Báo Anh: Hà Giang là 'vẻ đẹp ngoài thế giới'

Bảng xếp hạng 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 tiếp tục gọi tên Hà Giang và Hội An, khẳng định sức hút bền bỉ của cảnh quan và văn hóa Việt Nam với du khách quốc tế.

Nhóm du khách đi xe máy trên con đèo 9 khúc cua nổi tiếng ở Hà Giang. Ảnh: Vladimir Borzykin.

Trong danh sách "51 điểm đến đẹp nhất thế giới" công bố ngày 17/3, tạp chí du lịch Time Out của Anh lựa chọn những cảnh quan nổi bật toàn cầu, từ bãi biển biến đổi hình dạng, núi cầu vồng đến các thư viện mang phong cách Phục Hưng.

Danh sách được biên soạn dựa trên trải nghiệm thực tế của mạng lưới phóng viên du lịch quốc tế. Theo tạp chí, mỗi bãi biển, hồ nước, thành phố hay thung lũng đều được trực tiếp khảo sát, nhằm đảm bảo tính xác thực, thay vì chỉ phản ánh hình ảnh trên mạng xã hội.

Trong bảng xếp hạng lần này, Hà Giang và Hội An của Việt Nam tiếp tục được gọi tên. Hà Giang xếp thứ 17, được nhận xét sở hữu vẻ đẹp "ngoài thế giới". Điểm đến này được mô tả "không còn xa lạ" với du khách quốc tế.

Những cung đèo uốn lượn, ruộng bậc thang cùng sự hiện diện của các cộng đồng dân tộc tạo nên vẻ đẹp mang tính "siêu thực" cho vùng đất. Hai cung đường nổi bật là dốc Thẩm Mã với 6 khúc cua tay áo liên tiếp và đèo Mã Pí Lèng chạy dọc sườn núi, nhìn xuống sông Nho Quế ở độ cao khoảng 900 m.

Những cung đường phượt bằng xe máy là một trong những trải nghiệm trứ danh của Hà Giang. Ảnh: Châu Sa.

Hà Giang Loop, hay vòng cung Hà Giang, bắt đầu từ Quản Bạ, qua Yên Minh, lên Đồng Văn, tới Mèo Vạc rồi quay lại điểm xuất phát. Trên tuyến này có Cao nguyên đá Đồng Văn - Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đầu tiên của Việt Nam.

"Cung đường vàng" dài khoảng 350 km, băng qua đèo cao, vực sâu, đòi hỏi tay lái vững để chinh phục những khúc cua liên tiếp. Những năm gần đây, Hà Giang Loop trở thành hiện tượng trong cộng đồng du khách quốc tế.

Dù các cung đèo được xem là thách thức, nhiều du khách quốc tế cho biết họ choáng ngợp trước vẻ đẹp ngoạn mục hiếm nơi sánh được. Không ít người cho rằng nên đến Hà Giang ít nhất một lần trong đời.

Tạp chí cũng dành sự chú ý cho khu vực Là Si, nơi mở ra tầm nhìn nối tiếp của các dãy núi phủ ruộng bậc thang. Cảnh quan được hình thành qua hàng nghìn năm canh tác, tạo nên không gian vừa hùng vĩ vừa gợi cảm giác nhỏ bé của con người trước thiên nhiên. Time Out khuyến nghị du khách cân nhắc thời điểm đến Là Si để tránh đông đúc (tháng 1-3), mưa (tháng 6-8) và rét (tháng 11-3).

Những bức nhà tường vàng đặc trưng tại Hội An, tháng 8/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong khi đó, Hội An xếp thứ 51, được mô tả là thị trấn cổ ven sông với những chiếc đèn lồng lụa đung đưa trước dãy nhà vàng đặc trưng.

Nằm trên dải ven biển miền Trung, cách TP. Đà Nẵng chưa đầy một giờ lái xe và khoảng 3 giờ từ cố đô Huế, Hội An mở ra nhiều lựa chọn phù hợp với đa dạng sở thích. Dù những con phố tường vàng nhuốm màu thời gian ở khu phố cổ là điểm hút chính, du khách vẫn có thể tìm thấy nhiều lý do khác để lưu lại lâu hơn.

Theo trải nghiệm của tác giả, buổi sáng gắn với cà phê dừa trong các quán nhỏ, buổi chiều đạp xe qua cánh đồng lúa, ngang những đàn trâu gặm cỏ. Buổi tối, du khách có thể ngắm thuyền thắp đèn lồng trôi trên sông Thu Bồn, dạo phố cổ trước khi đông khách hoặc nghỉ ngơi tại các bãi biển được đánh giá đẹp của Việt Nam.

