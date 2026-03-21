Báo ngoại: USD suy yếu, Việt Nam lọt nhóm điểm đến 'lời nhất'

  • Thứ bảy, 21/3/2026 05:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đồng USD giảm giá trên thị trường quốc tế khiến chi phí du lịch tăng tại nhiều nơi, nhưng Việt Nam vẫn nằm trong nhóm điểm đến "đáng tiền" do tạp chí Condé Nast Traveler bình chọn.

Du khách Australia khám phá khu ẩm thực Bến Nghé Street Food (TP.HCM) năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tạp chí du lịch Condé Nast Traveler vừa công bố 16 quốc gia "có chi phí du lịch rẻ nhất thế giới", trong đó Việt Nam tiếp tục được đánh giá là lựa chọn "đáng tiền" trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với euro, yen và bảng Anh đã giảm gần 10% trong năm 2025 và tiếp tục đi xuống đầu năm 2026.

Với ngân sách khoảng 100-150 USD mỗi ngày, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ tại Việt Nam tương đương mức chi phí cao gấp 3 lần tại các thành phố châu Âu.

Đáng từng đồng tiền

Tỷ giá tham khảo khoảng 1 USD đổi 26.050 đồng giúp du khách tận dụng tốt sức mua. Ngoài ra, Việt Nam có chính sách miễn thị thực 45 ngày cho công dân Mỹ và Anh, không yêu cầu thời gian giãn cách giữa các lần nhập cảnh, cùng e-visa 90 ngày với chi phí 25 USD.

Những yếu tố này giúp Việt Nam duy trì vị thế trong nhóm điểm đến giá tốt nhất trong bối cảnh biến động tỷ giá toàn cầu.

Hồi tháng 2, một tờ báo của Pháp cũng gọi Việt Nam trong nhóm điểm đến tốt nhất thế giới. Dữ liệu của InterNations - website chuyên khảo sát cộng đồng người nước ngoài toàn cầu - cho thấy 89% người nước ngoài tại Việt Nam hài lòng với chi phí sinh hoạt, trong khi 87% cho biết thu nhập đủ để sống "rất thoải mái".

Hà Nội và TP.HCM được mô tả là những đô thị sôi động hút khách quốc tế. Ảnh: Phương Lâm, Linh Huỳnh, Châu Sa, Đinh Hà.

Bên cạnh lợi thế chi phí, Việt Nam còn ghi điểm nhờ ẩm thực phong phú, giá cả phải chăng và chi phí đi lại, lưu trú thấp. Tại các đô thị lớn như Hà Nội, ẩm thực đường phố mang lại trải nghiệm "ngon - bổ - rẻ". Những món như phở, bánh mì hay bún chả thường có giá khoảng 1-3 euro.

Chi phí lưu trú cũng ở mức dễ tiếp cận với các hostel bình dân có giường dorm từ khoảng 5 euro mỗi đêm, trong khi khách sạn hoặc nhà nghỉ phổ thông phổ biến ở mức 8-20 euro mỗi đêm.

Ngoài ra, giá vé giao thông công cộng theo tháng khoảng 7 euro, phù hợp với người lưu trú dài ngày. Taxi có giá cạnh tranh, trung bình dưới 0,5 euro mỗi km. Giá nhiên liệu cũng ở mức thấp, khoảng 0,7 euro mỗi lít.

Đối với các trải nghiệm du lịch, mức giá vẫn được đánh giá là "dễ chịu". Một tour 2 ngày khám phá vịnh Hạ Long có giá khoảng 100 euro, bao gồm nghỉ đêm trên du thuyền, ăn uống, chèo kayak và tham quan hang động.

Tại miền núi phía Bắc, hành trình trekking 2 ngày qua ruộng bậc thang ở Sa Pa có giá khoảng 60 euro, bao gồm hướng dẫn viên, ăn uống và một đêm homestay cùng người dân địa phương.

Đoàn khách trekking cung 8 Nàng Tiên (Ninh Thuận cũ) với quãng đường 14 km được đánh giá là chặng khá "dễ thở" dành cho người mới bắt đầu. Ảnh: Quỳnh Danh.

"Đẹp nhất thế giới"

Cũng trên Condé Nast Traveler, Việt Nam được vinh danh trong nhóm 28 quốc gia đẹp nhất thế giới năm 2026.

Tạp chí này nhận định Việt Nam nổi bật nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và chiều sâu văn hóa. Những đô thị sôi động như Hà NộiTP.HCM thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, trong khi nhiều điểm đến thiên nhiên mang đến trải nghiệm đa dạng.

Vịnh Hạ Long được mô tả như một kiệt tác với làn nước xanh và hàng nghìn đảo đá vôi. Xa hơn về phía Bắc, Tuyên Quang gây ấn tượng với địa hình núi non, những cung đường đèo ngoạn mục và ruộng bậc thang dựng đứng.

Dọc miền Trung, vịnh Ninh Vân (tỉnh Khánh Hòa) phù hợp cho các hoạt động biển như lặn biển, khám phá hệ sinh thái dưới nước. Đảo Ngọc Phú Quốc, nơi được mệnh danh là "thiên đường biển" ở miền Nam, được bao phủ bởi những cánh rừng nguyên sinh và những khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Phú Quốc, Mũi Né (Phan Thiết cũ, nay thuộc Lâm Đồng) đa dạng các hoạt động biển thu hút khách quốc tế. Ảnh: Linh Huỳnh.

Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm 2024 và cao hơn 19% so với năm 2019. Mức tăng này vượt xa trung bình toàn cầu (4%) và khu vực châu Á - Thái Bình Dương (6%).

So với các điểm đến lớn trong khu vực, mức tăng trưởng của Việt Nam cao hơn Malaysia (11,2%), Indonesia (10,4%), Singapore (2,7%) và Philippines (0,8%). Trong khi đó, một số quốc gia ghi nhận sụt giảm như Thái Lan (-7,2%), Campuchia (-16,9%) và Myanmar (-8%).

Theo Tổ chức du lịch thế giới, Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Việt Nam vượt Singapore và Indonesia, vươn lên đứng thứ 3 tại ASEAN, sau Malaysia và Thái Lan.

Cục Du lịch Quốc gia nhận định sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Việt Nam được thúc đẩy bởi chính sách thị thực thông thoáng, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, đa dạng hóa sản phẩm và ứng dụng công nghệ. Ngành du lịch cũng định hướng phát triển theo hướng xanh và bền vững trong thời gian tới.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM TỪ 2015-2025
Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam
Nhãn201520162017201820192020 (Covid-19)2021 (Covid-19)2022202320242025
Lượt khách Triệu lượt 7.8910.0112.9215.4918003.6612.617.5821.17

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

Châu Sa

