Du lịch đường sắt đã 'nóng' dịp lễ 30/4

Ngành đường sắt tăng chuyến, nối thêm toa và tung loạt chính sách giảm giá để phục vụ cao điểm 30/4-1/5. Đến nay, đơn vị đã bán hơn 44.000 vé.

Đoàn tàu di sản miền Trung chạy qua cầu vòm Đồn Cả (Đà Nẵng) sáng 26/3. Ảnh: Đường sắt Việt Nam.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4-1/5, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu khách tăng cường trong giai đoạn từ ngày 24/4-3/5.

Trên tuyến Hà Nội - TP.HCM, các tàu Thống nhất gồm SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10 duy trì chạy hàng ngày với 5 đôi tàu. Đơn vị cũng tổ chức chạy thêm tàu SE11 và SE12 vào các ngày cao điểm cuối tháng 4 và đầu tháng 5, tăng khả năng vận chuyển trên trục Bắc - Nam.

Ở các tuyến khu đoạn, nhiều đoàn tàu vẫn chạy thường xuyên như Hà Nội - Đà Nẵng, TP.HCM - Nha Trang, TP.HCM - Phan Thiết, Huế - Đà Nẵng, Hà Nội - Vinh (Nghệ An). Bên cạnh đó, hàng loạt chuyến tàu được bổ sung ở các tuyến du lịch trọng điểm.

Tuyến TP.HCM - Quy Nhơn tăng thêm các chuyến SE29, SE30 trong nhiều ngày cao điểm. Tuyến TP.HCM - Nha Trang bổ sung các tàu SNT3, SNT4, SNT5, SNT6. Tuyến TP.HCM - Phan Thiết có thêm tàu SPT3/4.

Quán cà phê đường tàu nằm trong khuôn viên ga Huế hút khách. Ảnh: Dong Ho Vy.

Tại khu vực miền Trung, ngành đường sắt tăng chuyến giữa Hà Nội - Đồng Hới với tàu QB1/2, đồng thời bổ sung tàu SE17/18 trên tuyến Hà Nội - Đà Nẵng.

Ở các tuyến phía Bắc, Hà Nội - Lào Cai duy trì 3 đôi tàu mỗi ngày. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy 4 đôi tàu Hoa phượng đỏ, dự kiến chạy thêm 6 chuyến và nối thêm toa xe để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Tuyến du lịch Đà Lạt - Trại Mát tổ chức nhiều đôi tàu mỗi ngày và bổ sung thêm chuyến nhằm phục vụ khách tham quan.

Song song với tăng chuyến, ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé. Trong đó, người hoạt động cách mạng trước năm 1945 và Bà mẹ Việt Nam anh hùng được giảm 90% giá vé; người có công với cách mạng và người khuyết tật nặng được giảm 30%.

Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên được giảm 15% giá vé. Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn vé khi đi cùng người lớn, trẻ từ 6 đến dưới 10 tuổi được giảm 25%. Sinh viên được giảm 10% giá vé.

Theo số liệu cập nhật đến 8h ngày 7/4, ngành đường sắt đã bán ra 44.200 vé tàu cho giai đoạn từ 29/4-3/5. Vé được phân phối qua nhiều kênh như website, nhà ga, đại lý, tổng đài và các ứng dụng thanh toán điện tử.