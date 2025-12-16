Lộ diện cô gái trên tờ tiền một nhân dân tệ của Trung Quốc sau 50 năm

Gần nửa thế kỷ sau khi xuất hiện trên tờ một nhân dân tệ, người phụ nữ dân tộc ở Trung Quốc được tìm thấy nhờ một video lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 26/11, một influencer (người có sức ảnh hưởng) tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, đăng tải video ghi lại hình ảnh bà Shi Naiyin, 65 tuổi.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi nhân vật trong video chính là người từng được biết đến với biệt danh "cô gái một nhân dân tệ", theo SCMP.

Shi Naiyin là phụ nữ dân tộc Động, sinh sống tại huyện Tòng Giang, tỉnh Quý Châu. Cuộc sống hiện tại của bà gắn với ruộng nương và gia đình. Trong khi nhiều thế hệ Trung Quốc vẫn nhớ đến bà với biệt danh "cô gái một nhân dân tệ".

Shi Naiyin trên tờ tiền một nhân dân tệ trong đợt phát hành lần thứ 4 năm 1988.

Câu chuyện bắt đầu khi Shi Naiyin mới 16 tuổi. Một ngày, bà cùng bạn bè ra chợ ở thị trấn gần làng. Shi mặc trang phục truyền thống của người Động, trong đó nổi bật là đôi khuyên tai bạc lớn.

Trong lúc mua kim chỉ thêu tại một quầy hàng, Shi bất ngờ bị một người đàn ông kéo nhẹ tay. Người này ngoài 30 tuổi, mỉm cười và đề nghị cô đứng yên, nghiêng mặt sang một bên. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Shi vẫn làm theo. Sau đó, người đàn ông bắt đầu phác họa chân dung cô.

Sự việc trôi qua nhanh chóng và Shi sớm quên mất. Bà cũng không kể lại với ai. Mãi đến nhiều năm sau, khi liên tục có người nói rằng bà trông giống cô gái trên tờ tiền giấy một nhân dân tệ, bà mới chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở phiên chợ năm nào.

Năm 1988, Trung Quốc phát hành tờ tiền một nhân dân tệ thuộc bộ tiền nhân dân tệ lần thứ 4. Trên tờ tiền này có hình hai phụ nữ, một người dân tộc Động và một người dân tộc Dao.

Bà Shi cùng với tờ tiền có hình ảnh của mình.

Theo truyền thông Trung Quốc, người đàn ông mà Shi Naiyin gặp năm đó là họa sĩ Hou Yimin. Ông đã dành 3 năm đi thực tế tại khu vực Tây Nam Trung Quốc để nghiên cứu trang phục và phong cách trang trí của các dân tộc thiểu số.

Ông Shi Wenzhang, cán bộ chính quyền thị trấn Qingyun nơi ngôi làng của Shi Naiyin trực thuộc, cho biết trong cuộc trả lời báo Hongxing News năm 2017, chính quyền địa phương từ lâu đã xác định "cô gái một nhân dân tệ" đến từ Qingyun, dựa vào kiểu tóc và đôi khuyên tai đặc trưng.

Tuy nhiên, phải đến năm 2010, khi có người nhận ra cô gái trên tờ tiền trông giống Shi Naiyin, họ mới xác định được danh tính của bà. Thời điểm đó, Trung Quốc đã phát hành bộ tiền nhân dân tệ lần thứ 5, với toàn bộ tiền giấy đều in chân dung Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Khi biết mình từng xuất hiện trên tờ tiền, Shi Naiyin không tỏ ra quá hào hứng. "Chúng tôi vẫn phải sống cuộc sống như bình thường", bà nói.

Bà Shi đeo đôi bông tai bắt mắt thu hút sự chú ý của họa sĩ Hou Yimin nhiều năm trước.

Shi là con cả trong gia đình có 6 anh chị em. Bà không được đi học và phải lao động phụ giúp gia đình từ khi còn nhỏ. Thời trẻ, Shi nổi tiếng trong làng nhờ mái tóc đen óng như gỗ mun, từng được gọi là hoa khôi của làng.

Năm 23 tuổi, bà kết hôn với người đàn ông do cha mẹ sắp đặt. Hai người thực hành tục zouhun (hôn nhân đi lại) theo đó vợ chồng sống riêng trong hai năm trước khi chính thức lập gia đình. Bà có một con trai và một con gái, cả hai đều đi làm ăn xa.

Sau khi danh tính "cô gái một nhân dân tệ" được truyền thông nhắc lại, Shi Naiyin nhận được nhiều lá thư từ những người xin hỗ trợ tài chính, cho rằng bà hẳn phải giàu có nhờ sự nổi tiếng. Tuy nhiên, bà cho biết gia đình chưa từng lợi dụng danh tiếng này để xin trợ cấp hay bất kỳ ưu đãi nào từ chính quyền.