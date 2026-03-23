Loạt homestay Hà Giang tốc mái, sập tường do mưa đá hiếm gặp

Sau trận mưa đá kèm gió lốc đêm 22/3, nhiều homestay ở Hà Giang (cũ) hư hỏng nặng, tốc mái, nứt tường.

Sau trận mưa đá đêm 22/3, homestay Hong Thu Homestay & Bungalow của chị Lý Hồng Thu tại xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hư hại nhiều hạng mục.

Theo đó, một phòng bungalow hỏng hoàn toàn, mái, cột xà đều bị gió cuốn bay, mưa đá tràn vào khiến nội thất bên trong vỡ hỏng. Ngoài ra, một nhà sàn cộng đồng của gia đình cũng bị sập phần mái ngói.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chị Thu cho biết mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến cả gia đình thấp thỏm không ngủ yên. Đến sáng, khi bà con gọi báo ra kiểm tra, chị bàng hoàng thấy một căn homestay gần như không còn nguyên dạng, đồ đạc và bùn đất ngổn ngang khắp nơi.

Gia đình ước tính cần khoảng 4-5 ngày để khắc phục tạm thời thiệt hại. Riêng các vật dụng như đệm, gối cao cấp không thể xử lý ngay tại địa phương mà phải mang đi nơi khác sửa chữa hoặc thay mới.

Một căn bungalow của gia đình chị Thu tan hoang sau trận mưa đá, giông lốc đêm 22/3.

Điều khiến chị Thu cảm thấy may mắn nhất là căn homestay bị sập không có khách ở, trong khi những căn có khách đều an toàn trong mưa đá.

Hiện, chị cố gắng duy trì hoạt động, tiếp tục đón khách vào những phòng còn nguyên vẹn, đồng thời tranh thủ sửa chữa phần hư hỏng sau thiên tai. Theo chị, không chỉ homestay của gia đình mà nhiều hộ xung quanh cũng chịu tổn thất lớn, có nơi bị tốc mái 2 đến 3 căn, thậm chí sập tường.

Cùng chung cảnh ngộ, Lý Tà Nhằm, 27 tuổi, chủ homestay Lý Tà Dào ở thôn Nâm Đăm, cho biết cơ sở lưu trú 8 phòng của gia đình bị hỏng khu vực bếp sau trận giông lốc. Sinh ra và lớn lên tại địa phương, anh nói đây là lần đầu tiên chứng kiến một trận mưa đá gây thiệt hại nặng đến vậy.

"Khoảng nửa đêm, khi đang ngủ, tôi nghe tiếng mưa đập ầm ầm cùng tiếng hô hoán bên ngoài. Chạy ra kiểm tra, tôi thấy phần mái bếp đã bị gió giật tung, đồ đạc đổ ngổn ngang", Nhằm kể lại.

Mái nhà bếp của anh Nhằm bị gió lốc cuốn bay, trơ lại phần khung.

Theo Nhằm, homestay đợt này vẫn có khách Việt và khách nước ngoài lưu trú, nhưng do chưa vào mùa cao điểm nên chưa kín phòng. May mắn, vụ việc không gây thương vong.

Sáng 23/3, du khách theo lịch trình đã quay về trung tâm Hà Giang sau khi thời tiết ổn định trở lại. Phần bếp bị hư hỏng dự kiến mất khoảng 1-2 ngày để sửa chữa.

Hình ảnh các homestay ở thôn Nặm Đăm bị mưa đá và gió lốc tàn phá khiến nhiều người không khỏi xót xa. Những căn nhà trình tường vốn là nét đặc trưng của vùng cao, thường được xem là bền chắc, mát về mùa hè, ấm vào mùa đông, nhưng vẫn khó chống chọi khi thiên tai xảy ra dữ dội trong đêm. Sau biến cố, nhiều hộ dân lập tức bắt tay dọn dẹp, sửa sang, cố gắng sớm ổn định để tiếp tục đón khách.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang, trận mưa dông kèm mưa đá và gió lốc xảy ra vào khoảng 0h05 ngày 23/3 đã làm hư hại một số homestay và nhà dân tại các khu vực núi cao của Hà Giang, trong đó xã Quản Bạ là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Theo ông, một số homestay bị tốc mái âm dương, sập tường, song may mắn không có thiệt hại về người.

Ngay trong sáng 23/3, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên người dân và ghi nhận mức độ thiệt hại.

Không chỉ gây ảnh hưởng nhà ở, cơ sở lưu trú, xã Quản Bạ ghi nhận hơn 313 ha hoa màu cũng chịu thiệt hại nặng nề.

Ông Phan Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Quản Bạ, thông tin đây là trận mưa đá gây thiệt hại lớn nhất tại xã tính từ năm ngoái đến nay.

Theo báo cáo sơ bộ, tính đến 15h ngày 23/3, mưa đá đã làm 134 hộ dân ở 16 thôn bị ảnh hưởng, chủ yếu là tốc mái nhà, trong đó có 16 hộ thiệt hại trên 70%, 20 hộ thiệt hại 50-70%, 70 hộ thiệt hại từ 30-50% và 28 hộ thiệt hại dưới 30%.

Địa phương cho biết không có thiệt hại về người, song một số công trình công cộng như trạm y tế, trường mầm non, trường PTDTBT THCS Quản Bạ cũng bị hư hỏng, tốc mái, đổ cột đèn, đứt điện và đường truyền viễn thông.

Ngoài thiệt hại về nhà cửa, mưa đá còn làm 313 ha hoa màu gồm ngô, dưa chuột, cà chua, rau màu, hoa hồng bị ảnh hưởng; nhiều cây xanh dọc Quốc lộ 4C và các tuyến đường trên địa bàn bị gãy đổ. Ước tổng thiệt hại ban đầu trên 1,5 tỷ đồng .

Xã Quản Bạ nằm ở khu vực cửa ngõ Cao nguyên đá Đồng Văn, cách trung tâm TP Hà Giang cũ khoảng 45-50 km. Đây là địa bàn vùng núi cao, địa hình chủ yếu là núi đá, thung lũng và các bản làng dân tộc. Quản Bạ là một trong những điểm đến quen thuộc của du khách khi lên vùng cao nguyên đá, nổi tiếng với Núi Đôi Cô Tiên, Cổng trời Quản Bạ, hang Lùng Khúy và làng du lịch cộng đồng Nặm Đăm. Nơi đây thu hút khách nhờ cảnh quan núi đá đặc trưng, khí hậu mát, bản sắc văn hóa đa dân tộc và loại hình lưu trú cộng đồng phát triển khá sớm trong khu vực.