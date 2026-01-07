Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Agoda vừa công bố Sa Pa trở thành điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á 2025, cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn của khách quốc tế với thị trấn vùng cao giàu bản sắc của Việt Nam.

Nữ du khách chụp ảnh cùng cây ngân hạnh ở Sa Pa cuối tháng 11/2025. Ảnh: Thu Thảo.

Theo dữ liệu đặt phòng trên nền tảng Agoda trong giai đoạn tháng 1-11/2025 so với cùng kỳ năm trước, Sa Pa đã tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu châu Á, qua đó dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng.

Xếp sau Sa Pa là các điểm đến gồm Okayama, Matsuyama, Takamatsu (Nhật Bản) và Bandung (Indonesia).

Đơn vị trên nhận định sức hút của Sa Pa đến từ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu vùng cao dễ chịu và đời sống văn hóa đa dạng của các cộng đồng dân tộc.

Trong những tháng đầu năm 2025, thị trấn này thường ghi điểm với du khách nhờ tiết trời se lạnh cùng mùa hoa nở rộ, tạo nên khung cảnh đặc trưng của "phố núi trong sương".

Bên cạnh cảnh sắc, Sa Pa còn hấp dẫn du khách quốc tế bởi các trải nghiệm bản địa. Những điểm đến như bản Tả Van với thung lũng yên bình, chợ Bắc Hà sôi động, nơi diễn ra hoạt động giao thương, gặp gỡ của các cộng đồng dân tộc, hay tuyến tàu Mường Hoa dài khoảng 2 km băng qua thung lũng cùng tên, mang đến góc nhìn toàn cảnh khu vực, đều được nhiều du khách lựa chọn.

Bản Tả Van (cách trung tâm thị xã Sa Pa khoảng 15 km) mùa lúa chín, tháng 9/2025. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa.

Theo Agoda, khoảng thời gian tháng 2-5 tiếp tục là mùa lý tưởng để khám phá Sa Pa, khi sắc hoa xuân phủ khắp phố núi, phù hợp cho các chuyến du xuân đầu năm và kỳ nghỉ lễ.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, cho biết việc Sa Pa liên tục thăng hạng là tín hiệu tích cực đối với du lịch Việt Nam.

"Sa Pa sở hữu cảnh quan thiên nhiên ấn tượng và không khí vùng cao mát lành, rất phù hợp cho các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng và khám phá ngoài trời. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng việc đưa hình ảnh Sa Pa đến gần hơn với du khách quốc tế", ông Lâm chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc Sa Pa được xếp vào nhóm điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của du lịch trải nghiệm và du lịch bản địa, trong bối cảnh du khách quốc tế có xu hướng tìm kiếm những điểm đến mang lại cảm giác chân thực, khác biệt so với các đô thị lớn.