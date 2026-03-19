Thử xe đạp điện công cộng TP.HCM: Tiện lợi, hơi chật với người cao

Từ ngày 15/3, mô hình xe đạp điện công cộng chính thức đi vào hoạt động, bổ sung vào mạng lưới xe đạp công cộng hiện có tại khu vực trung tâm TP.HCM (phường Sài Gòn). Vào khung giờ chiều từ 16h, nhiều bạn trẻ và du khách trải nghiệm sử dụng xe đạp điện để dạo quanh Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát Thành phố, UBND Thành phố.
Lê Uyển Nhi (25 tuổi, trái) nhận định phương tiện này giúp việc di chuyển quanh khu vực trung tâm trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt khi giao thông còn kết nối với ga metro Bến Thành, ga metro Nhà hát Thành phố và các tuyến xe buýt lân cận.
Trạm xe đạp điện công cộng đặt tại khu vực Thương xá Tax (phường Sài Gòn). Xe có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho việc di chuyển quãng ngắn với tốc độ tối đa khoảng 25 km/h nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
Hiện có 39 xe đạp điện công cộng phục vụ người dân. Chị Lê Thị Hồng Vân, nhân viên hỗ trợ khách hàng tại đây cho biết, lượng người đến trải nghiệm khá đông trong những ngày đầu, đặc biệt trong khung giờ từ 16h đến 22h.
Đáng chú ý, xe đạp điện trang bị sẵn mũ bảo hiểm đặt trong giỏ phía trước. Mũ được khóa bằng công nghệ điện tử và người dùng có thể mở khóa thông qua ứng dụng khi bắt đầu chuyến đi, sau đó hoàn trả và khóa lại khi kết thúc hành trình.
Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM), người dân khi đăng ký sử dụng dịch vụ thông qua ứng dụng TNGo-HCM sẽ nhận mã trải nghiệm miễn phí 15 phút. Chương trình ưu đãi diễn ra đến hết ngày 31/3. Sau giai đoạn trải nghiệm, đơn vị vận hành dự kiến áp dụng mức giá 10.000 đồng cho 15 phút, 20.000 đồng cho 30 phút, 35.000 đồng cho 60 phút, 60.000 đồng cho 120 phút và 110.000 đồng cho 240 phút.
Nhiều bạn trẻ nhận xét phương tiện này mang lại cảm giác di chuyển nhẹ nhàng, phù hợp với những quãng đường ngắn. Tuy vậy, do bánh xe có kích thước nhỏ, xe dễ mất thăng bằng khi đi qua các đoạn đường gồ ghề. Ngoài ra, xe phù hợp hơn với người có chiều cao khoảng dưới 1m65. Với người có vóc dáng to hơn, phần để chân hơi chật, đầu gối dễ chạm vào thân xe khi ngồi.
Nguyễn Thị Thuý Vy (phường Chợ Quán, bên trái) hào hứng khi lần đầu sử dụng xe đạp điện công cộng. Vy biết đến thông tin này qua mạng xã hội, sau đó rủ thêm nhiều bạn bè để trải nghiệm. "Chiếc xe nhỏ gọn, gam màu xanh - cam rất đáng yêu", Vy cho biết.
Nguyễn Thị Kim Nhật (23 tuổi, áo trắng) bất ngờ ở chiếc xe với khả năng hỗ trợ sạc pin điện thoại trong quá trình di chuyển.
Theo đơn vị vận hành, đến cuối tháng 3, toàn bộ 500 xe đạp điện công cộng sẽ được đưa vào hoạt động trên toàn hệ thống trạm. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm đa dạng hóa lựa chọn di chuyển cho người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thân thiện với môi trường của thành phố.