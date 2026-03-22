Điểm đến ít người biết ở Việt Nam được báo ngoại gọi là 'kỳ quan'

Vịnh Bái Tử Long ở Quảng Ninh được tạp chí quốc tế xếp vào danh sách "7 kỳ quan Đông Nam Á 2026" nhờ vẻ đẹp tương tự vịnh Hạ Long nhưng yên tĩnh và ít đông đúc hơn.

Vịnh Bái Tử Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Indochina Junk.

Tạp chí du lịch Condé Nast Traveler nhận xét Đông Nam Á đang trở thành điểm đến hàng đầu của du khách toàn cầu. Trong những năm gần đây, hơn 100 triệu lượt khách quốc tế đã đổ về các quốc gia trong khu vực như: Thái Lan, Việt Nam và Indonesia để khám phá những trải nghiệm đa dạng.

Với bãi biển nhiệt đới hoang sơ, cảnh quan xanh tươi, di tích cổ kính và đời sống văn hóa sôi động, khu vực này mang đến nhiều lựa chọn cho du khách. Tuy nhiên, để cảm nhận sâu hơn, du khách được khuyến nghị "rời khỏi" các hành trình quen thuộc và những điểm check-in nổi tiếng.

Bên cạnh các điểm đến đông khách, Đông Nam Á vẫn còn nhiều "kỳ quan" ít người biết đến. Dù việc tiếp cận có thể đòi hỏi thêm thời gian và kế hoạch, những trải nghiệm này được đánh giá xứng đáng với hành trình khám phá.

Đại diện của Việt Nam trong danh sách là vịnh Bái Tử Long, nằm ở phía Đông Bắc vịnh Hạ Long. Từ tháng 3/2025, tỉnh Quảng Ninh đưa vịnh này vào khai thác du lịch, định vị là điểm đến cho du khách yêu thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa, thể thao, hướng tới dòng khách có gu khám phá bền vững.

Đoàn du khách nước ngoài tập thái cực quyền trên du thuyền ở vịnh Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Tribune News Service.

Vịnh Bái Tử Long được Condé Nast Traveler mô tả là lựa chọn thay thế yên tĩnh hơn nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp với các đảo đá vôi cao, hệ thống karst, hang động, vịnh kín và làng chài nổi. Không gian tại đây mang lại cảm giác riêng tư và ít đông đúc hơn vịnh Hạ Long.

Thay vì các tour du thuyền lớn, du khách có thể lựa chọn các hành trình nhỏ hoặc cao cấp. Những trải nghiệm nổi bật gồm chèo kayak, bơi trong làn nước xanh ngọc và tham gia tour sinh thái khám phá vườn quốc gia Bái Tử Long. Ngoài ra, các hành trình nhiều ngày giúp du khách tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và đời sống của cộng đồng làng chài địa phương.

Trong khi đó, tại Philippines, tỉnh Batanes nằm ở cực Bắc nổi bật với các vách đá ven biển và đồi cỏ xanh, mang dáng dấp vùng ven biển Ireland hoặc New Zealand. Nơi đây còn lưu giữ văn hóa đặc trưng của người Ivatan, với lối sống gắn bó thiên nhiên.

Du khách có thể trải nghiệm ẩm thực địa phương, tham quan nhà đá truyền thống và lưu trú tại homestay ở các làng như Chavayan hay Savidug trên đảo Sabtang.

Cao nguyên Bolaven với đất núi lửa màu mỡ và khí hậu mát mẻ đã trở thành thủ phủ cà phê của Lào. Ảnh: @artrachen01.

Tại Campuchia, vườn quốc gia Phnom Kulen được xem là cái nôi của đế chế Khmer. Khu vực này sở hữu rừng nguyên sinh, thác nước và tàn tích thành phố cổ Mahendraparvata tồn tại trước Angkor Wat khoảng 350 năm.

Thành phố cảng George Town của Malaysia được công nhận là Di sản Thế giới UNESCO, nổi bật với sự giao thoa văn hóa Mã Lai, Trung Hoa, Ấn Độ và Anh. Du khách có thể khám phá kiến trúc cổ, tranh tường đường phố, quán cà phê và các tour ẩm thực.

Tại Lào, cao nguyên Bolaven Plateau gây ấn tượng với địa hình núi lửa cổ, thác nước, hẻm núi và được xem là "thủ phủ cà phê" của nước này. Du khách có thể trekking, đi xe máy khám phá hoặc trải nghiệm lưu trú tại các làng địa phương.

Tại Thái Lan, công viên quốc gia Doi Inthanon nằm trên dãy núi phía Bắc, là nơi có đỉnh núi cao nhất nước, với rừng mây, thác nước và các làng dân tộc. Trong khi đó, quần đảo Raja Ampat của Indonesia được xem là một trong những thiên đường biển cuối cùng còn nguyên sơ, nổi bật với hệ sinh thái biển đa dạng bậc nhất thế giới, thu hút du khách yêu thích lặn biển và du lịch sinh thái.

Toàn cảnh công viên quốc gia Doi Inthanon tại Thái Lan. Ảnh: @wichianduangsri.