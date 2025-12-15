Chàng trai mắc bệnh lạ đạp xe 18.000 km từ Pháp đến Trung Quốc

Thanh niên người Pháp dành 8 tháng đạp xe xuyên hơn 30 quốc gia, vượt 18.000 km từ quê nhà đến Trung Quốc, hiện thực hóa giấc mơ "con đường tơ lụa".

Đầu tháng 12, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Killian Le Guyader (24 tuổi) đứng trên Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trong video, Le Guyader chia sẻ: "Mẹ ơi, con đã làm được rồi. Con đạp xe từ Pháp sang Trung Quốc, vượt 18.000 km và hơn 30 quốc gia. Đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời con". Anh mô tả cảm giác "tuyệt vời" khi đứng trên Vạn Lý Trường Thành và coi đó là một thành công lớn, theo SCMP.

Le Guyader cho biết muốn dành chiến thắng này cho những bệnh nhân mắc bệnh Lyme và các bệnh mạn tính khác. Lyme là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Borrelia gây ra, lây truyền sang người chủ yếu qua vết cắn của ve hươu (ve chân đen) mang mầm bệnh.

"Tôi đã bị Lyme hành hạ suốt ba năm và hiểu rõ việc chịu đựng quá trình điều trị khó khăn đến mức nào. Nếu tôi có thể chiến đấu với căn bệnh và thực hiện được giấc mơ đạp xe đến Trung Quốc, thì người khác cũng có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực. Mọi thứ đều có thể", anh nói.

Xe đạp của Killian Le Guyader chất đầy hành lý từ Pháp đến Trung Quốc. Ảnh: Douyin.

Theo báo chí Pháp, Le Guyader tốt nghiệp đại học năm 2023 với bằng cử nhân. Anh làm việc trong 8 tháng để tích lũy chi phí cho chuyến đi. Động lực lớn nhất của chàng trai đến từ niềm yêu thích văn học phiêu lưu và sự cuốn hút lâu nay của "con đường tơ lụa".

Le Guyader bắt đầu hành trình từ thành phố Rennes, Tây Bắc nước Pháp, vào đầu năm nay. Trong suốt chuyến đi, anh đạp xe một mình khoảng 10.000 km tại châu Âu và châu Á.

Một người bạn đồng hành cùng anh khi băng qua Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia, trước khi anh tiếp tục hành trình độc hành đến Trung Quốc. Thời tiết khắc nghiệt và điều kiện địa hình là những thử thách lớn nhất, đặc biệt tại các khu vực có độ cao trên 3.000 m.

Le Guyader hy vọng hành trình của mình có thể truyền cảm hứng cho những người mắc các bệnh mạn tính. Ảnh: Douyin.

Le Guyader mắc bệnh Lyme từ năm 14 tuổi, sau khi bị ve đốt trong rừng. Đây là căn bệnh thường khó điều trị dứt điểm. "Tôi từng kiệt sức, leo cầu thang cũng rất khó. Phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm tôi mới hồi phục", anh kể.

Trong một video khác đăng trên mạng xã hội, Le Guyader xuất hiện giữa sa mạc mênh mông ở Uzbekistan.

"Mọi thứ tôi đều phải tự xoay xở. Có thể điều này không quá đặc biệt với nhiều người, nhưng với một người từng chịu đựng bệnh Lyme nghiêm trọng, tôi nghĩ đó là nỗ lực đáng trân trọng", anh nói.

Le Guyader cho biết đây là lần đầu anh đến Trung Quốc. Sau 6 tuần lưu lại, anh trở về Pháp bằng máy bay vào đầu tháng 12. Tổng chi phí cho chuyến phiêu lưu khoảng 15.000 euro ( 17.500 USD ), trong đó một phần được tài trợ bởi ngân hàng Pháp, chính quyền địa phương và một số tổ chức xã hội.

Câu chuyện của Le Guyader nhận được nhiều lời chúc mừng và ngưỡng mộ trên mạng xã hội Trung Quốc. "Chúc mừng chàng trai, chào mừng bạn đến Trung Quốc. Chúc bạn bình an và khỏe mạnh", một người viết.

Người khác bình luận: "Ai cũng nên học hỏi sự kiên trì, bền bỉ và dũng cảm của anh ấy".