Thực hư linh vật 'ngựa lai hươu' gây chú ý ở Lai Châu

Hình ảnh mô hình được cho là "linh vật ngựa" tại quảng trường tỉnh Lai Châu lan truyền trên mạng xã hội. Địa phương khẳng định đây không phải hình ảnh thực tế.

Mô hình ngựa lan truyền trên mạng xã hội. Đại diện phường Tân Phong khẳng định quảng trường tỉnh không trưng bày linh vật này. Ảnh: B.Y.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh mô hình ngựa màu vàng đặt tại quảng trường tỉnh Lai Châu (phường Tân Phong), thu hút sự quan tâm của người dân. Nhiều người hài hước gọi đây là "ngựa lai hươu" do tạo hình được cho là khác lạ.

Ngày 14/2, chính quyền phường Tân Phong cho biết hiện tại khu vực quảng trường tỉnh chỉ trưng bày các background chúc mừng năm mới và cụm trang trí hoa xuân, không có linh vật ngựa như hình ảnh lan truyền.

Theo địa phương, trước đó phường từng có chủ trương chỉnh sửa mô hình linh vật ngựa đã sử dụng trong dịp Tết Trung thu để phục vụ trang trí Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, mô hình chưa bảo đảm yêu cầu về thẩm mỹ và tổng thể trang trí nên quyết định không đưa ra trưng bày tại quảng trường.

Toàn cảnh quảng trường tỉnh Lai Châu dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Phường Tân Phong.

Chính quyền cũng cho biết ngoài hình ảnh đang lan truyền, một số hình ảnh khác được cho là linh vật ngựa tại quảng trường Lai Châu đều là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI), không phải hình ảnh thực tế tại địa phương.

Phường Tân Phong khuyến cáo người dân theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống, tránh chia sẻ hình ảnh và nội dung chưa được kiểm chứng, có thể gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương.

Trong khi đó, tại quảng trường phường Đoàn Kết (tỉnh Lai Châu) đang trưng bày mô hình linh vật ngựa với thông điệp "mã đáo thành công", được tận dụng và chỉnh sửa từ mô hình dịp Tết Trung thu trước đó.

Dịp Tết năm nay, các địa phương trong tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao phục vụ người dân và du khách.

Đêm 16/2 (29 Tết), tại quảng trường tỉnh sẽ diễn ra chương trình mừng Đảng, mừng xuân, đón giao thừa. Cùng thời điểm, tỉnh tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút tại đảo nổi Hồ Hạ (phường Tân Phong).

Năm Bính Ngọ 2026, linh vật ngựa tại nhiều địa phương trên cả nước được thiết kế đa dạng về chất liệu và phong cách, từ ngựa công nghệ, ngựa tre đến những tạo hình gợi liên tưởng "vó ngựa miền Đông", thể hiện kỳ vọng về một năm mới bứt phá và phát triển.

Hình ảnh mô hình linh vật ngựa tại Lai Châu được xác định là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo dựng. Ảnh: B.Y.