóa” với loạt hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại.

Du khách sẽ được thưởng thức múa rối nước, múa Chăm, hát bài chòi, dân ca Huế, đờn ca tài tử, cồng chiêng Tây Nguyên, múa xòe… xen kẽ với các chương trình âm nhạc hiện đại. Sự kết hợp này tạo nên một không gian vừa đậm đà bản sắc, vừa trẻ trung, gần gũi.

Hò trên thuyền tại khu vực chợ nổi cổng số 2 ngay ga metro Văn Thánh.

Các làng nghề truyền thống cũng được tái hiện sinh động, nơi du khách có thể tận mắt chứng kiến nghệ nhân trình diễn kỹ thuật thủ công và trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như làm bánh dân gian, đan nón lá, làm gốm, guốc mộc, quạt giấy.

“Ăn đã đời - Tour cực hời”

Một điểm nhấn khác của lễ hội là chương trình ưu đãi du lịch quy mô lớn do Lữ hành Saigontourist triển khai với chủ đề “Ăn đã đời - Tour cực hời”. Tour trong nước đồng giá từ 2,479 triệu đồng gồm tour Nha Trang, Đà Lạt, Ninh Chữ, Vĩnh Long 3 ngày. Tour TP.HCM - Nha Trang - Phú Yên - Quy Nhơn - Hội An - Đà Nẵng - Huế - Măng Đen - Buôn Ma Thuột 11 ngày giảm 2 triệu đồng. Running tour (du lịch kết hợp thể thao) bứt tốc giữa đại ngàn Tây Nguyên, ưu đãi 500.000 đồng/nhóm 5-7 khách hoặc ưu đãi 1,5 triệu đồng/nhóm 8-10 khách.

Tour nước ngoài ưu đãi đến 10 triệu đồng/khách gồm: Thái Lan từ 8,99 triệu đồng; Đài Loan (Trung Quốc) từ 13,99 triệu đồng; Trung Quốc từ 14,99 triệu đồng; Hàn Quốc từ 17,99 triệu đồng; Nhật Bản từ 35,99 triệu đồng; châu Âu từ 89,99 triệu đồng… Combo “Free & Easy” vé máy bay và khách sạn 4-5 sao gồm: Bangkok từ 7,99 triệu đồng, Phuket từ 6,99 triệu đồng.

Tại sự kiện, du khách có cơ hội nhận voucher du lịch 500.000 đồng, coupon dự lễ hội trị giá 200.000 đồng, xe đưa/đón sân bay miễn phí cho nhóm từ 5 khách.

Ngoài ra, gian hàng của Lữ hành Saigontourist còn mang đến nhiều trải nghiệm tương tác mới: Livestream trực tiếp từ lễ hội trên fanpage Saigontourist Travel vào khung 16h-20h ngày 26/3. Không gian check-in văn hóa Hàn Quốc đặc sắc với sự đồng hành của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO), mang đến quà tặng hấp dẫn cho khách tham quan.

Lễ hội có sự đồng hành vận chuyển từ Vietnam Airlines, hỗ trợ âm thanh từ Hiển Event, đồng hành của Satra và bảo trợ thông tin từ các báo, đài tại TP.HCM.