Việt Nam hút tour du lịch 'chỉ có phụ nữ'

Việt Nam nằm trong danh sách điểm đến của dòng tour chỉ dành cho phụ nữ đang tăng trưởng mạnh toàn cầu. Các doanh nghiệp khai thác du lịch an toàn, kết nối cộng đồng.

Đoàn du khách của AdventureWomen tập thái cực quyền trên du thuyền ở vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh. Ảnh: Tribune News Service.

Việt Nam được lựa chọn trong bộ sản phẩm "Inspired Women" - dòng tour mới chỉ dành cho phụ nữ do hãng lữ hành Australia Inspiring Vacations ra mắt, bên cạnh Ấn Độ, Sri Lanka, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là một phần trong xu hướng mở rộng tour dành riêng cho phụ nữ trên thị trường quốc tế.

Theo dữ liệu do mạng lưới du lịch cao cấp Virtuoso phân tích, phụ nữ đưa ra hơn 80% quyết định liên quan đến du lịch. Mạng lưới này cũng cho biết 71% khách du lịch một mình là nữ. Trước nhu cầu tăng cao, nhiều doanh nghiệp đã phát triển chương trình riêng cho nữ, như Intrepid Travel, AdventureWomen hay Wild Women Expeditions.

Các hành trình này được thiết kế theo nhóm nhỏ, do trưởng đoàn nữ dẫn dắt, tập trung vào đời sống, công việc và truyền thống văn hóa của phụ nữ bản địa, theo The Sydney Morning Hearld.

Đoàn du khách của AdventureWomen ngồi thuyền băng qua các tuyến phố bị ngập ở Hội An. Ảnh: Tribune News Service.

Tại Việt Nam, công ty cung cấp các tour 10 và 13 ngày, có giá từ 2.495 USD mỗi khách.

Chương trình bao gồm bữa tối tại doanh nghiệp xã hội KOTO, tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, trải nghiệm làm đèn lồng tại Hội An. Với hành trình kéo dài 13 ngày, du khách có thêm thời gian ở Sa Pa, gặp gỡ cộng đồng phụ nữ người Dao đỏ và H'Mông.

Thông thường các đoàn gồm 16-20 người, bao gồm bữa sáng hàng ngày, một số bữa ăn theo chương trình, lưu trú, phương tiện di chuyển nội địa và tham quan có hướng dẫn. Phần lớn chuyến đi có dịch vụ đón tiễn sân bay.

Tùy điểm đến, khách có thể lưu trú tại cơ sở truyền thống như ryokan ở Nhật Bản hay hanok tại Hàn Quốc. Hình thức "paired solo" cho phép khách đi một mình ở chung phòng với một nữ du khách khác.

Theo các đơn vị tổ chức, du lịch dành riêng cho phụ nữ không chỉ hướng tới trải nghiệm chia sẻ mà còn đáp ứng nhu cầu an toàn tại một số điểm đến. Cơ quan tư vấn du lịch Smartraveller (Australia) khuyến nghị phụ nữ khi tới Ấn Độ nên tránh đi một mình, kể cả tại các thành phố lớn và khu du lịch.

Các hải nữ lớn tuổi trên đảo Jeju (Hàn Quốc) vẫn giữ thói quen lặn biển đều đặn. Ảnh: The Nation.

Nhật Bản và Hàn Quốc được đánh giá là điểm đến có tỷ lệ tội phạm thấp, song khuyến cáo chính thức vẫn lưu ý rủi ro tại các khu vui chơi về đêm. Sri Lanka và Việt Nam phổ biến với khách du lịch tự túc, nhưng đòi hỏi hiểu biết văn hóa và thận trọng khi di chuyển, nhất là ở khu vực nông thôn.

Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, tour 13 ngày có giá từ 8.395 USD /khách, bao gồm lớp học làm gốm tại Kyoto, bữa ăn truyền thống Obanzai tại nhà dân, gặp gỡ một người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima, giao lưu với nữ thợ lặn Haenyeo tại Hàn Quốc và tham quan khu phi quân sự (DMZ).

Ở Sri Lanka, hành trình 14 ngày tập trung vào thủ công, chăm sóc sức khỏe và doanh nghiệp do phụ nữ điều hành, với các điểm đến như trung tâm sản phẩm quế, xưởng làm mặt nạ, Barefoot Gallery Colombo và Selyn Fair Trade Handloom, kết hợp yoga và trị liệu Ayurveda. Giá tour từ 3.595 USD /khách.

Giới chuyên gia nhận định khi phụ nữ ngày càng giữ vai trò quyết định trong chi tiêu du lịch, các sản phẩm dành riêng cho nữ có thể không còn là phân khúc ngách mà trở thành một phần ổn định của thị trường.