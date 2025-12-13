Trung Quốc thu hút khách 'xuyên không'

Ngày càng nhiều du khách quốc tế tìm đến các đô thị lịch sử và điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc để chụp ảnh trang phục truyền thống như Hán phục, sườn xám.

Nguyễn Quỳnh Chi (Việt Nam) mặc Hán phụ tạo dáng chụp ảnh tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, hồi tháng 4. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), những con đường lát đá và kiến trúc cổ đưa du khách như quay ngược thời gian. Blogger người Lào Parn Sivlai, sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi, cho biết anh ấn tượng mạnh khi ghé thăm một cửa hàng trải nghiệm Hán phục tại đây.

"Bộ nào cũng đẹp, tôi muốn thử hết", Sivlai nói với Tân Hoa Xã khi chiêm ngưỡng các bộ trang phục cầu kỳ. Sau khi hóa trang, anh chia sẻ hình ảnh và câu chuyện văn hóa phía sau từng bộ đồ lên mạng xã hội.

Sivlai là một trong số ngày càng nhiều du khách quốc tế tìm cách kết nối với văn hóa Trung Quốc thông qua hình thức trải nghiệm "có thể mặc được".

Xu hướng này đang lan rộng tại nhiều địa phương. Ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, du khách Việt Nam Nguyễn Quỳnh Chi thu hút nhiều lượt thích sau khi đăng ảnh mặc Hán phục chụp trước cổng thành cổ. Tại Bắc Kinh, du khách xếp hàng gần Tử Cấm Thành để hóa thân thành các nhân vật hoàng gia.

Du khách hóa thân hoàng hậu tạo dáng trên nền quảng trường phủ lớp tuyết mỏng tại Tử Cấm Thành, ngày 12/12. Ảnh: China.com.cn.

Blogger người Mỹ Vivin Qiang, người chia sẻ trải nghiệm chụp ảnh phong cách Trung Hoa hồi đầu năm, cho biết hoạt động này không đơn thuần là chụp hình.

Cô kể rằng stylist (nhà tạo mẫu) đã kiên nhẫn giải thích ý nghĩa văn hóa của từng chi tiết trên trang phục, như nút áo sườn xám hay ý nghĩa của các tư thế tạo dáng.

"Đây không giống một buổi chụp ảnh, mà giống một buổi học về thẩm mỹ lịch sử Trung Quốc", Vivin viết.

Tại thị trấn cổ Tây Đường, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, du khách Pháp Thibaut Grzelak, 29 tuổi, lần đầu thử mặc Hán phục. Anh ấn tượng với màu sắc tươi sáng và thiết kế thanh lịch của trang phục, cho biết trải nghiệm này khiến anh cảm thấy "thực sự hòa vào khung cảnh".

Để thúc đẩy sự gắn kết văn hóa, Tây Đường đẩy mạnh quảng bá trên mạng xã hội và các nền tảng du lịch, cung cấp vé mua trực tuyến và ưu đãi cho khách đoàn. Nhờ đó, lượng khách du lịch theo nhóm đến đây tăng 40,5%.

Du khách Đức như "xuyên không" tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo các chuyên gia, sự phổ biến của trào lưu chụp ảnh cổ trang tại Trung Quốc đến từ cả sự thuận tiện hơn trong du lịch quốc tế lẫn sức hấp dẫn nội tại của văn hóa Trung Hoa. Chính sách nhập cảnh được tối ưu hóa đã giúp việc đến Trung Quốc dễ dàng hơn.

Số liệu từ Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc cho thấy trong quý III, số lượt nhập cảnh miễn thị thực của người nước ngoài vượt 7 triệu, chiếm 72,2% tổng lượt nhập cảnh, tăng 48,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách tăng thúc đẩy xu hướng chuyển từ tham quan nhanh sang du lịch trải nghiệm sâu. Hán phục, sườn xám và các trang phục dân tộc khác chứa đựng lịch sử, kỹ nghệ thủ công, triết lý và lễ nghi. Khi khoác lên mình những bộ đồ này và tạo dáng mang đậm "chất Trung Hoa", du khách có được sự kết nối văn hóa trực tiếp và sống động.

Mạng xã hội cũng góp phần khuếch đại xu hướng. Những bức ảnh được chia sẻ tại các địa danh như Tử Cấm Thành hay các thị trấn cổ nhanh chóng trở thành các "tuyến check-in" thu hút người xem.

Cộng đồng mạng Trung Quốc phản hồi tích cực với du khách quốc tế. Dưới các bài đăng, nhiều bình luận chào đón như "Hoan nghênh quay lạ" hay "Nhớ thử đặc sản địa phương nhé" xuất hiện thường xuyên.

Các chuyên gia nhận định xu hướng này phản ánh mong muốn gắn bó văn hóa sâu sắc hơn của du khách quốc tế, đồng thời cho thấy người dân Trung Quốc cũng sẵn sàng đón nhận du khách không chỉ qua những bức ảnh, mà còn trong đời sống thường nhật.

