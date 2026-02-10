Vì sao linh vật ngựa đang thi công ở Thái Nguyên bốc cháy?

Trong lúc công nhân hoàn thiện các chi tiết trang trí, linh vật ngựa tại quảng trường Võ Nguyên Giáp (Thái Nguyên) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Linh vật ngựa ở Thái Nguyên chưa kịp lắp đặt xong đã cháy rụi Chiều 10/2, một linh vật ngựa đang được lắp đặt ở gần khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp (Thái Nguyên) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tối 10/2, một lãnh đạo UBND phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) xác nhận chiều cùng ngày, linh vật ngựa tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường Đội Cấn, bất ngờ bốc cháy, khói đen bốc cao.

Thời điểm xảy ra sự việc, nhóm công nhân đang thi công phần yên, đuôi và chân linh vật. Ngọn lửa bùng lên đột ngột, công nhân và người dân xung quanh dùng áo để dập lửa, song đám cháy lan nhanh, bao trùm toàn bộ linh vật.

Đám cháy sau đó được khống chế, không lan sang các hạng mục trang trí khác và khu vực xung quanh. Sự việc khiến linh vật đổ sập, không gây thiệt hại về người.

Theo lãnh đạo UBND phường Phan Đình Phùng, nguyên nhân ban đầu được xác định "có thể do yếu tố kỹ thuật trong quá trình thi công". Khi công nhân hàn xì để hoàn thiện các chi tiết, tia lửa đã bén vào vật liệu dễ cháy của linh vật, gây ra sự cố.

Khoảnh khắc linh vật ngựa tại Thái Nguyên bốc cháy dữ dội chiều 10/2. Ảnh: Cắt từ video.

Linh vật ngựa tại quảng trường Võ Nguyên Giáp được làm từ xốp và nhựa composite, cao khoảng 3 m. Tạo hình ngựa đang phi về phía trước, hai chân trước nhấc khỏi mặt đất.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương yêu cầu đơn vị thi công rút kinh nghiệm, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy.

Sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các linh vật ngựa trên khắp cả nước dần lộ diện với nhiều thiết kế sáng tạo và độc đáo, từ ngựa công nghệ, ngựa tre đến vó ngựa miền Đông, "bát mã truy phong" bên vịnh Hạ Long.

Tại Thái Nguyên, theo kế hoạch, quảng trường Võ Nguyên Giáp sẽ được trang trí nhiều hạng mục và là một trong 3 điểm tổ chức chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa đêm 29 Tết.