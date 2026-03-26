Khách Tây bất ngờ thành gương mặt đại diện cho tiệm nối mi ở Hà Nội

Trong chuyến du lịch Hà Nội, nữ du khách người Anh ngạc nhiên và bối rối khi thấy gương mặt mình xuất hiện giữa biển hiệu quảng cáo trước tiệm nối mi từng ghé năm 2025.

Cherrie check-in cùng biển hiệu đặt trước tiệm có in ảnh mình.

Giữa tháng 3, Cherrie Donoghue (du khách Anh) cùng bạn trai đến du lịch Hà Nội trong 2 tuần. Khi dạo quanh khu phố cổ, cô bất ngờ nhìn thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên biển hiệu đặt trước một tiệm nối mi. Bên dưới kèm những dòng chữ quảng cáo về dịch vụ làm đẹp khiến cô thoáng bối rối.

Ban đầu, Cherrie không nhận ra mình ngay, bởi hình ảnh đã qua chỉnh sửa. Cô cũng không hiểu tại sao gương mặt của mình lại được in trên biển hiệu.

"Tôi và bạn trai đứng tần ngần tại đó khá lâu. Tôi hoàn toàn không tưởng tượng ra gương mặt mình lại xuất hiện trên con phố đông đúc của Hà Nội mỗi ngày như vậy. Khi hỏi, tôi biết rằng họ dùng ảnh để quảng cáo, thu hút khách", Cherrie nói với Tri Thức - Znews.

Cô cho biết thêm ở Anh, việc sử dụng ảnh cá nhân phải có sự đồng ý của nhân vật và các cửa tiệm thường không dựng biển hiệu trên vỉa hè, chủ yếu quảng cáo trên mạng xã hội.

Vì quá ngạc nhiên, cô đã quay video tái hiện lại biểu cảm há hốc mồm khi nhìn thấy biển hiệu. Hiện đoạn video nhận về gần 170.000 lượt tương tác. Đa số ý kiến cho rằng gương mặt của nữ du khách nổi bật với hàng mi cong vút nên được chủ tiệm lựa chọn để quảng cáo.

Phản ứng của nữ du khách khi thấy hình ảnh mình trên biển hiệu.

Theo Cherrie, đây là tiệm nối mi cô từng ghé trong chuyến du lịch Hà Nội năm 2025, bởi dịch vụ uốn mi tại đây chỉ có mức giá vài trăm nghìn đồng, gồm phủ collagen và nhân viên tay nghề rất tốt. Trong khi ở quê hương cô có giá 35-60 euro, tương đương 1-1,8 triệu đồng, cho dịch vụ uốn mi cơ bản.

Sau khi hoàn thành dịch vụ, chủ tiệm đã ngỏ ý quay video để đăng lên mạng xã hội nhằm quảng cáo. Cô vui vẻ đồng ý, hoàn toàn không biết gương mặt mình được in lên biển hiệu cố định.

"Tôi không trách hay bắt họ tháo gỡ, tôi chỉ thấy buồn cười vì bỗng dưng trở thành gương mặt đại diện cho tiệm làm đẹp tại Việt Nam. Tôi rất mến Hà Nội, việc này giúp tôi luôn hiện diện ở Việt Nam. Tôi chỉ đùa rằng họ phải trả tiền bản quyền", Cherrie bày tỏ.

Năm 2023, Cherrie lần đầu đến Việt Nam. Điều khiến cô ấn tượng là sự hiếu khách, nhiệt tình của người dân Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác. Trong 3 năm, cô đã quay lại Việt Nam 6 lần. Ngoài Hà Nội, cô còn đến Lào Cai, Ninh Bình, Hà Giang (nay là Tuyên Quang).

Cherrie thưởng thức bánh mì, chụp photobooth và ngắm cảnh tại Sa Pa (Lào Cai).

Những ngày qua ở Hà Nội, cô đã dạo phố, ăn phở, uống cà phê sữa và làm móng tại một tiệm nail có tiếng. Mọi thứ đều tuyệt vời như những lần trước. Cô đặc biệt thích các dịch vụ làm đẹp tại Việt Nam, mỗi lần đến đều trải nghiệm.

"Tôi sẽ sớm khám phá hết tất cả tỉnh thành của Việt Nam, cảnh quan đẹp khó cưỡng", Cherrie chia sẻ.

Trước Cherrie, Christian Weizenegger (quốc tịch Đức) từng khen dịch vụ cắt tóc ở Việt Nam tốt bậc nhất thế giới, chỉ sau Thổ Nhĩ Kỳ - nơi có truyền thống về nghề này. Thậm chí, anh còn cho rằng thợ tóc Việt Nam rất giỏi, nhưng chưa được nhìn nhận đúng năng lực.

Hay tháng 8/2025, Jason Harrigan (quốc tịch Australia) nổi tiếng sau khi bay sang Việt Nam thực hiện hàng loạt can thiệp thẩm mỹ tại một cơ sở quốc tế ở Hà Nội, sau khi xem qua video quảng cáo trên mạng xã hội. Ông sốc khi thấy chi phí căng da mặt ở Việt Nam chỉ bằng 1/10 quê nhà.