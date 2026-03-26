Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Đổ xô mặc áo tắm trượt vũng tuyết tan ở Mỹ

  • Thứ năm, 26/3/2026 09:10 (GMT+7)
Nắng nóng kỷ lục khiến tuyết tại Keystone (Mỹ) tan thành vũng nước. Ngọn đồi thu hút đông đảo du khách mặc bikini trượt tuyết, nhưng cũng phản ánh tình trạng biến đổi thời tiết đáng báo động.

Ngày 24/3, Reuters đưa tin về một hiện tượng thời tiết hiếm gặp tại thị trấn Keystone, bang Colorado (Mỹ). Theo đó, đợt nắng nóng bất ngờ đẩy nhiệt độ lên khoảng 15-16 độ C giữa mùa tuyết, khiến các sườn dốc phủ tuyết trắng xóa bắt đầu tan chảy nhanh chóng thành nhiều vũng nước lớn.
Thay vì mặc đồ trượt tuyết cồng kềnh, du khách tại Keystone cuối tuần qua lại diện áo tắm và quần đùi. Hình ảnh họ lao qua những vũng tuyết tan đã biến khu nghỉ dưỡng mùa đông thành một “bãi tắm” bất đắc dĩ, phản ánh rõ nét sự thất thường của thời tiết.
Hiện tượng hiếm gặp này bắt nguồn từ đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm Colorado (Mỹ). Theo đài CBS News, khu vực Denver, thành phố trung tâm Colorado, ghi nhận mức nhiệt lên tới 30 độ C vào ngày 21/3, nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 3 và khiến tuyết trên núi cao tan chảy nhanh chóng.
Đợt nắng nóng sớm này đang giáng đòn mạnh vào ngành du lịch trượt tuyết địa phương. Theo trang phân tích khí tượng BoulderCAST, hiện tượng tuyết tan quá sớm đã khiến lượng tuyết tích tụ trên núi sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục, đe dọa nhiều khu nghỉ dưỡng phải khép lại mùa du lịch sớm hơn dự kiến.
Theo Peter Goble, trợ lý nhà khí hậu học tại Trung tâm Khí hậu Colorado, hiện tượng tuyết tan sớm ngay từ đầu mùa xuân có khả năng làm cạn kiệt nguồn dự trữ nước ngọt thiết yếu cho mùa hè. Đồng thời, việc kéo dài mùa khô cũng làm thảm thực vật nhanh chóng khô héo, gia tăng đáng kể nguy cơ cháy rừng trên toàn bang.
Đứng trước những biến đổi bất ngờ, du khách chọn cách thích nghi đầy lạc quan bằng việc sáng tạo ra các hoạt động mới. Thay vì trượt dốc truyền thống, nhiều người trẻ thích thú lướt ván tốc độ cao qua các vũng nước đọng để tạo màn té nước trắng xóa, hay thảnh thơi tắm nắng ngay trên các chiếc ghế cáp treo.
Các hoạt động ngẫu hứng đó đã biến không khí tại Keystone trở nên sôi động như một bãi biển mùa hè. Sự tương phản hài hước giữa trang phục bikini, quần đùi rực rỡ với đôi giày trượt cồng kềnh, hòa cùng tiếng nhạc rộn rã và những ly đồ uống lạnh, mang đến một trải nghiệm nghỉ dưỡng hiếm có.
Đằng sau những phản ứng đầy hào hứng của du khách vẫn là lời nhắc nhở về việc biến đổi khí hậu đang dần làm thay đổi các quy luật tự nhiên toàn cầu. Điều này đồng thời báo hiệu rằng những hiện tượng thời tiết trái mùa tương tự có thể sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai.

39:2360 hôm qua

24 giờ trước

0

Tâm Đan

Ảnh: Reuters

tuyết trượt tuyết

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý