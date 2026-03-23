Xác minh bảo vệ Tuyệt Tịnh Cốc ứng xử thiếu chuẩn mực với du khách

Cơ quan chức năng Ninh Bình xác định một bảo vệ tại khu du lịch Tuyệt Tịnh Cốc có hành vi thiếu chuẩn mực với khách, yêu cầu xử lý và chấn chỉnh công tác phục vụ.

Bảo vệ điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc có thái độ thiếu chuẩn mực với du khách chiều 21/3. Ảnh: Du khách cung cấp.

Ngày 23/3, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đã kiểm tra, xác minh vụ việc nhân viên bảo vệ tại Tuyệt Tịnh Cốc có hành vi chưa phù hợp với du khách.

Đoàn kiểm tra gồm Phòng Kiểm tra - Pháp chế phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh đã làm việc với Ban quản lý (BQL) điểm du lịch và cá nhân liên quan.

Bà Dương Thị Thu Hương, Đại diện BQL Tuyệt Tịnh Cốc, cho biết sự việc xảy ra chiều 21/3 tại cổng số 1 (cổng Cách Chư). Thời điểm này, lượng khách đông, một nhóm du khách đi xe vào bãi nhưng chưa ghi biển số theo quy định. Nhân viên bảo vệ N.N.A. đã yêu cầu nhóm quay lại để ghi biển số xe, tuy nhiên hai bên xảy ra tranh cãi. Ngay sau đó, BQL đã trực tiếp làm việc và xin lỗi du khách. Đại diện đơn vị thừa nhận còn sơ suất trong công tác quản lý, cam kết chấn chỉnh, nhắc nhở nhân viên trong quá trình phục vụ.

Tại buổi làm việc, ông N.N.A. thừa nhận có hành vi chưa phù hợp khi trao đổi với khách và cam kết không tái phạm. Đoàn kiểm tra yêu cầu BQL căn cứ nội quy để xử lý nghiêm cá nhân vi phạm.

Đoàn cũng đề nghị BQL thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền quy tắc ứng xử văn minh tới nhân viên và du khách.

Trước đó, du khách phản ánh khi cùng bạn đến bãi gửi xe máy của Tuyệt Tịnh Cốc được thông báo không mất phí nên đã đi xe vào bên trong. Tuy nhiên, sau đó, một nhân viên bảo vệ đến lớn tiếng yêu cầu họ ra ngoài với lý do chưa lấy vé.

Du khách cho biết đã giải thích đây là lần đầu đến điểm tham quan, chưa nắm rõ quy định và mong được hướng dẫn. Dù vậy, nhân viên vẫn giữ thái độ khó chịu, không giải thích cụ thể và tiếp tục yêu cầu họ rời đi.

Sự việc khiến du khách đánh giá đây là “trải nghiệm rất tệ”, bày tỏ mất thiện cảm với điểm đến. Thông tin sau khi đăng tải đã thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Trên các nền tảng cũng xuất hiện một số hình ảnh được tạo bằng AI, không phản ánh chính xác diễn biến thực tế.

Tuyệt Tịnh Cốc nằm tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi cao, tạo thành một thung lũng khép kín. Điểm nhấn của điểm du lịch là hồ nước xanh ngọc bích trong, phản chiếu mây trời và vách núi, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Hành trình tham quan đưa du khách lên chùa cổ và động Am Tiên giữa không gian núi non tĩnh lặng. Ngôi chùa có lịch sử hơn 1.000 năm, thờ Thái hậu Dương Vân Nga cùng các quan triều Đinh. Từ trên cao, toàn cảnh vùng Hoa Lư hiện ra với núi non trùng điệp bao quanh hồ nước, tạo nên bức tranh thiên nhiên đặc trưng của Ninh Bình.