Lai Châu bác tin đồn về hình ảnh 'linh vật ngựa lai hươu'

UBND tỉnh Lai Châu khẳng định hình ảnh "ngựa lai hươu" lan truyền trên mạng không phải linh vật chính thức của tỉnh và không được trưng bày tại quảng trường nhân dân dịp Tết.

Tỉnh Lai Châu khẳng định mô hình ngựa lan truyền trên mạng xã hội không phải linh vật chính thức của tỉnh. Ảnh: B.Y.

Ngày 15/2, liên quan đến mô hình được cho là linh vật ngựa đặt tại quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu, UBND tỉnh khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Theo chính quyền địa phương, mô hình đang được chia sẻ trên mạng xã hội không phải linh vật chính thức của tỉnh, không do tỉnh chỉ đạo thực hiện và không được trưng bày tại quảng trường nhân dân tỉnh (phường Tân Phong) trong dịp Tết Nguyên đán.

"Đây là hình ảnh bị một số tài khoản mạng xã hội và trang tin lợi dụng cắt ghép để thổi phồng, bóp méo sự thật nhằm mục đích câu tương tác, gây hiểu lầm trong dư luận", UBND tỉnh nêu rõ.

Lai Châu là tỉnh biên giới còn nhiều khó khăn, song địa phương cho biết luôn nỗ lực chăm lo đời sống nhân dân, bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ gìn bản sắc văn hóa và hình ảnh địa phương.

Chính quyền tỉnh nhấn mạnh không gian mạng cần được sử dụng có trách nhiệm, kiểm chứng và văn hóa. Việc lan truyền thông tin sai sự thật không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương mà còn tác động đến nhận thức cộng đồng.

UBND tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân chủ động kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống trước khi chia sẻ; không lan truyền tin giả, tin sai sự thật; góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, tôn trọng sự thật và giá trị địa phương.

Nhiều người dùng mạng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình linh vật ngựa tại Lai Châu rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: B.Y.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh mô hình ngựa màu vàng đặt tại quảng trường tỉnh Lai Châu (phường Tân Phong), thu hút sự chú ý. Nhiều người gọi đây là "ngựa lai hươu" do tạo hình được cho là khác lạ.

Chính quyền phường Tân Phong cho biết khu vực quảng trường tỉnh hiện chỉ trưng bày các áp phích, tiểu cảnh chúc mừng năm mới và cụm trang trí hoa xuân, không có linh vật ngựa như hình ảnh lan truyền.

Ngoài hình ảnh đang được chia sẻ, một số hình ảnh khác được cho là linh vật ngựa tại quảng trường Lai Châu cũng được xác định là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI), không phải hình ảnh thực tế tại địa phương.

Trong khi đó, tại quảng trường phường Đoàn Kết (tỉnh Lai Châu) đang trưng bày mô hình linh vật ngựa với thông điệp "mã đáo thành công", được tận dụng và chỉnh sửa từ mô hình dịp Tết Trung thu trước đó.

Dịp Tết năm nay, các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao phục vụ người dân và du khách.

Đêm 16/2 (29 Tết), tại quảng trường tỉnh sẽ diễn ra chương trình mừng Đảng, mừng xuân, đón giao thừa. Cùng thời điểm, tỉnh tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút tại đảo nổi Hồ Hạ (phường Tân Phong).

Toàn cảnh quảng trường tỉnh Lai Châu (phường Tân Phong) dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Phường Tân Phong.