‘Săn’ vé dự Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2026

Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2026 trở lại với chủ đề “Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam”.

Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2026 được tổ chức ở cạnh ga metro Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM). Sự kiện là hành trình di sản - nơi thực khách được đắm mình trong dòng chảy văn hóa ba miền giữa lòng thành phố. Tại đây, thực khách có cơ hội trải nghiệm hơn 500 món ăn và thưởng thức hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian.

Ban tổ chức chương trình mở bán vé sớm (early bird) với ưu đãi hấp dẫn để tri ân khách hàng. Cụ thể, từ 3/3 đến hết 23/3, khách hàng có thể lựa chọn mua 10 vé tặng 1 vé, hoặc giảm 10% trên tổng giá trị hóa đơn mua vé. Giá vé trọn gói là 200.000 đồng/người lớn, bao gồm coupon để sử dụng dịch vụ tại lễ hội. Ngoài ra, chương trình còn có ưu đãi miễn phí vé vào cổng cho trẻ em cao dưới 1,2 m đi cùng người lớn.

Việc đặt mua vé sớm giúp bạn tiết kiệm chi phí, đồng thời chủ động thời gian, tránh việc phải xếp hàng chờ đợi tại cổng trong những ngày cao điểm của lễ hội.

Hành trình hương vị với 500 món ngon tinh tuyển

Năm nay, lễ hội có sự tham gia của 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao thuộc hệ thống Saigontourist Group toàn quốc, các tỉnh thành liên kết phát triển du lịch cùng TP.HCM và đối tác của Saigontourist Group. Đặc biệt, sự kiện có sự tham gia của tổng lãnh sự quán các nước tại TP.HCM.

Khách hào hứng với 500 món ngon Việt Nam tại lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon do Saigontourist Group tổ chức.

Lễ hội năm nay tái hiện dòng chảy văn hóa, ẩm thực ba miền. Mỗi cụm không gian là một chương của hành trình di sản, từ làng chợ Bắc Bộ, phố cổ Hội An, chợ nổi miền Tây đến Sài Gòn xưa và TP.HCM đương đại (bao gồm Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương) đầy sức sống.

Không gian ẩm thực miền Bắc nổi bật với bún chả, phở truyền thống, món ăn vùng cao Đông - Tây Bắc. Khu ẩm thực miền Trung với món đặc trưng như đặc sản Huế, Hội An, ẩm thực duyên hải miền Trung tinh tế. Khu ẩm thực miền Nam gọi mời thực khách bằng món ăn “gây thương nhớ” như bánh xèo, món từ chợ nổi, ẩm thực khẩn hoang Nam Bộ. Trong khi đó, dòng ẩm thực hiện đại tập trung vào xu hướng ẩm thực xanh, thức uống lành mạnh và các món kết hợp đương đại.

Không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc

Bên cạnh ẩm thực, lễ hội còn là “đại tiệc” văn hóa với hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam. Nghệ thuật trình diễn giới thiệu múa rối nước, múa Chăm, hát bài chòi, dân ca Huế, hò đối đáp, đờn ca tài tử, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên, múa xòe và nhạc trẻ đương đại. Trải nghiệm làng nghề, khách có dịp xem nghệ nhân trổ tài và học làm các loại bánh dân gian, đan nón, làm gốm, tranh Đông Hồ hay hoa giấy Thanh Tiên.

Đặc biệt, lễ hội năm nay bố trí nhiều góc check-in với tiểu cảnh được thiết kế công phu mang đậm bản sắc vùng miền, tái hiện mô hình lễ hội dân gian và linh vật từ đường hoa thành phố Tết Bính Ngọ 2026; không gian trải nghiệm văn hóa, trang phục vùng miền (áo dài, áo bà ba, trang phục các dân tộc vùng cao) để khách chia sẻ, tạo tương tác, lan tỏa trên nền tảng xã hội.

Saigontourist Group mang hơn 50 tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống các vùng miền đến lễ hội.

Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group là sự kiện văn hóa ẩm thực quy mô lớn tại Việt Nam, đã đón nhận giải thưởng “Lễ hội ẩm thực đặc sắc bậc nhất thế giới” 3 năm liên tiếp (2023, 2024 và 2025) và “Lễ hội ẩm thực đặc sắc bậc nhất châu Á” 4 năm liên tiếp (2022, 2023, 2024 và 2025) từ World Culinary Awards. Đây là minh chứng cho chất lượng và uy tín mà Saigontourist Group cam kết mang lại cho du khách.

Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2026 do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức, diễn ra từ 26/3 đến 29/3 tại khu du lịch Văn Thánh (48/10 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM). Thời gian mở cửa phục vụ từ 15h đến 22h mỗi ngày.

Quan khách trải nghiệm tại khu vực làng nghề của lễ hội.

Các điểm bán vé chính thức của lễ hội gồm khu du lịch Bình Quới 1, 2, 3 (hotline 0901889701, 0901889702 và 0901889703), khu du lịch Tân Cảng (hotline 0901889704), khu du lịch Văn Thánh (hotline 0901889705). Bên cạnh đó, du khách có thể liên hệ hotline 0901889709 và các đơn vị thành viên thuộc hệ thống Saigontourist Group trên toàn quốc.