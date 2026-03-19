Chưa dứt cảnh trẻ em nhảy sexy, xin tiền ở Sa Pa

Trước tình trạng trẻ em nhảy múa xin tiền tiếp diễn, chính quyền Sa Pa cho biết tiếp tục tăng cường ra quân xử lý, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm bảo vệ trẻ và hình ảnh du lịch địa phương.

Những ngày sau Tết, mạng xã hội xuất hiện dày đặc các đoạn video ghi lại cảnh trẻ em dân tộc thiểu số nhảy múa tại khu vực trung tâm Sa Pa để xin tiền du khách. Không ít ý kiến cho rằng các điệu nhảy của các em nhỏ (khoảng 3-5 tuổi) mang tính chất “sexy”, lệch khỏi bản sắc văn hóa, gây phản cảm và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh điểm đến.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa (Lào Cai), cho biết tình trạng này thực tế đã diễn ra trong thời gian dài và thường tái xuất sau mỗi giai đoạn cao điểm du lịch. Trước đó, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức các đợt ra quân xử lý, đặc biệt vào tháng 10/2025, giúp tình hình tạm lắng trước Tết.

Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ, khi lượng khách tăng trở lại, hiện tượng này tiếp tục xuất hiện, nhất là vào buổi tối và cuối tuần. Theo ông Dũng, phần lớn các trường hợp là trẻ em từ xã Tả Van di chuyển lên khu vực trung tâm để biểu diễn. Khi lực lượng chức năng có mặt, các nhóm này thường tìm cách né tránh, nhưng sau đó lại quay lại hoạt động.

Hình ảnh các em nhỏ dân tộc thiểu số nhảy sexy, xin tiền tại Sa Pa do du khách ghi lại và đăng tại trên mạng xã hội ngày 15/3. Ảnh: Bùi Thanh Quốc.

Đáng chú ý, nhiều em nhỏ vẫn đang trong độ tuổi đi học. Ban ngày đến trường, nhưng buổi tối lại bị gia đình đưa đi biểu diễn kiếm tiền. Chính quyền địa phương ghi nhận có trường hợp phụ huynh ép buộc, thậm chí có hành vi bạo lực khi trẻ không hợp tác. Những hình ảnh này khi lan truyền trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận.

Về phía quản lý, ông Dũng thừa nhận việc xử lý triệt để gặp không ít khó khăn. Hiện chưa có chế tài hành chính cụ thể đối với hành vi lợi dụng trẻ em để biểu diễn xin tiền, trong khi quy định hiện hành chủ yếu xử lý hoạt động bán hàng rong. Khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng chỉ có thể lập biên bản, yêu cầu cam kết hoặc tạm giữ các thiết bị như loa kéo, nhưng các biện pháp này chưa đủ sức răn đe.

“Chúng tôi không thể xử lý trực tiếp đối với trẻ em mà phải làm việc với phụ huynh. Việc áp dụng các biện pháp mạnh hơn, kể cả hướng đến xử lý hình sự, vẫn còn nhiều vướng mắc do liên quan đến yếu tố trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số”, ông Dũng cho biết.

Chính quyền thị xã Sa Pa liên tục tuyên truyền, ra quân xử lý trường hợp biểu diễn trái phép, song vẫn chưa thể ngăn chặn dứt điểm. Ảnh: UBND phường Sa Pa.

Trước thực trạng này, từ ngày 20/3, địa phương tiếp tục tổ chức các đợt ra quân, bố trí lực lượng trực tại các điểm nóng nhằm kịp thời phát hiện và xử lý. Song song với đó, công tác tuyên truyền cũng được tăng cường, trong đó chính quyền khuyến cáo du khách không cho tiền để hạn chế động lực phát sinh hành vi.

Ngoài ra, phường Sa Pa phối hợp với các cơ sở giáo dục, đặc biệt là khối mầm non và tiểu học, nhằm quản lý, nhắc nhở học sinh và gia đình. Về lâu dài, địa phương định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ dành cho trẻ em cần được tổ chức bài bản tại các không gian phù hợp như công viên văn hóa dân tộc, thay vì diễn ra tự phát trên đường phố.

“Chúng tôi kiên quyết ngăn chặn hành vi lợi dụng trẻ em để trục lợi, đồng thời hướng đến xây dựng môi trường du lịch văn minh, đúng với bản sắc văn hóa địa phương”, ông Dũng nhấn mạnh.

Sa Pa là Khu du lịch Quốc gia thuộc tỉnh Lào Cai, nằm ở độ cao khoảng 1.500 m, nổi tiếng với khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan núi non đặc trưng vùng Tây Bắc. Điểm đến này thu hút du khách nhờ các địa danh như Fansipan, thung lũng Mường Hoa, cùng các bản làng dân tộc như Cát Cát, Tả Van. Với sự đa dạng văn hóa của các cộng đồng H’Mông, Dao, Tày…, Sa Pa nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm điểm đến đông khách nhất miền Bắc, đặc biệt vào dịp Tết và mùa du lịch cao điểm.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Sa Pa tiếp tục là điểm đến thu hút đông du khách nhất toàn tỉnh. Chỉ trong 3 ngày đầu năm (tính đến mùng 3 Tết), thị xã này đã đón khoảng 71.600 lượt khách, trong đó có gần 13.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 459 tỷ đồng , trong khi công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú luôn duy trì ở mức cao, phổ biến từ 90% đến 95%, thậm chí nhiều thời điểm rơi vào tình trạng gần như kín phòng.